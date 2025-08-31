היחסים מתדרדרים בין ענקית הטכנולוגיה מטא לבין חברת Scale AI, בה השקיעה כ-15 מיליארד דולר - כך לפי פרסום ב-TechCrunch. בדיווח נכתב כי מעבדת TBD, צוות הליבה במטא שהתפקיד שלו הוא לפתח את ה-AI superintelligence, התחילה לעבוד עם ספקי תיוג נתונים חיצוניים כמו Surge ו-Mercor, מתחרות ל-Scale AI. המטרה היא לאמן ולפתח את מודלי השפה שלהם.

● ראיון | הסיפור המדהים שמסתתר מאחורי החברה שבונה את מחשב העל של ישראל

● פרשנות | הפערים מתרחבים - והבינה המלאכותית יכולה להעמיק אותם לרמה מסוכנת

בדיווח אף נכתב שזה לא חריג שמעבדות בינה מלאכותית עובדות עם יותר מחברת תיוג נתונים אחת, עם זאת, לפי מקורות הבקיאים בפרטים - במטא רואים בנתונים של Scale AI כנתונים באיכות נמוכה ומעדיפים לעבוד עם המתחרות של מטא.

ההשקעה החיצונית הגדולה בתולדות מטא

Scale AI, שנוסדה ב-2016, מתמקדת ביצירת מאגרי מידע איכותיים לאימון בינה מלאכותית - משמע, לתייג מידע גולמי עבור המערכת לצורך זיהוי ואימון המודל. בחודש יוני אחרון פורסם כי מטא השקיעה 14.3 מיליארד דולר בחברת Scale AI. העסקה העניקה למטא 49% מהחברה. ההשקעה העריכה את Scale AI בכ-28 מיליארד דולר ונחשבת לאחת הגדולות מסוגה, כמו גם ההשקעה החיצונית הגדולה בתולדות מטא. ההשקעה הזו הובילה לכך שהמנכ"ל אלכסנדר וואנג וכמה מהמנהלים הבכירים בסטארט-אפ ניהלו את Meta Superintelligence Labs. אז בזמנו נכתב כי ההשקעה הגיעה לאחר שמודל השפה של מטא דאז, Llama 4, נחשבה לכישלון כי הביצועים לא היו מספיק טובים.

לפי הדיווח, אחד המנהלים הבחירים שוואנג הביא כדי לנהל את המעבדה של מטא, רובן מאייר, שהיה סגן נשיא בכיר בסטארט-אפ, עזב את מטא לאחר חודשיים בלבד בחברה. לפי הדיווח, מאייר פיקח על צוותי תפעול נתונים לבינה מלאכותית בזמנו במטא, ויש מי שטוען שהוא לא היה מעורב בענייני המעבדה. הוא התראיין בדיווח ואמר כי התפקיד שלו היה לעזור בהקמת המעבדה, עם כל מה שצריך. לדבריו, עזב את מטא בגלל עניינים אישיים.

גם גוגל ו-OpenAI עזבו

צריך לומר שאחרי ההשקעה הגדולה, גם OpenAI וגם גוגל אמרו שיפסיקו לעבוד עם ספק הנתונים. לאחר שאיבדה לקוחות אלו, Scale AI פיטרה 200 עובדים, והמנכ"ל החדש של החברה, ג'ייסון דרואג', האשים ואמר שזה קרה בגלל "שינויים בביקוש השוק".

דובר מטעם חברת מטא שלל את העובדה שיש בעיות איכות עם המוצר של Scale AI. חברת Scale AI הפנתה בתגובה את ההודעה הרשמית שיצאה בעת שמטא השקיעה בה, ועל המטרה להרחיב את הקשרים המסחריים בין הצדדים.

צריך לומר כי רבים העריכו שההשקעה של מטא בחברה, נועדה לפתות את וואנג - איש בינה מלאכותית לתוך מטא, וגם אם העבודה מול חברות אחרות היא צורמת, היא לא מעידה על טיב איכות המוצר, אלא על הרצון לגייס את הטאלנט מהחברה.

בדיווח ב-TechCrunch נכתב כי מאז גיוסו של וואנג ושל חוקרים מובילים, צוות הבינה המלאכותית של מטא הפך כאוטי יותר ויותר. טאלנט שגויס מ-OpenAI ו-Scale AI בעיקר מתוסכל מהבירוקרטיה של מטא. לא מעט מהטאלנטים שגויסו הודיעו על עזיבות בתקופה האחרונה - כמו החוקר רישאב אגרוואל, וגם מנהלת המוצר לבינה מלאכותית גנרטיבית חיה נאייק, וגם נוספים, כך לפי הדיווח.