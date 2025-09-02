תשעה חודשים אחרי שבנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי הכריז על תוכנית התייעלות רחבה, שמצמצמת 770 תקנים בבנק, הודיע היום (ג') וועד עובדי הבנק בראשותו של רוני גרפונקל על סכסוך עבודה רשמי, שיאפשר לו לנקוט בצעדים ארגוניים החל מה-17 בספטמבר. האם עובדי הבנק יגיעו עד כדי השבתה שלו, מה שיזכיר אירועי עבר במערכת הבנקאית? יו"ר וועד העובדים שמר בשיחה עם גלובס את הקלפים קרוב לחזה ואמר כי "כל האופציות על השולחן".

בשעות הבוקר הודיע הוועד להנהלת הבנק על סכסוך עבודה של כ־8,000 עובדים. ההכרזה על סכסוך העבודה אושרה מוקדם יותר השבוע במוסדות ההסתדרות הכללית והועברה להנהלת הבנק. הסכסוך הוכרז לדברי הוועד "לאור צעדי קיצוצים חד־צדדיים ושינויים ארגוניים רחבי היקף שמקדמת ההנהלה, אשר פוגעים ישירות בזכויות העובדים ובביטחונם התעסוקתי". יש לציין כי עלות השכר הממוצעת של עובדי הפועלים עמדה אשתקד על 44 אלף שקל בחודש - הגבוהה במערכת הבנקאית.

בוועד טוענים כי ניהלו מגעים ארוכים עם ההנהלה שלא הובילו לתוצאות מיוחלות. "היינו במשא ומתן ארוך מאוד, קיימנו עשרות פגישות, ניסינו להגיע להסכמות ולהבנות. לא מצאנו שיש עם מי לעבוד. הגענו למסקנה שחייבים לעצור את הרכבת", אומר גרפונקל.

עוד לדברי יו"ר הוועד, "הבנק מבצע קיצוצים במשך שנים. כשאומרים התייעלות זה שם מכובס לקיצוצים. הם הובילו את הבנק להיות מקום אחרון בשרות, עם תשואה על ההון נמוכה יחסית לבנקים האחרים. בעצם קושרים לעובדים את הידיים והרגליים. אנחנו מרגישים שהקיצוצים מביאים לעומסים בלתי נסבלים".

גרפונקל מוסיף כי לאורך שנים, פרשו אלפי עובדים בתוכניות "פרישה מרצון". אלא שלדבריו העומס על מי שנותרו בבנק רק גבר. "מהעובדים שנשארים מצפים שיעשו את העבודה של מי שפרשו, ולא מוכנים לשלם על זה. אומרים לנו שיש שיפורים טכנולוגיים ואחרים, אבל זה לא מתקרב להדביק את הפער שנוצר בגלל המחסור בכח האדם. העובדים באים לעשות קריירה שלמה ויש לחלקם קביעות, אבל כרגע אנשים מתבאסים לבוא בבוקר לעבודה".

"נדרוש פיצוי לעובדים"

סוגי המהלכים בהם יכול לנקוט הוועד הם רחבים. הם יכולים להגיע משיבוש פעילות הסניפים, יציאת עובדים לאסיפות הסברה ועד בתרחיש קיצון - השבתת הבנק. גרפונקל אומר "אנחנו שומרים לעצמנו את הקלפים קרוב לחזה, כל האפשרויות פתוחות. המטרה שלנו היא לעצור את השינויים הארגוניים, ולראות שהשינויים לא פוגעים בעובדים, נדרוש פיצוי לעובדים הקיימים".

יו"ר וועד הבנק מוסיף כי כיום ישנם "שינויים ארגוניים דרמטיים שמתרחשים בבנק הפועלים. לטעמנו מתרחשים בצורה חד סטרית. ההנהלה לא מתייעצת עם הוועד בצורה מספקת, ולמעשה ההנהלה החליטה להפוך את הבנק הזה עם שופל. זה בנק שהרוויח 9 מיליארד שקל בשנה שעברה, ואנחנו כעת בקצב של 10 מיליארד שקל לפי הרווח הנקי בשני הרבעונים הראשונים השנה הנוכחית.

"אבל מהצד השני, הבנק מתנהג (בתגמול העובדים, לטענתו) כמו בפשיטת רגל. כך שהפער הזה בלתי נסבל. הלקוחות של הבנק קיבלו מענקים בצורה של מניות, אז סבתא בישלה דייסה ולעובדים בסוף לא נשאר. אנחנו מרגישים שההנהלה מנותקת ולא אכפת לה מהרווחה של העובדים".

מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "הנהלת הבנק מעריכה מאוד את תרומתם של כל עובדי הבנק להצלחתו לאורך השנים ורואה בהם נכס חשוב ומשמעותי. אנו מחויבים לנהל דיאלוג פתוח ומכבד עם ועד העובדים, מתוך שאיפה למצוא פתרונות שיביאו בחשבון את צורכי הבנק והעובדים גם יחד ובמטרה להמשיך ולהעניק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר