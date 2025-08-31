על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● בריטניה הוציאה מחוץ לחוק ארגון פרו-פלסטיני אחד, עכשיו הגיע היורש שלו

● ראיון | המלחמה באנטישמיות והאזהרה: "ניו יורק תהפוך למקום שאנשים לא ירצו לגור בו"

1החות'ים מאיימים לנקום בעקבות החיסולים

לאחר החיסול הישראלי של בכירים חות'ים בצנעא, ביניהם ראש הממשלה החות'י אחמד א-רהווי ומספר שרים, ארגון הטרור מאיים כי "גיבש תוכנית צבאית חדשה להתמודדות עם ישראל", פורסם בשפאק ניוז, סוכנות חדשות שמרכזה בבגדאד, עיראק.

בעקבות התקיפות, החות'ים "תגברו את אמצעי האבטחה באזור השכונה המדינית בחידה, מערבית למתחם הנשיאות. באותו אזור נמצאות נציגויות דיפלומטיות ובתי מגורים של בכירים חות'ים".

בכיר חות'י, תת־אלוף עבד מוחמד א־תו'אר, אמר לשפאק ניוז כי "התקיפה כיוונה לדמויות פוליטיות ואזרחיות ולא לאתרים צבאיים" וכינה אותה "פשע מלחמה".

הבכיר הוסיף כי הקבוצה מוכנה "להסלים את העימות עם ישראל", כשהוא "מצביע על טיל פלסטין־2 המשודרג ששוגר בשבוע שעבר כהוכחה שתימן נכנסה ל'שלב חדש'". א־תו'אר גם הזהיר כי התקיפות העתידיות יהיו "מדויקות וקשות".

מתוך השפאק ניוז. לקריאת הכתבה המלאה.

2סקר מטריד: "60% מבני דור ה־Z בארה"ב מעדיפים את חמאס על פני ישראל"

סקר חדש של אוניברסיטת הרווארד וחברת Harris מצא כי "60% מבני דור ה־Z בארה"ב מעדיפים את חמאס - הארגון המוגדר בינלאומית כארגון טרור - על פני ישראל במלחמה המתמשכת בעזה", פורסם בניו יורק פוסט.

הסקר המקוון, שבו השתתפו 2,025 אמריקאים, נערך בין 20 ל־21 באוגוסט ומצא כי "התוצאות מצביעות על שינוי דורי ברור: בני 18 עד 24 הם קבוצת הגיל היחידה שמביעה תמיכה בארגון הטרור האכזרי", נכתב.

אחת השאלות בסקר הייתה "בעימות בין ישראל לחמאס במי אתה תומך יותר - בישראל או בחמאס?". לפי הנתונים, "התמיכה בחמאס יורדת והתמיכה בישראל עולה ככל שעולה הגיל. בקרב כלל קבוצות הגיל, 74% מהמשיבים הביעו תמיכה בישראל, בעוד 26% מהאמריקאים תמכו בחמאס", נכתב.

הממצאים שיקפו גם פער מפלגתי: "67% מהדמוקרטים בחרו במדינת היהודים על פני ארגון הטרור הפלסטיני, לעומת 82% מהרפובליקנים", נכתב. בנוסף, הסקר מצא כי "58% מהאמריקאים סבורים שישראל צריכה להסכים לעסקת חילופי שבויים רק אם חמאס יעזוב את רצועת עזה לצמיתות".

מתוך הניו יורק פוסט מאת גבריאל פאהמי. לקריאת הכתבה המלאה.

3כך ישראל הצליחה לאתר בכירים איראנים

במלחמת 12 הימים, ישראל הצליחה לאתר את מיקומם של בכירים איראנים "באמצעות מעקב אחרי הטלפונים הניידים שנשאו אנשי האבטחה שלהם", פורסם בניו יורק טיימס.

ביוני נפגשו בכירים איראנים בפגישה סודית. "הפגישה היית כל כך סודית שרק המשתתפים - קומץ בכירי ממשל ומפקדים צבאיים איראנים - ידעו את מיקומה וזמנה", נכתב. "הבכירים - ביניהם הנשיא מסעוד פזשכיאן, ראשי מערכת המשפט ומשרד המודיעין ומפקדים בכירים בצבא - הגיעו במכוניות נפרדות. אף אחד מהם לא נשא טלפון נייד, מתוך ידיעה שמודיעין ישראלי עלול לעקוב אחריהם".

