ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם בריטניה הודיעה: ישראל לא תשתתף בתערוכה ביטחונית יוקרתית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בריטניה

בריטניה מצטרפת לצרפת והולנד: ישראל לא תשתתף בתערוכה ביטחונית יוקרתית

בריטניה החליטה להגביל את השתתפות ישראל בתערוכה הביטחונית היוקרתית DSEI UK 2025, שתתקיים בספטמבר • ממשרד הביטחון נמסר: "מדובר בצעד פוגעני ומביש, שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל"

דין שמואל אלמס 09:11
תערוכת עבר של DSEI. השתתפות ישראל השנה תוגבל / צילום: Reuters, Burak Bir
תערוכת עבר של DSEI. השתתפות ישראל השנה תוגבל / צילום: Reuters, Burak Bir

ממשלת בריטניה החליטה בימים האחרונים להגביל את השתתפותם הרשמית של גורמי ממשל וצבא ישראליים בתערוכת DSEI UK 2025, המתוכננת להתקיים בלונדון בתאריכים 12-9 בספטמבר, ובעקבות כך החליטו במשרד הביטחון לבטל את הקמת הביתן הבינלאומי במקום. עם זאת, תעשיות ישראליות שיבחרו להציג באירוע יקבלו את מלוא הסיוע הנדרש.

ראיון | המלחמה באנטישמיות והאזהרה: "ניו יורק תהפוך למקום שאנשים לא ירצו לגור בו"
מערכת הלייזר עומדת להיכנס לפעולה ויש מי שמתכנן כבר את השלב הבא

"מדובר בצעד פוגעני ומביש, שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל", נמסר ממשרד הביטחון. "החלטה זו מתקבלת בשעה שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר חזיתות במקביל נגד גורמי אסלאם קיצוני המאיימים גם על מדינות המערב ועל נתיבי השיט הבינלאומיים. בכך, בריטניה בוחרת בצעד שמשרת את הקיצוניים, מעניק לגיטימציה לטרור ונעשה משיקולים פוליטיים החורגים מהמסגרת המקצועית והמקובלת של תערוכות ביטחוניות בעולם".

כפי שפורסם לאחרונה בגלובס, מארגני התערוכה הצבאית ההולנדית הגדולה NEDS לא מאפשרים השנה לחברות ביטחוניות ישראליות להשתתף, ככל הנראה על רקע המלחמה בעזה. מדובר בתערוכה שנתית בה השתתפו באופן קבוע בשנים האחרונות החברות הביטחוניות הישראליות הגדולות ביותר, ביניהן התעשייה האווירית, אלביט ורפאל.

עוד קודם לכן, צרפת פעלה בשלוש תערוכות בתוך שנה לפגוע בהופעה של החברות הישראליות: זה החל ביורוסאטורי, המשיך ביורונאבאל, והגיע לשיא ביוני האחרון עם התערוכה היוקרתית מכולן: הסלון האווירי בפריז. בתערוכה הזו, הציבו המארגנים הצרפתים חומות מול התצוגות הישראליות.