אפל צפויה להשיק בשנה הבאה מנוע חיפוש חדש מבוסס בינה מלאכותית, צעד שמסמן התרחבות משמעותית של החברה בתחום שבו התקשתה להדביק את הקצב. המערכת החדשה, שנושאת את השם World Knowledge Answers, כך לפי בלומברג, תשולב בסירי ותאפשר למשתמשים לשאול שאלות ולקבל תשובות מנוסחות ישירות, מבלי להסתפק ברשימת קישורים. המערכת תסכם מידע מרחבי האינטרנט ותציג אותו באופן ברור וקולח, בדומה ל־ChatGPT של OpenAI, ל־AI Overviews של גוגל ולמנוע התשובות החכם של הסטארט־אפ פרפלקסטי.

● בלעדי | משלחת של אנבידיה הגיעה לישראל. ומי העיר שאולי תזכה בכל זאת בקמפוס הענק?

● טורקיה משפרת את המל"טים שלה, והמדינה שרוצה עוד טילים מישראל

עד כה, אפל לא פיתחה מנוע חיפוש עצמאי: מאז השקת האייפון הראשון היא הסתמכה על שיתוף פעולה ארוך שנים עם גוגל, שהפך את מנוע החיפוש של האחרונה לברירת המחדל במכשירי אפל. ההסכם הזה הניב לאפל כ-20 מיליארד דולר בשנה, ולכן לא היה לה תמריץ כלכלי להקים אלטרנטיבה. אלא שבשנים האחרונות הופעתם של כלי AI גנרטיביים, ובהם ChatGPT ומנוע החיפוש החכם של פרפלקסטי, שינתה את מפת החיפוש. אפל חוששת שהמשתמשים יתחילו לעקוף את גוגל ואת סירי לטובת אותם מנועים מבוססי בינה מלאכותית, ולכן נאלצת להגיב כעת, גם אם באיחור.

איך אפל תבדל את עצמה

לפי בלומברג, אפל תסתמך בחלקה על מודל בינה מלאכותית ייעודי שפותח בגוגל במסגרת הסכם חדש בין שתי החברות. מדובר בגרסה של ג'ימני, שתופעל בשרתי הענן הפרטיים של אפל כדי לשמור על פרטיות המשתמשים, תחום שבו החברה מנסה לבדל את עצמה.

במקביל, אפל מפתחת מודלים משלה לטובת חיפוש במידע אישי המאוחסן על המכשיר, כדי להפחית תלות בטכנולוגיה חיצונית. המערכת החדשה לא נועדה להיות "מנוע חיפוש" מסורתי בסגנון גוגל, אלא מנוע תשובות (Answer Engine): כלומר שירות שמבוסס על מודלי שפה גדולים, יודע לאתר קישורים אך בעיקר לסכם ולעבד ידע כך שיוצג בשפה טבעית, כולל טקסט ותמונות ווידאו. בכך היא מנסה למצב את סירי מחדש כמתחרה ישירה בכלים מבוססי AI, ולא רק כעוזרת קולית מוגבלת.

המהלך מגיע במקביל לכך שבית משפט בארה"ב קבע כי אפל יכולה להמשיך בשיתוף הפעולה המסחרי עם גוגל, במסגרתו מנוע החיפוש של האחרונה נותר כאמור ברירת המחדל במכשירי אפל. אף שהפסיקה מעניקה לאפל שקט תעשייתי בטווח הקצר, בחברה מבינים כי עידן החיפוש משתנה, והביקוש עובר בהדרגה למנועי תשובות חכמים. עוד לפי הדיווחים, מעבר להשקת מנוע החיפוש, אפל מתכננת שדרוגים נוספים לסירי, בהם עיצוב חדש, יכולות שיחה מתקדמות ושירות "סוכן בריאות" מבוסס AI שיוצע כחלק ממנוי בתשלום בשנת 2026. בכך מנסה החברה להפוך את סירי, שהייתה פורצת דרך עם השקתה ב-2011 אך נותרה מאחור בעידן ה-AI, למוקד המרכזי של האסטרטגיה הדיגיטלית שלה בעשור הקרוב.