המגזין טיים פרסם אחר הצהריים את רשימת 100 המשפיעים שלו בענף הבינה המלאכותית, ובה נכלל גם מייסד ומנכ"ל מובילאיי, פרופ' אמנון שעשוע, שמקדם גם בשנה האחרונה שני סטארט-אפים צעירים יותר בתחום ה- AI. שעשוע מוקדם ברשימה בקטגוריית ה"מנהיגים" לצד אילון מאסק, מארק צוקרברג, ג'נסן הואנג, אנדי ג'אסי ומאסיושי סאן, מייסד סופטבנק.

שעשוע מוזכר כמייסד המיתולוגי של מובילאיי, ששבביה מותקנים כיום כבר על 200 מיליון כלי רכב בעולם, וכן של המשקיע מאחורי בנק וואן זירו, אלא שעיקר תשומת הלב כלפי היזם הסדרתי מופנית לחברה המסקרנת AAI ("דאבל איי. איי.") שנחשפה לראשונה בגלובס.

החברה גייסה לא מזמן את קרן ההון סיכון של מייקל דל (DTC) להשקעה של מיליוני דולרים לפיתוח מודלי שפה ייחודיים לתחומי המדע, זאת כחלק מהתפיסה של שעשוע כי "צוואר הבקבוק של הקדמה נובע ממחסור במדענים מחוננים בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה - והבינה המלאכותית יכולה לפתור אותה", כך נכתב בטיים. "בעוד עמיתיו עוסקים ביצירת בינה מלאכותית כללית, שעשוע מהמר על מיקוד צר בעולמות המדעים המדויקים: המעבדה שלו תוכל לייצר "מדענים גדולים בקנה מידה גדול", בתוך מספר שנים.

למרות שהמודלים הנוכחיים לא מצליחים לעסוק בחשיבה מעמיקה, הוא אומר, AAI הוכיחה "מתודולוגיית אימון חדשה" שתאפשר זאת יום אחד", נכתב במגזין. על מובילאיי, נכתב כי היא חתמה על עסקאות עם אובר וליפט להשקת מונית אוטונומית (רובוטקסי) החל מאמצע השנה הבאה.

הישראלית הנוספת שברשימה

ישראלית נוספת שנכללת ברשימה היוקרתית היא פרופ' רגינה ברזילי, מדענית עטורת פרסים בתחום הבינה המלאכותית המלמדת ב- MIT. ברזילי, ילידת מולדובה, עלתה לישראל בגיל 20, למדה באוניברסיטת בן גוריון, והשלימה את תואר הדוקטורט שלה במדעי המחשב באוניברסיטת קולומביה.

המחקר של ברזילי עוסק בחיזוי התפתחות של מחלות. על פי טיים, היא החלה לעסוק בתחום לאחר שאובחנה בעצמה כחולה בסרטן השד לפני יותר מעשור. "כמטופלת, היא חוותה את חוסר הוודאות סביב תחזיות אישיות של התפתחות המחלה", נכתב במגזין. היא וצוותה בנו מודל בינה מלאכותי לתחום הרפואי המכונה MIRAI שמזהה את הסיכון של מטופלות לפתח סרטן שד בתוך חמש שנים. עד השנה, המודל אומן באמצעות למעלה מ- 2 מיליון אבחוני ממוגרפיה ב- 22 מדינות בארה"ב.

קודם לכן פיתחה מודל בינה מלאכותית המעריך יעילות צפויה של חיסוני שפעת, וכעת היא עובדת על הרחבת מודל אבחון הסרטן שלה כדי לחזות כיצד יגיבו חולים עם סוגים נוספים של סרטן לטיפולים שונים.

בשנה שעברה נכללו ברשימה לפחות שלושה ישראלים וישראלים לשעבר: דניאל גרוס, מי שהקים עם מייסד OpenAI איליה סוצקבר את הסטארט-אפ Safe Superintelligence ולאחרונה עזב למטא; פרופ' דפנה קולר, מייסדת קורסרה; וד"ר זאק דבי-אהרן, מייסד חברת AEYE Health (איי. איי. הלת').