אז כיצד ישראל הצליחה לאתר את מיקום הפגישה ולהפיל שש פצצות על הבונקר? "המתקפה טלטלה את מנגנוני המודיעין של איראן, ועד מהרה גילו בכירים איראנים פרצה ביטחונית הרסנית: ישראל הצליחה להגיע לפגישה באמצעות פריצה לטלפונים של המאבטחים שליוו את המנהיגים והמתינו מחוץ לבונקר".

לדברי גורמים איראנים וישראלים, "שימוש רשלני של מאבטחים איראנים בטלפונים ניידים במשך שנים - כולל פרסום ברשתות החברתיות - מילא תפקיד מרכזי שאפשר למודיעין הצבאי הישראלי לצוד מדעני גרעין ומפקדים צבאיים איראנים, ולאפשר לחיל האוויר הישראלי לקטול אותם בטילים ובפצצות במהלך השבוע הראשון למלחמת יוני", נכתב בניו יורק טיימס.

סאסאן כרימי, ששימש בעבר סגן נשיא לענייני אסטרטגיה בממשלת איראן הנוכחית וכיום פרשן פוליטי ומרצה באוניברסיטת טהרן, אמר לניו יורק טיימס כי "אנחנו יודעים שבכירים ומפקדים לא נשאו טלפונים, אבל אנשי הקשר שלהם - מאבטחים ונהגים - כן נשאו. הם לא התייחסו ברצינות לאמצעי הזהירות, וכך רובם אותרו".

בראיון וידאו עם עיתונאי איראני אמר מפקד משמרות המהפכה החדש, תת־אלוף אחמד וחידי, כי "למרות שישראל מפעילה סוכנים ומרגלים בתוך איראן, היא איתרה בכירים ומדענים וגילתה את מיקומן של פגישות רגישות בעיקר באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. 'האויב משיג את רוב המודיעין שלו באמצעות טכנולוגיה, לוויינים ונתונים אלקטרוניים', אמר הגנרל וחידי", נכתב.

כעת האיראנים נוקטים אמצעי זהירות: "סמארטפונים אסורים לחלוטין על מפקדים צבאיים בכירים, מדעני גרעין ובכירים בממשל".



מתוך הניו יורק טיימס מאת פארנאז פסיחי, רונן ברגמן ומארק מאזטי. לקריאת הכתבה המלאה.

4WSJ: "אלפי עזתים שזקוקים לטיפול רפואי ממתינים שהשערים ייפתחו"

אלפי עזתים שזקוקים לטיפול רפואי "ממתינים שהשערים ייפתחו, והאישור מגיע לעיתים עם החלטות קורעות לב", נכתב בוול סטריט ג'ורנל. "על אף תוכניות שקטות של ממשלת ישראל להעביר מאות אלפי פלסטינים מעזה, נותר כמעט בלתי אפשרי לרוב האנשים לעזוב את הרצועה - אפילו עבור אלה שנזקקים בדחיפות לטיפול רפואי", נכתב.

קבלת אישור יציאה "כרוכה בתקופת המתנה ארוכה ובשלבים בירוקרטיים רבים, כולל הפניה מרופא ואור ירוק ממשרד הבריאות של עזה. היא דורשת גם אישור ממדינת יעד ובדיקת ביטחון על ידי שירותי הביטחון הפנימיים של ישראל כדי לשלול קשרים לחמאס", נכתב. לפי גורם ישראלי, מתחילת המלחמה פונו מעזה יותר מ-34 אלף עזתים "רבים מהם חולים ומלוויהם, וכן אחרים בעלי אזרחות כפולה".

לדברי ארגון הבריאות העולמי, שמסייע בפינוי רפואי מאזורים מוכי סכסוך, "רוב הפצועים שפונו היו ילדים". כעת, "עוד 14.8 אלף עזתים זקוקים לפינוי רפואי, לפי ארגון הבריאות העולמי. חלק מהילדים החולים והפצועים מתים בזמן שהם ממתינים, אומרים עובדי סיוע", נכתב.

אחד האתגרים המרכזיים הוא מציאת מדינת מקלט שתקלוט מטופלים עזתים. "מדינות האיחוד האירופי קיבלו 280 מטופלים, וארה״ב קיבלה 28 כחלק מפינוי רפואי שאורגן על ידי ארגון הבריאות העולמי. מצרים קלטה את המספר הגדול ביותר של מפונים רפואיים, ואחריה מדינות ערביות נוספות".

מתוך הוול סטריט ג'ורנל מאת ענת פלד. לקריאת הכתבה המלאה.