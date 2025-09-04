מגמה מעורבת באירופה; הניקיי קפץ בכ-1.5%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:25

יום המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. הדאקס עולה ב-0.1%, פוטסי עולה בשיעור דומה והקאק הצרפתי משיל מערכו 0.4%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת.

09:02

הבוקר (ה') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ניקיי עולה ב-1.5%, בורסת שנגחאי יורדת ב-1.7%, ההנג סנג יורד ב-1.1% ומדד הקוספי מוסיף לערכו 0.2%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר במגמה מעורבת.

אמש (ד'), בוול סטריט - המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-1% ומדד S&P 500 הוסיף 0.5%.

● השקעת הענק של וורן באפט התרסקה: מאחורי נפילתה של קראפט־היינץ

אלפאבית (גוגל) זינקה בכ-9% בעקבות הפסיקה לפיה החברה תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום . בתוך כך, בנק אוף אמריקה העלו את מחיר היעד של מניית ענקית הטכנולוגיה: "אנו רואים את פסיקת בית המשפט בתיק ההגבלים העסקיים נגד גוגל כהתפתחות חיובית עבור החברה. עיקרי הפסיקה, שאינם דורשים מכירת חטיבת הכרום ומאפשרים להמשיך בתשלומים לשותפים (TAC) עבור הצבת שירותיה כברירת מחדל, מסירים אי-ודאות רגולטורית משמעותית.

עוד ציינו כי: "אנו מאמינים כי הסרת עננה זו תומכת בהרחבת המכפיל של המניה. בהתאם, אנו מעלים את מחיר היעד שלנו ל-252 דולר (מחיר המהווה אפסייד של כ-9% ממחיר הסגירה אמש). עם זאת, התחרות הגוברת בתחום הבינה המלאכותית (AI) נותרה אתגר מרכזי, אם כי אנו מזהים התקדמות במוצרי הבינה המלאכותית של גוגל".

לצד זאת בבנק אוף אמריקה סבורים כי פסיקת בית המשפט בתיק ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) נגד גוגל מהווה התפתחות חיובית עבור אפל .

"ההחלטה לאסור על חוזים בלעדיים אך להתיר לגוגל להמשיך ולשלם לשותפותיה, כמו אפל, עבור הצבת שירות החיפוש שלה כברירת מחדל, מקטינה את הסיכון המיידי להכנסותיה של אפל מתחום השירותים. התשלומים מגוגל מהווים רכיב מהותי מהכנסות הרישוי של אפל. לאור הוודאות הגוברת, אנו מעלים את מחיר היעד שלנו למניית אפל ל-260 דולר" (מחיר המהווה אפסייד של כ-10% ממחיר הסגירה של המניה אמש).

● אפל מתכננת להשיק מנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית במהלך השנה הבאה

אנליסט האינטרנט בבנק ההשקעות קנטור, דיפאק מתיוואנן, סבור שהשוק מעריך בחסר את פוטנציאל התרומה של רכישת base44 לתוצאות וויקס.קום הישראלית. חברת האינטרנט רכשה בחודש יוני את base44 העוסקת ב- vibe coding, גישה שמחליפה פיתוח מבוסס-קוד בפיתוח שבו המשתמש מנסח מה הוא רוצה והפלטפורמה המבוססת AI מבצעת זאת.

בקנטור מציינים ש- vibe coding נתפס כאיום על חברות כמו Wix ו- GoDaddy אך רכישת base44 מקטינה את הסיכון ל- Wix בטווח הארוך. להערכתם, אם החברה הנרכשת תמשיך לצמוח בהתאם למגמות הקיימות, תהיה לה תרומה נאה להזמנות ולהכנסות Wix ב-2026. המלצתו על מניית Wix היא "תשואת יתר" במחיר יעד של 160 דולר, פרמיה של 16.5% ממחיר הסגירה של המניה אמש.

וול סטריט נכנסת לשבועות סוערים, וספטמבר ידוע כחודש הגרוע ביותר בשנה, מה שמביא כמה מהאסטרטגים הבכירים בניו יורק להסיק שזה זמן טוב לגוון. להערכתם, מניות אירופה צפויות לעלות בחודשים הקרובים, כאשר תחזית כלכלית חיובית עשויה לסייע להן לפרוץ את טווח המסחר הצר שבו הן נעות, ולהסיט לשם כספים. לפי בלומברג, חטיבת התחזיות של גולדמן זאקס מעריכה כי מדד Stoxx Europe 600 יעלה בכ-2% לרמה של כ-560 נקודות עד סוף 2025, הודות לשיפור בצפי הצמיחה, רמות פוזיציה נמוכות ושוויי שוק אטרקטיביים יחסית.

● "כולם שותקים": המיליארדר שמזהיר שארה"ב עומדת בפני סכנה

לפי בלומברג, מכירת החיסול באג"ח הגלובליות מתרחבת, והאג"ח הארוכות מובילות את ההפסדים. בעיתון מלמדים ששוקי האג"ח בעולם נתונים ללחצי מכירה מחודשים, כאשר חששות סביב אינפלציה, מכירות חוב ומשמעת פיסקאלית פוגעים באמון כלפי מה שבעבר נחשב לנכסים הבטוחים ביותר בעולם.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב גם הן עולות היום (ה'), כאשר התשואה על אג"ח ל-30 שנה מתקרבת לרמה הפסיכולוגית של 5%. התשואה על אג"ח בריטניה ל-30 שנה עלתה אמש (ד') ל-5.75% - הגבוהה ביותר מאז 1998 - בעוד שהתשואות על אג"ח יפן ל-20 שנה טיפסו לשיא של המאה הנוכחית.

הדולר רשם את העלייה היומית הגדולה ביותר מאז יולי, מדד הדולר (DXY) עלה ב-0.6% וקטע רצף ירידות של שישה ימים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים הבוקר בכ-0.7%, לאחר שירדו אמש (ד') במסחר בכ-2%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 67.8 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 63 דולרים.

בגזרת המאקרו, בארה"ב, אמש (ד') פורסם כי מספר המשרות הפנויות ירד ביולי לשפל של 10 חודשים, והצטרף לנתונים נוספים המצביעים על ירידה הדרגתית בביקוש לעובדים על רקע אי־ודאות מדינית גוברת. על פי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה שפורסמו היום, מספר המשרות הזמינות ירד ל־7.18 מיליון, לעומת 7.36 מיליון ביוני (נתון שתוקן כלפי מטה). תחזית המדגם של כלכלנים בסקר בלומברג עמדה על 7.38 מיליון משרות פנויות.

היום (ה'), צפוי להתפרסם מדד התעסוקה של ADP, מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים ומדד ה-ISM במגזר הלא יצרני. מחר (ו') יתפרסם דוח התעסוקה הרשמי בארה"ב לחודש אוגוסט, שישפוך אור נוסף על מתווה הריבית העתידי של הפד.