בכירי נוקד וספרה מספקים הצצה לעולם הסגור של קרנות הגידור

"בישראל, כדי להיחשב לקוח כשיר הרשאי להשקיע בקרן גידור, צריך שיהיו לך קרוב ל-9.5 מיליון שקל בהון נזיל - ואנחנו כקרן בודקים בצורה רצינית שהמשקיע עומד בדרישה הזו. אבל אלה דרישות מחמירות יחסית בהשוואה לעולם. בארה"ב מספיק הון של מיליון דולר, ובניגוד לישראל, הסכום הזה כולל חסכונות לפנסיה ונדל"ן. אני מאמין שהרגולטור כאן יפעל בכיוון של להתאים את הרגולציה בישראל למצב בארה"ב" - כך אמר עומר דגני, שותף מנהל בקרן ספרה, בפאנל בנושא "הצצה לעולם הסגור של קרנות הגידור". הפאנל נערך במסגרת כנס ההשקעות של גלובס בשיתוף קבוצת הפניקס, שהתקיים היום (ד') בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

תעשיית קרנות הגידור מנהלת כיום נכסים בהיקף כולל של 22 מיליארד דולר, המשקפים עלייה של 30% בהיקף הנכסים המנוהלים לעומת השנה הקודמת. כך עולה מנתונים שהציג מנחה הפאנל חזי שטרנליכט, כתב שוק הון בגלובס. דגני ודקלה קפצן, שמונתה באחרונה למנכ"לית קרן נוקד קפיטל, שפכו בפאנל אור על התעשייה המגלגלת מיליארדים בשוק הפרטי ומעוררת סקרנות רבה.

קפצן תיארה את פרופיל העובדים בקרנות הגידור. "אנחנו מחפשים טאלנטים. אנשים מיוחדים ויוצאי דופן. לאו דווקא רק מי שיש לו תואר בכלכלה או בראיית חשבון. יכול להיות להם גם רקע טכנולוגי. צריך תשוקה לשוק ההון ורצון לשאול שאלות ולהטיל ספק. העבודה מאוד מאתגרת ולכל אחד יש את המרחב שלו". היא אישרה כי בקרן "אנחנו יודעים למצוא את האנשים הכי מוכשרים, וגם לתגמל אותם. בהחלט".

דגני הוסיף כי "התגמול הוא לא רק בשכר אלא גם בעניין. בקרן ספרה יש 40 עובדים, וכל אחד משמעותי ומגיע לעומקים בעבודה. אנחנו מגייסים את האנשים הכי טובים בכל תחום".

חוסר הוודאות מבהיל את המשקיעים

לנוכח הטלטלה בשווקים סביב אירועים כמו המכסים שמטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סיפרה קפצן: "יש לא מעט חוסר ודאות. גם בתקופות כאלה חשוב לנו לשמור על האסטרטגיה שלנו. אנחנו מאמינים בבחירה פרטנית ואיכותית של החברות שהקרן משקיעה בהן, ולא מנסים לתזמן את השוק. יש לנו צוות השקעה מנוסה. הרעיון הוא לחפש את החברות שיודעות לתת תשואה, שיש להן יתרון איכותי".

חוסר הודאות עשוי להשפיע על הקשר השוטף עם המשקיעים בקרן. "חשוב לנו להגביר את השיתוף עם המשקיעים. אנחנו בקשר אישי איתם ויש גם דוחות חודשיים ללקוחות, הם יכולים לדבר עם כל אחד - כולל עם השותפים המנהלים את הקרנות ומשקיעים מכספם בקרן", אמרה קפצן.

דקלה קפצן / צילום: שלומי יוסף

דגני עמד על ההבדלים שבין הגופים המוסדיים לקרנות הגידור. "המוסדיים הגדולים מנהלים ניהול תיקים, ביטוחי מנהלים, פוליסות וקופות גמל. מדובר בניהול רוחבי וגדול. קרן גידור פונה לקהל מצומצם יותר של לקוחות כשירים והדברים מתנהלים בצורה יותר זריזה - כולל סביב ניצול הזדמנויות במשברים. אנחנו בקרן ספרה מעסיקים רופאים, חוקרים ואנשים שהובילו חברות הייטק. מנסים לחשוב מחוץ לקופסה. בכל מקרה, יש מקום לכולם".

"תחרות גדולה על הלקוחות"

הבדלים נוספים בין העולם המסורתי של גופי ההשקעות לבין קרנות הגידור עלו מדבריה של קפצן. "קרנות הגידור זה עולם בצמיחה. יש בקרנות הרבה יותר מרחב וגמישות למנהל ההשקעות ופחות מגבלות השקעה כך שיש יותר אפשרות לפעול. הלקוחות הכשירים הם מתוחכמים, מבינים את שוק ההון, יש להם אורך רוח ונשארים לאורך זמן. הם צלחו אינו את התקופות הקשות".

קפצן ציינה כי המשקיעים בקרן כוללים גופים מוסדיים ולקוחות פרטיים כשירים. לדבריה, "אחד הדברים שמאפיינים את הקרנות זה השותפים המנהלים. הם שם מההקמה ועד הסוף. ואנחנו גם שמים דגש על כח אדם ועל הפיתוח שלו. זו סיירת. כל אחד בצוות מאוד משמעותי, ויש לו אש בעיניים ותשוקה". דגני ציין בהקשר זה כי הקרנות מזהות בשוק את העובדים המשמעותיים בתחומם ומגייסות אותם על סמך זאת.

עומר דגני בכנס ההשקעות 2025 / צילום: תמר מצפי

הקשר האישי שבין הלקוחות למנהלי הקרן הוא מאפיין ייחודי נוסף של תעשיית הגידור. "זה התחום היחיד שבו אתה מכיר את מי שמנהל לך את הכסף מהבוקר עד הערב, ואם אתה רוצה מנהל השקעות ספציפי אתה בא לקרן שלו", תיאר דגני. "לקוחות כשירים הם מתוחכמים ודורשים יותר והם חשופים יותר למוצרים מהארץ ומהעולם. התחרות על הלקוחות היא גדולה, הם לרוב מלווים על ידי מתכנן פיננסי. הקשר איתם הוא אינטנסיבי ואישי, במתכונת Tailor Made".

הדוברים בפאנל שפעו אופטימיות. "בשנים האחרונות ישנו חוסר ודאות מתמשך, אבל הבורסה ממשיכה לעלות והמשקיעים המקומיים ממשיכים להשקיע. גם זרים משקיעים", אמרה קפצן.

לפי דגני, "בשנה וחצי האחרונות הייתה הסטה משמעותית של כספים מוסדיים לבורסה המקומית. מדד ה-S&P הפך להיות מילה גנרית להשקעות ב-2023 אבל מאז הדולר ירד והמדד האמריקאי נמצא בפער לעומת הבורסה המקומית. התמחור כאן לא יקר לעומת כל בורסה אמריקאית".

