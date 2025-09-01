האם הפרקליטה הבכירה לשעבר, רות דוד, שהואשמה לצידו של רונאל פישר באחת מפרשות השחיתות המטלטלות שידעה ישראל, בדרך להסדר טיעון? האם הסדר הטיעון שהושג זה לא מכבר עם פישר, ושכלל הודאה מצידו בעבירות שיוחסו לו ביחד עם דוד, מסבך את מצבה - או דווקא סולל את הדרך להסדר מקל יחסית עם הבכירה לשעבר? והאם בפרקליטות נרתעים מהסדר מקל עם דוד לנוכח החשש מביקורת ציבורית? מאז שבית המשפט המחוזי הרשיע בשבוע שעבר את פישר במסגרת הסדר הטיעון, שאלות אלה ניצבות במרכז הדיון הציבורי סביב הפרשה, הנמשכת כבר למעלה מעשור.

במסגרת הסדר הטיעון פישר הודה והורשע בשלוש מתוך 14 האישומים שהוגשו נגדו. זאת, לאחר שהפרקליטות זיהתה "קשיים ראייתיים מהותיים", בעיקר סביב ניהול התיק בשלביו הראשונים על-ידי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש). הצוות בראשותה של עו"ד שירה קני-טל מפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) השכיל לחשב מסלול מחדש ולהגיש כתב אישום מתוקן, אשר הכיר בקושי להרשיע את פישר בלא פחות מ-11 אישומים.

האישומים נגד רות דוד פרשת יאיר ביטון

פישר ודוד תדרכו את הקבלן בבודפשט לגבי חקירתו הצפויה במשטרה.

אישום: שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע. פרשת הפגישה הלילית

פישר ודוד דנו עם מעורבת בתיק באפשרות שתעזוב את הארץ, ודוד הדריכה אותה לקראת החקירה.

אישום: שיבוש מהלכי משפט.

ועדיין, פישר הודה בהסדר בניסיון לתיווך בשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע - כולל בפרשת אלון חסן, שבה הציע לשלם שוחד בגובה 150 אלף דולר לקצין משטרה כדי לסגור את התיק נגד יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד.

הטיעונים לעונש של פישר יתקיימו בנובמבר, ובפרקליטות דורשים לגזור על פישר 18 חודשי מאסר, בעוד שסנגורו, עו"ד אלי פרי, טוען כי מדובר באישום "זניח", ומבקש להסתפק בעבודות שירות.

דמות מרכזית בפרשה

במרכז הפרשה עומדת מערכת היחסים שבין פישר לבין מי ששירת אז כקצין חקירות בלהב 433, רב-פקד ערן מלכה, אשר בהמשך הפך לעד מדינה וריצה חמש שנות מאסר. מלכה הדליף לפישר מידע לגבי נחקרים, והאחרון סחר בו מול לקוחות שהציע לייצג. בחלק מהמקרים אף הציע פישר לפעול לסגירת התיק תמורת שוחד לאנשי משטרה, ובמקרים נוספים המציאו פישר ומלכה חקירות שלא התרחשו, והתחלקו ביניהם בתשלום מהנחקרים.

כאמור, דמות מרכזית הנאשמת לצידו של פישר בפרשה היא עו"ד רות דוד, אשר שימשה כעורכת דין פרטית וכשותפה של פישר אחרי שפרשה מתפקידה כפרקליטת מחוז תל אביב. למרות שהאישומים נגדה מתייחסים לתקופה שאחרי פרישתה, האישומים נגד דמות כה מרכזית במערכת אכיפת החוק גרמו לטלטלה ציבורית. נכון לעכשיו, התיק נגד דוד מוסיף להתנהל ללא שינוי.

דוד מואשמת בפרשת הקבלן יאיר ביטון ובפרשת "הפגישה הלילית". בראשונה האישום נוגע לשיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע אחרי שמלכה הדליף לפישר את החשדות נגד ביטון בנוגע לקשרי האחרון עם העבריין יצחק אברג'יל. לפי האישום, פישר ודוד נפגשו עם ביטון בבודפשט ותדרכו אותו לקראת חקירתו. בהמשך עדכן פישר את ביטון לגבי המועד שבו היה צפוי להיעצר, ולאחר שביטון התאשפז, המעצר נדחה. פישר ודוד אף פעלו להזיז מתפקידו את הפרקליט נסים מרום, שהוביל את התיק נגד ביטון.

