ענקית הבינה המלאכותית מעלה הילוך בבחירת האתר לבניית קמפוס הענק שלה בישראל. משלחת של בכירים מהחברה מבקרת בארץ בימים אלה לסיור בן 48 שעות במספר מיקומים בצפון שיסייע לה להגיע להחלטה הדרמטית כבר החודש, שבה ייוודע איזו רשות מקומית תזכה להקמת קמפוס משרדים ומעבדות גדול שעשוי להכיל אלפי עובדים.

ככל שנודע, בכירי אנבידיה כבר מבקרים בימים אלה במספר אתרים הסובבים את יקנעם: באתר הסמוך למעגן שביט, המרינה בחיפה הממוקמת על שפך הקישון ונמצאת על היציאה ממנהרות הכרמל; אזור קרית אתא, שם צפוי לקום פארק מגורים, מסחר ותעסוקה תחת השם תמ"ל 1025 על השטחים החקלאיים שמסביב לעיר; בקרית טבעון וכן בפארק המדע מבוא-כרמל במועצה האזורית מגידו הסמוך לקנעם. המשותף לכלל האתרים הללו הוא הקרבה היחסית ליקנעם, היכן שהחברה מחזיקה במשרדים כבר כיום, הסמיכות לכביש 6, והקרבה לקווי המתח המרכזיים שמגיעים מהמרכז לאזור חיפה דרך חדרה - וחיוניים להפעלת חוות שרתים עתירות אנרגיה של AI.

בחודש יולי פרסמה אנבידיה בקשה לקבלת מידע (RFI) לאיתור שטח בגודל של בין 70 ל-120 דונם להקמת קמפוס מחקר ופיתוח ענק ושצפוי להיות אחד הגדולים בישראל ולהשתרע על שטח שנע בין 80 ל-180 אלף מ"ר. הבקשה עוררה עניין רב ממגוון רשויות מקומיות שקראו לאנבידיה לבוא ולהתמקם בשטחן, אך ברור היה מלכתחילה שזו תעדיף שטחים הקרובים מרחק נסיעה קצרה ממשרדיה כיום, קירבה לתשתיות חשמל, סמיכות לכביש 6 ולתחנות רכבת, קרקע זולה והטבות מס.

מאנבידיה לא נמסרה תגובה.