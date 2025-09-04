השיא מאחוריו? אירופה בטלטלה והאירו עלול לשלם את המחיר

קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בבנק לאומי מסביר את הנתון השבועי

שנת 2025 התחילה באופן חיובי למשקיעים באירופה. המדדים המובילים, ובפרט הדאקס הגרמני זינקו בשיעורים דו־ספרתיים, וגם המטבע האזורי, האירו, התחזק מול הדולר. אבל בשבועות האחרונים מגמת התיסוף נחלשת, כשהאירו רחוק ביותר מ־1.5% מהשיא שקבע מול הדולר ביולי האחרון. מאחורי היחלשות האירו, עומדת דרמה פריזאית.

לצרפת יש בעיית חוב. הוא האמיר בשנים האחרונות לשיאים חדשים שלא נרשמו מזה עשורים, בעקבות מדיניות פיסקלית מקלה מצד הממשלה, סבסוד המאבק ביוקר המחיה ומגיפת הקורונה, ומגיע כעת ל־114% מהתמ"ג. החוב הלאומי של הכלכלה השנייה בגודלה באיחוד האירופי צמח עד כדי כך שרק הריבית על ההחזרים גורעת מדי חודש קרוב לשישה מיליארד אירו מהקופה הלאומית.

מדינות רבות באירופה נמצאות במצב דומה, אבל לצרפת יש גם בעיה פוליטית. הנשיא עמנואל מקרון נאלץ להחליף 4 ממשלות בתוך פחות משנתיים, מה שמקשה על היכולת להעביר רפורמות כלכליות משמעותיות. בימים אלה שתי הבעיות מתלכדות. ראש הממשלה פרנסואה ביירו יתמודד עם הצעת אי־אמון בשבוע הבא, ובינתיים בשוק חוששים שצרפת עלולה להידרדר למשבר חוב, אולי אפילו כזה שידרוש חילוץ מקרן המטבע הבינלאומית.

לאן הולכים מכאן? 3 תרחישים

קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בבנק לאומי, מציין "בצרפת, בסוף 2024 הממשלה התפרקה, אבל הנשיא מקרון הצליח להרכיב ממשלה חדשה בלי בחירות, וציפו שהממשלה תעביר קיצוצים נדרשים בתקציב כדי להחזיר את צרפת לסביבה פיסקאלית יציבה יותר", אומר לוי. הקיצוצים הנדרשים על רקע גירעון תקציבי גדול מגיעים במקביל להוצאות תקציביות גדולות יותר שלא היו צפויות בתחילת השנה על ביטחון (מצד כל חברות נאט"ו, וכחלק מהסכם הסחר עם ארה"ב), מה שהפך את תהליך אישור התקציב למאתגר. בעקבות זאת, ולמרות האופטימיות בתחילת השנה, ראש הממשלה הצרפתי פרנסואה ביירו לא מצליח בתנאים הנוכחיים להעביר את הקיצוצים, וקבע הצבעת אי-אמון ל־8 בספטמבר.

"אם הממשלה בצרפת תתפרק כתוצאה מההצבעה, ניקלע שוב לאותה אי־ודאות באיחוד האירופי כולו, שכן צרפת היא הכלכלה השנייה בגודלה באיחוד ומשמעותית ליציבות ולפעילות העסקית ביבשת כולה", מוסיף לוי. הוא מציג שלושה תרחישים אפשריים: האופטימי אך הכי פחות סביר כרגע הוא כישלון הצבעת אי־אמון, הישארות הממשלה והעברת תקציב. השני, בסיכוי נמוך, הוא שהממשלה תתפרק, "אך מקרון ישלוף קלף נוסף", ושוב תוקם ממשלה ללא בחירות. והשלישי והכי פחות טוב עבור היציבות יהיה התפרקות הממשלה ובחירות. "זה אירוע שילווה בחוסר יציבות פוליטית ופיסקאלית ומשך הזמן עד שתורכב ממשלה חדשה שתעביר תקציב יתארך, וזו תקופה של גירעון שגדל ואין מאיפה לממן אותו", מציין לוי.

חוסר הוודאות בא לידי ביטוי גם בהתרחבות מרווח התשואות באג"ח הממשלתיות בין צרפת וגרמניה - אינדיקציה לחששות מכך שצרפת לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה. המשמעות תהיה על גוש האירו כולו.

למעשה, הגורמים שהשפיעו לטובה על השוק בתחילת השנה, השתנו כולם: "יש פסימיות גאו־פוליטית סביב רוסיה ואוקראינה, היציבות הפוליטית מתערערת, והדולר כבר לא צפוי להיחלש הרבה", מציין לוי. אחד הגורמים המרכזיים להתחזקות האירו בתחילת השנה היה היחלשות הדולר מול המטבעות המרכזיים בעולם (מדד DXY). אך לעת עתה נראה שהדולר התייצב, והמגמה בהמשך צפויה להיות פיחות קל ומתון בערכו.

לדבריו, על רקע חוסר היציבות "מתחילים לשמוע קולות שתומכים יותר בהפחתות ריבית באירופה", אך אנחנו עוד לא שם. השוק לא מתמחר כלל הפחתות ריבית בהקשר של האירו, ואם תהיה כזאת - זה יכביד על המטבע.

גם המכסים של טראמפ לא מסייעים ליבשת. אמנם האיחוד האירופי והבית הלבן הגיעו להסכם סחר , אך לדבריו "אירופה נאלצה להסכים לפשרות כואבות מצידה. המכסים שהוטלו די גבוהים ולא החורגו ממנו סקטורי מפתח בתעשייה האירופית. כפי שהמנהיגים האירופים אמרו לאחר החתימה, ההסכם הוא הרע במיעוטו, כי סירוב היה מוביל לחוסר יציבות הרבה יותר משמעותי, וזו עוד נקודה שמכבידה על המצב הכלכלי והצמיחה".

המשמעות לכיס שלכם

לדברי לוי, "בשורה התחתונה, להערכתנו, רוב החדשות הטובות באירופה כנראה כבר מאחוריה ומגולמות במחירים הנוכחייים. אירופה מיצתה את פוטנציאל האופטימיות שהייתה גלומה בהרחבת התקציבים, ונראה שלמרות התקווה, מדינות אחרות לא יוכלו להמשיך בדרכה, ואילו האתגרים הדמוגרפיים, המבניים והתקציביים חוזרים לקדמת הבמה - והם יכבידו על האירו". עם זאת, הוא מוסיף כי "רוב המהלך התיסופי כבר היה ב־2025. ב־2026 צפויה יותר יציבות, אולם תרחיש שלילי עלול להוביל לפיחות נוסף - לדוגמה שילוב של הורדת ריבית, האטה כלכלית וסנטימנט שלילי על רקע החמרה גאו־פוליטית ביבשת".