רונאל פישר / צילום: רפי קוץ

הפרשה השנייה עוסקת גם היא בשיבוש מהלכי משפט. באפריל 2014 אירח פישר בביתו פגישה לילית שבה השתתפו גם דוד וע', העוזרת האישית שלו, שהייתה לעדת מדינה. לידי ע' הגיעה החלטה שיפוטית שאפשרה למשטרה לעיין בתוכן הטלפונים הניידים שלה ושל פישר, והיא חששה ממה שעלול להתגלות. השלושה דיברו על האפשרות שע' תעזוב את ישראל, ודוד הדריכה אותה כיצד לנהוג בחקירה.

בשלב זה, בעניינה של דוד לא מתנהל, ככל הידוע, משא-ומתן להסדר טיעון. בתשובתה לכתב האישום המקורי דוד הכירה למעשה בכך שייתכן כי ביצעה עבירה בפרשת ביטון - למרות שניסתה בהמשך לחזור בה מהדברים. דומה כי האמירה ההיא מעניקה רוח גבית לאישום נגד דוד, גם אחרי ההסדר עם פישר. מנגד, להודאתו של פישר במעשים שיוחסו לו ביחד עם דוד לא צפויה להיות השפעה דרמטית, זאת מכיוון שבתי המשפט כבר פסקו בעבר כי הודאה של אחד הנאשמים במסגרת הסדר טיעון לא תשמש ראיה נגד השני.

"להאיץ את סיום ההליך"

"ההסדר עם פישר לא מסמן בהכרח את סיום ההליך נגד דוד אבל עשוי להאיץ אותו", אומר עו"ד גיא שנער, סנגור ומומחה לעבירות צווארון לבן. "ההודאה של פישר לא מחליפה את הצורך לבסס ראיות נגדה. אבל ההסדר יקשה על התביעה להצדיק ענישה מחמירה לדוד, למרות שהיא בכירה לשעבר במערכת, כי כתב האישום נגדה חמור פחות".

ואומנם, האישומים נגד דוד נחשבים חמורים פחות. מדובר בעבירות אשר לא נהוג להטיל בגללן עונשי מאסר בפועל, כך שבמקרה של דוד ספק אפילו אם הפרקליטות תבקש להטיל עליה מאסר כזה. המצב המשפטי הזה יוצר מציאות מורכבת עבור הפרקליטות במישור הציבורי, במיוחד בתקופה שבה עונש קל יחסית לדוד עשוי להוביל לביקורת נגד הפרקליטות על "יחס מועדף", לכאורה, כלפי יוצאת המערכת. נותר עדיין לראות כיצד פרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמן, יתיר את הסבך.

"שבר באמון הציבור"

חלק מהמומחים לצווארון לבן סבורים כי פנינו להסדר טיעון עם דוד. עו"ד אורי רינצקי, לשעבר בכיר בפרקליטות וכיום סנגור פלילי, מעריך כי "ציבורית, הפרקליטות בבעיה גדולה. אחרי עשר שנים וכל הבעיות שצצו בתיק, יש שבר עמוק באמון הציבור. ולכן לדעתי צפוי שגם רות דוד תגיע להסדר. לנוכח האישומים הבלתי נתפסים נגדה, דווקא כבכירה לשעבר במערכת, בפרקליטות לא יעשו לה חיים קלים. הלחץ כרגע הוא על דוד".

עו"ד ערן שחם-שביט, ראש תחום צווארון לבן במשרד הרצוג, מעריך כי יהיה הסדר טיעון מקל עם דוד. לדבריו, "הפרקליטות 'חצתה את הרוביקון' בהסדר עם פישר, והכשירה את דעת הקהל לכך שהתנהלות מח"ש היא זו שהובילה להסדר חסר תקדים. ולכן, הפרקליטות תבקש להחזיר את אמון הציבור ולהוכיח שכשלים בחקירה מובילים לקריסת תיק".

עו"ד גיל דחוח, סנגור ויו"ר ועדת פשיעה כלכלית בלשכת עורכי הדין, מסביר כי "כשנופלת קוביית הדומינו הראשונה, היא גוררת את כל הקוביות אחריה. המוטיבציה של הפרקליטות להמשיך לנהל את התיק אחרי שהנאשמים המרכזיים, פישר ומלכה, כבר סיימו אותו - יורדת מאוד, וכך גם האינטרס הציבורי. העונש לדוד צריך להיות קל יותר לעומת פישר, אבל היחס צריך להיקבע לפי חלקה בעבירות, ובאופן שוויוני ביניהם".

בין שייחתם הסדר טיעון עם דוד ובין שהתיק נגדה ימשיך להתנהל, דומה כי ההדים של הסדר הטיעון עם פישר צפויים להשפיע בקרוב על הסאגה הנמשכת בפרשה.

סנגורה של דוד, עו"ד אופיר קליין, לא השיב לפניות גלובס.

*** חזקת החפות: רות דוד לא הורשעה, ועומדת לה חזקת החפות.