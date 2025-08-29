ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טורקיה

״קטיעה מוחלטת של היחסים״: טורקיה סוגרת את המרחב האווירי למטוסים ישראליים

לאחר התקנה כי ספינות ישראליות לא יעגנו בנמלי טורקיה, הוכרזה היום החרפה נוספת בפעולותיה של אנקרה נגד ישראל • לפי ההחלטה החדשה, המרחב האווירי הטורקי סגור בפני מטוסים ישראליים • חברות התעופה הישראליות עדיין לא קיבלו הנחיה בנושא

דין שמואל אלמססתיו ליבנה פורסם: 15:05 עודכן: 15:26
נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן / צילום: ap, Ahmad Al-Rubaye
נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן / צילום: ap, Ahmad Al-Rubaye

שר החוץ הטורקי הקאן פידאן הודיע על החרפה נוספת בפעולותיה של אנקרה נגד ישראל: סגירת המרחב האווירי בפני מטוסים ישראליים, וכן קטיעה "מוחלטת" של קשרי הסחר בין המדינות.

הסנקציה החדשה מצטרפת לתקנות שפרסמה טורקיה, שנחשפו בגלובס בשבוע שעבר, על פי הן ספינות שנושאות מטען צבאי לישראל לא מורשות לעגון בנמלים טורקיים. בד בבד, על ספינות שמדינת הדגל שלהן היא טורקיה נאסר לעגון בנמלי ישראל.

חברת הספנות הישראלית צים אישרה את הדבר בהודעה לוועדה לניירות ערך ובורסות של ארה"ב. בהודעה נכתב כי "ב־22 באוגוסט 2025, קיבלה הודעה מרשויות הנמלים הטורקיות, באמצעות הסוכן המקומי של החברה במדינה, כי כתוצאה מתקנה חדשה שאומצה בטורקיה, כלי שיט הנמצאים בבעלות, בניהול או מופעלים על ידי גוף הקשור לישראל לא יורשו לעגון בנמלים טורקיים. תקנה זו אומצה באופן מיידי".

בעקבות כל אלו, צים עדכנה מחדש מסלולים של ספינות שהיא מפעילה ואמורים לפקוד את הנמלים של טורקיה.

חברות התעופה הישראליות עדיין לא קיבלו הנחיה בנושא מרת״א.

יעדים שיושפעו באופן הכי חריג: גיאורגיה, שם צפוייה השפעה דרמטית ולפי הערכות יאלצו לבטל טיסות לטביליסי ובטומי. שאר היעדים לא אמורים להיפגע ברמת ביטול קו, בקווים רבים אורך הטיסה צפוי להתארך. לגבי אזרבייג'ן כרגע רק חברה אזרית פועלת בקו וזה לא אמור להשפיע.