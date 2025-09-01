ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
המשרוקית מארחת: המוניטור מבאר מושגים

עד חמש שנות מאסר: מה המשמעות של הסדר כובל?

בימים אלה רשות התחרות בוחנת את הפטור מהסדר כובל שניתן לוולט • זמן טוב להבין מהו בכלל הסדר כובל • המשרוקית של גלובס מציגה: המוניטור מבאר מושגים

יובל אינהורן 10:32
מושגים לאזרחות מיודעת. הסדר כובל / צילום: שלומי יוסף
מושגים לאזרחות מיודעת. הסדר כובל / צילום: שלומי יוסף

מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

המושג

הסדר כובל: שיתוף פעולה בין מתחרים או בין גורמים שונים בשרשרת הייצור שעשוי לעורר חששות תחרותיים ההקשר האקטואלי

המשרוקית | יוקר המחיה: הממשלה הקימה 3 גופים לטיפול בבעיה. מה קרה להם?

רשות התחרות אמורה בקרוב להחליט אם לבטל את הפטור מהסדר כובל שהיא העניקה לחברת וולט, שנועד לאפשר לה לבצע משלוחים מרשתות השיווק לצד הפעלת וולט־מרקט - שירות משלוחי המזון והפארמה שלה. אז לפני שההחלטה מתקבלת, אולי כדאי להבין מהו בכלל הסדר כובל.

מה אומר החוק?

"הסדר כובל" הוא שיתוף פעולה בין מתחרים או בין גורמים שונים בשרשרת הייצור (כמו ספק ומפיץ) שעשוי לעורר חששות תחרותיים.

סעיף 2 לחוק התחרות הכלכלית מגדיר "הסדר כובל" כ"הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר".

החוק מפרט רשימה (לא סגורה) של עניינים שהכבילה אליהם מהווה הסדר כובל: המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; הרווח שיופק; חלוקת השוק (כולו או חלקו) לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם.

הסדרים אופקיים ואנכיים

אחד הביטויים המפורסמים להסדר כובל הוא "קרטל". מושג זה מתאר הסדר כובל שנעשה באופן "אופקי", כלומר בין מתחרים. מתחרים, בהקשר זה, הם שתי חברות שכל אחת מהן מנסה למשוך אליה לקוחות על חשבון השנייה. הסדר כזה יכול להיות, למשל, תיאום מחירים או הבנות שמסגרתן המתחרים מסכימים לא להתחרות אחת בשנייה.

חוץ מההסדר האופקי, ישנו גם הסדר אנכי. כאן הכוונה היא לא להסדר בין מתחרים, אלא להסדר בין ספק ללקוח (שקונה מהספק). לדוגמה, ספק שמכתיב ללקוח איזה מחיר לגבות מהצרכנים על מוצריו.

הסדר כובל הוא אסור על פי חוק, אלא אם ניתן לו אישור מראש על ידי בית הדין לתחרות. מי שמתקשר בהסדר כובל לא חוקי (כמו בהפרות אחרות של חוק התחרות), חשוף לסקנציות שונות, ביניהן: הליך פלילי שבסופו אפשר להשית עליו עד חמש שנות מאסר; קנסות מנהליים; תביעה בגין עוולה נזיקית (שיכולה להיות מוגשת על ידי כל מי שנפגע מההסדר) והתנערות מחוזים.

ומדוע ניתן הפטור לוולט? לפי הממונה על התחרות, "התלות של הקמעונאים בוולט אינה משמעותית" ו"בשוק קיימים שחקנים רבים". בנוסף, הפטור ניתן ב־2022, כאשר וולט־מרקט טרם החלה לפעול וכשמרבית הקמעונאים שהיו צד להסכם היו "שחקנים קטנים או מקומיים". לכן, הפטור הוגבל לשלוש שנים, וכעת הוא נבחן שוב.

