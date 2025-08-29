ממשלת בריטניה החליטה בימים האחרונים להגביל את השתתפותם הרשמית של גורמי ממשל וצבא ישראליים בתערוכת DSEI UK 2025, המתוכננת להתקיים בלונדון בתאריכים 12-9 בספטמבר, ובעקבות כך החליטו במשרד הביטחון לבטל את הקמת הביתן הבינלאומי במקום. עם זאת, תעשיות ישראליות שיבחרו להציג באירוע יקבלו את מלוא הסיוע הנדרש.

"מדובר בצעד פוגעני ומביש, שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל", נמסר ממשרד הביטחון. "החלטה זו מתקבלת בשעה שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר חזיתות במקביל נגד גורמי אסלאם קיצוני המאיימים גם על מדינות המערב ועל נתיבי השיט הבינלאומיים. בכך, בריטניה בוחרת בצעד שמשרת את הקיצוניים, מעניק לגיטימציה לטרור ונעשה משיקולים פוליטיים החורגים מהמסגרת המקצועית והמקובלת של תערוכות ביטחוניות בעולם".

כפי שפורסם לאחרונה בגלובס, מארגני התערוכה הצבאית ההולנדית הגדולה NEDS לא מאפשרים השנה לחברות ביטחוניות ישראליות להשתתף, ככל הנראה על רקע המלחמה בעזה. מדובר בתערוכה שנתית בה השתתפו באופן קבוע בשנים האחרונות החברות הביטחוניות הישראליות הגדולות ביותר, ביניהן התעשייה האווירית, אלביט ורפאל.

עוד קודם לכן, צרפת פעלה בשלוש תערוכות בתוך שנה לפגוע בהופעה של החברות הישראליות: זה החל ביורוסאטורי, המשיך ביורונאבאל, והגיע לשיא ביוני האחרון עם התערוכה היוקרתית מכולן: הסלון האווירי בפריז. בתערוכה הזו, הציבו המארגנים הצרפתים חומות מול התצוגות הישראליות.