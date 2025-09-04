חמישה ימים בלבד לאחר שבית המשפט הפדרלי לערעורים פסק כי רוב המכסים הגלובליים שהטיל אינם חוקיים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה הלילה (בין רביעי לחמישי) לבית המשפט העליון בבקשה כי ישמע את טיעוניו בהקדם.

● "כולם שותקים": המיליארדר שמזהיר שארה"ב עומדת בפני סכנה

● טורקיה משפרת את המל"טים שלה, והמדינה שרוצה עוד טילים מישראל

● ההשקעה של וורן באפט התרסקה: מאחורי נפילת ענקית המזון האמריקאית

הפסיקה של ביהמ"ש נוגעת לשני סוגי מכסים: האחד, המכסים ה"הדדיים" שהוטלו על שורה ארוכה של מדינות ברחבי העולם - עליהם טראמפ הכריז ב"יום השחרור" באפריל; השני, מכסים נפרדים שטראמפ הטיל על סין, קנדה ומקסיקו. הפסיקה לא נוגעת למכסים על פלדה, אלומיניום ונחושת.

לפי הפסיקה, הבעיה עם שני סוגי המכסים הראשונים היא שהם ניתנו מכוח סמכויות חירום שנתונות לנשיא - אך ביהמ"ש פסק שהסמכויות האלה אינן מעניקות לנשיא סמכות להטיל מכסים. אלה, נקבע, סמכויות שהחוקה העניקה לקונגרס - ולא לנשיא.

לפי פרסום ב-NBC, במסמכים שהוגשו הלילה מצד התובעים בתיק, טראמפ מבקש כי בית המשפט העליון ישמע את טיעוניו כבר בתחילת נובמבר (ולא עד יוני 2026, בהתאם ללוח הזמנים המקורי), וייתן החלטה סופית על חוקיות המכסים השנויים במחלוקת בהקדם.

שר האוצר סקוט בסנט, בהצהרה שצורפה לבקשת טראמפ, ציין כי פסיקת בית המשפט לערעורים "פוגעת קשות ביכולתו של הנשיא לנהל דיפלומטיה מעשית וביכולתו להגן על ביטחון הלאום ועל כלכלת ארצות הברית", כך נכתב.

עוד נמסר מטעם טראמפ כי "עיכוב במתן פסק דין עד יוני 2026 עלול להוביל למצב שבו כבר נגבו מכסים בהיקף של 750 מיליארד עד טריליון דולר, וביטולם עלול לגרום לשיבוש משמעותי".