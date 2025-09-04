עיריית לונדון לא רוצה את תערוכת הנשק הגדולה - בגלל ישראל

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● "מביך ומונע מאג'נדה": ביקורת חריפה על ההחלטה להאשים את ישראל ברצח עם

● פרשנות | מפגן כוח צבאי ענק בסין מציג: הקואליציה האנטי-אמריקאית הגדולה ביותר

1האם ארה"ב בדרך להעניש את נורבגיה על החלטות קרן העושר נגד ישראל?

הממשל האמריקאי "מודאג מאוד" מהחלטת קרן העושר הנורבגית למכור אחזקות בשווי של כ-2 מיליארד דולר בחברה האמריקאית קטרפילאר, בשל המעורבות שלה לכאורה בפעילות בשטחים ובעזה; כך מדווח הבוקר הפייננשל טיימס. הקרן הנורבגית הודיעה על הצעד בשבוע שעבר, אחרי שחתכה בחצי את הפורטפוליו הישראלי שלה, בתום תהליך של "בחינה מחדש" שלו, בעקבות לחץ ציבורי וביקורת נגד ישראל. הסנטור האמריקאי לינדזי גרהאם איים לאחר ההודעה הנורבגית ב"השלכות" בעבור הקרן ובעבור נורבגיה ואיים בהטלת מכסים עליה. כעת, לפי הדיווח, גם משרד החוץ האמריקאי מביע ביקורת על המהלך.

בהודעה של מחלקת המדינה שצוטטה בעיתון נאמר, כי ההחלטה "מבוססת על טענות בלתי לגטמיות נגד קטרפילאר ונגד הממשלה הישראלית. אנחנו נמצאים בקשר ישיר עם הממשלה הנורבגית בעניין זה".

בנורבגיה הביעו חשש בחודשים האחרונים כי ארה"ב תראה בהחלטה להפסיק השקעות בשורת חברות ישראליות ובינלאומיות הקשורות למלחמה בעזה ולנעשה מעבר לקו הירוק חלק מקמפיין ה-BDS נגד ישראל, ותפעל נגד המדינה הסקנדינבית. בארה"ב ישנה חקיקה קיימת נגד החרמת חברות ישראליות, ובנורבגיה חוששים כי היא תופעל נגד חברות נורבגיות והממשלה. באוסלו טוענים כי ההחלטות של הקרן הן "עצמאיות" ומתקבלות לפי קריטריונים משפטיים ופיננסיים בלבד. גרהאם אמר כי טענה זו היא "שערורייתית".

מאת ריצ'רד מילנה, מתוך ה-FT. לקריאת הכתבה המלאה.

2"בליץ דיפלומטי" בניסיון לאפשר נוכחות נשיא הרשות הפלסטינית באו"ם

מדינות שונות מנסות להפעיל בימים אלה "בליץ דיפלומטי" כדי לגרום לארה"ב לשנות את עמדתה ולאפשר כניסת בכירים פלסטינים, ביניהם נשיא הרשות מחמוד עבאס, לעצרת האו"ם ב-22-23 בספטמבר, שבה מתכוונות כמה מדינות מרכזיות ביניהן צרפת ובריטניה להכריז על הכרתן במדינה פלסטינית; כך מדווח היום הניו יורק טיימס.

עצם האיסור האמריקאי, כותב העיתון, הוא "חריג", ובעבר איפשרה ארה"ב אפילו למנהיגי מדינות אויבות כמו לוב להיכנס לניו יורק כדי להופיע בעצרות האו"ם. בכירים פלסטינים כתבו מכתבים בנושא לשר החוץ האמריקאי מרקו רוביו ולבכירים אמריקאים, וקנדה וצרפת גם הן הודיעו כי האיסור "אינו מתקבל על הדעת" וקראו לארה"ב לשנות את גישתה. לפי הדיווח, אם תימנע כניסתו של עבאס לארה"ב, הוא מתכונן להשתתף בעצרת מרחוק באמצעות וידיאו.

לפי העיתון, היחסים בין הנהגת הרשות לבין הבית הלבן כמעט "אינם קיימים" בכהונה הנוכחית של טראמפ, והנשיא האמריקאי כלל לא שוחח עם עבאס מאז תחילת כהונתו בינואר, לעומת כמה שיחות שקיים במהלך הכהונה הראשונה.

מאת אדם רסגון ופאטימה עבדולכרים, מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

3ראש העיר לונדון קורא לסלק תערוכת נשק גדולה מעירו "בגלל ישראל"

סאדיק חאן, ראש העיר לונדון, קורא לסלק את תערוכת הנשק הבריטית הגדולה DSEI מהעיר, בין היתר בשל השתתפות ישראל בה; כך מדווח הבוקר הדיילי מייל הבריטי. חאן הוא חבר במפלגת הלייבור הבריטית שבשלטון.

התערוכה צפויה להתקיים בין ה-9 ל-12 בספטמבר, ונחשבת לתערוכה הביטחונית הגדולה ביותר בבריטניה. הממשלה הבריטית החליטה לא לאפשר השנה כניסה לנציגי משרד הביטחון הישראלי בגלל המלחמה בעזה, ופעילים פרו-פלסטינים מתכננים לשבש את התערוכה על רקע הנעשה ברצועה; חאן אמר לתקשורת כי הוא "מזועזע" מכך שהתערוכה מתקיימת בלונדון, עיר שבה גרים "אלפי בני אדם שברחו מעימותים וסבלו כתוצאה מכלי נשק כמו אלו המוצגים בתערוכה". חאן הוסיף כי בירת בריטניה לא צריכה לשמש כמקום אירוח של כנס "המשמש כשוק לאלו הרוצים לסחור בנשק". הוא הוסיף, לפי העיתון, כי האירוע השנה "אינו הולם בהינתן המבצע הצבאי המתמשך של ישראל בעזה".

מאת ג'יימס טאפספילד, מתוך הדיילי מייל. לקריאת הכתבה המלאה.

4פירנצה: ראש קרן יסולק מתפקידו משום שהוא מכהן כקונסול כבוד של ישראל

מרקו קראיי (Carrai), איש עסקים איטלקי המכהן כקונסול כבוד של ישראל בפירנצה, טוסקנה ואמיליה רומנה, יעזוב את הנהלת קרן צדקה שאותה הוא מוביל בשנתיים האחרונות, אחרי לחץ ציבורי ופוליטי בעניין; כך דיווח הבוקר העיתון האיטלקי קוריירה דלה סרה.

ההכרזה המפתיעה, לפי העיתון, לפיה החוזה עמו לא יחודש בתום הכהונה הנוכחית בעוד כמה חודשים התפרסמה אחרי לחץ ציבורי ופוליטי הנובע מהיותו קונסול כבוד של מדינת ישראל בטוסקנה. הקרן אחראית לניהול בית החולים לילדים "מאייר" בפירנצה ועובדים בבית החולים הפגינו נגד מנהל הקרן במהלך 2024, על רקע הפעילות הישראלית בעזה. בחודש שעבר הצטרפו גם איגודים מקצועיים ופעילים פרו-פלסטינים להפגנה, שקראה למושל האזורי לסלק את קראיי מתפקידו. המושל נכנע ללחץ, לפי הדיווחים, והודיע כי ימונה מחליף לקראיי בחודשים הקרובים.

מאת ג'וליו גורי, מתוך הקוריירה דלה סרה. לקריאת הכתבה המלאה.