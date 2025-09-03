על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1ביקורת על ההחלטה כי ישראל מבצעת רצח עם: "היעדר מקצועיות מביך"

אגודת החוקרים הבינלאומית בתחום חקר רצח העם (IAGS) החליטה השבוע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה, כעת חברה באגודה טוענת כי ההחלטה מבטאת "היעדר מקצועיות מביך". כך פורסם בניו יורק סאן.

ד"ר שרה בראון, דוקטור ללימודי רצח עם השוואתיים וחברה באגודה במשך יותר מעשור, גינתה את ההחלטה של האגודה וכינתה אותה "שגויה בהערכתה את התנהלותה של ישראל בעזה". לטענתה, ההחלטה "כוללת טענות רבות ולא מבוססות, מצוטטת בצורה גרועה (תוך שימוש במקורות מוטים ומפוקפקים מאוד), ומנציחה ניתוח מעוות במכוון של מלחמת חמאס".

בנוסף ציינה ד"ר בראון כי רק 129 "מתוך כ-500 חברי האגודה הצביעו על ההחלטה". היא כינתה את התהליך "אסון מתחילתו ועד סופו" וציינה כי מי שניסו להביע את חששותיהם "נחסמו".

ד"ר בראון טענה כי בשנים האחרונות נפתחה הדלת לא רק לחוקרים אלא גם לאמנים ופעילים מה שלדבריה, "פתח את הדלת למשהו כזה" והוביל לכך ש"פעילים המבקשים לקדם נרטיב כוזב על ישראל, כופים את דעתם".

"נראה שזו הייתה הצבעה פה אחד מטעם כל האגודה. זה לא היה, והם סירבו לקיים דיון שקוף וביקורתי. להנהגה, לדעתי, הייתה אג'נדה", אמרה ד"ר בראון.

מתוך הניו יורק סאן, מאת יותם קונפינו. לקריאת הכתבה המלאה.

2הוול סטריט ג'ורנל: כך ישראל הצליחה לתקוף את הבכירים החות'ים

במשך שנים הזירה החות'ית לא הדאיגה את ישראל, אך מאז הלחימה בעזה והתחממות הזירה בתימן, המודיעין הישראלי מגביר את הערנות. האיסוף על האויב מתימן הגיע לשיאו כשישראל חיסלה בשבוע שעבר 12 בכירים חות'ים הממשלה, שר החוץ ובכירים אחרים. כעת, הוול סטריט ג'ורנל מעניק הצצה למודיעין הישראלי שהוביל לפגיעה הממוקדת.

"במשך חודשים, מנהיגי החות'ים התחמקו מיכולות המודיעין של ישראל, כיבו את הטלפונים הסלולריים שלהם, תקשרו פנים אל פנים, נמנעו מרשתות חברתיות ועברו מיקום לעתים קרובות, לפעמים כל לילה, על פי מקורות המכירים את הארגון", נכתב.

בוול סטריט ג'ורנל נכתב כי לאחר המלחמה עם איראן המודיעין הישראלי הקים "מחלקה חדשה המוקדשת לחות'ים" הכוללת "200 חיילים וקציני מודיעין".

בלילה לפני החיסול שני קציני מודיעין מהיחידה החדשה "קלטו אותות לפיהם שרים בממשלת החות'ים תכננו להיפגש בצנעא, בירת תימן הנשלטת על ידי המורדים". שעות בודדות לאחר מכן "מטוסים ישראליים היו באוויר בדרכם לתקוף אולם כנסים שבו התאספו הבכירים כדי לצפות בנאום של מנהיגם, עבד אל-מלכ אל-חות'י".

שני גורמי ביטחון ישראלים שהכירו את המבצע אמרו לוול סטריט ג'ורל כי התקיפה הממוקדת משקפת את המאמצים של ישראל "לשפר את הידע שלה" על החות'ים.

אנליסטים ביטחוניים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי "התקיפה משקפת עמדה ביטחונית ישראלית אגרסיבית, שבה ישראל רוצה שיריביה ידעו שהיא תגיב חזק נגד כל איום פוטנציאלי".

עודד עילם, ראש חטיבת הפח"ע לשעבר במוסד וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, אמר לוול סטריט ג'ורנל כי "ישראל זנחה את הנוסחאות הישנות של תגמול פרופורציונלי".

מתוך הוול סטריט ג'ורנל, מאת דב ליבר. לקריאת הכתבה המלאה.

3העיתונאי שמזהיר: "אחרי התבוסה האיראנים עלולים לחזור חזקים יותר"

בניתוח שכותרתו, "השכן מהגיהנום: ישראל וארה"ב הנחיתו מכה על איראן. אבל היא עלולה לחזור חזקה יותר", מזהיר העיתונאי גראהם ווד באטלנטיק כי למרות שאיראן ספגה מכה קשה היא עלולה להתאושש. "בעבר, איראן התאוששה מצרותיה על ידי שינוי האסטרטגיה שלה ומציאת דרכים חדשות לחתור תחת ארה"ב, ישראל והאינטרסים שלהן", נכתב.

גראהם טוען כי "איראן מעדיפה בעלות ברית חלשות על פני חזקות, וממשלות מושחתות על פני ממשלות העונות לצורכי אזרחיהן". המטרה של איראן, לדבריו, היא "תיאוקרטיה שיעית, למען עצמה וכמשקל נגד לממשלות דמוקרטיות, חילוניות וסוניות בעלות ברית עם ארה"ב באזור".

גראהם כותב שלמרות שהפרוקסי של איראן ברחבי המזרח התיכון "נמצא כעת בהריסות" הוא "אינו כישלון". לדבריו, ציר ההתנגדות האיראני "הכתיב את תנאי הגאו-פוליטיקה של המזרח התיכון במשך 20 שנה". עכשיו, אומר גראהם, "האזור מסתכן בחזרה למצב ברירת המחדל שלו, שהוא שלום בעל מאפיינים של מלחמה, כאשר איראן מתכננת לתקוף את אויביה אך לא עושה זאת באופן פעיל.

מייקל דוראן, עמית בכיר במכון הדסון, אמר לאטלנטיק כי באיראן "הם ספגו מכה, אבל אני לא רואה סימנים לכך שהמשטר מוכן ליפול".

מתוך האטלנטיק, מאת גראהים ווד. לקריאת הכתבה המלאה.

4ראש ממשלת ספרד לגרדיאן: "תגובת אירופה למלחמה בעזה הייתה כישלון"

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, אמר השבוע לגרדיאן דברים נוקבים על התגובה של אירופה על המלחמה בעזה, ותיאר את התגובה של ישראל לטבח ה-7 באוקטובר כ"אחד הפרקים האפלים ביותר ביחסים הבינלאומיים במאה ה-21".

סנצ'ז הזהיר כי "הסטנדרטים הכפולים של אירופה והמערב בנוגע למלחמות באוקראינה ובעזה מאיימים לערער את מעמדה העולמי". בגרדיאן ציינו כי סנצ'ז הוא "המנהיג האירופי הבכיר הראשון שהאשים את ישראל ברצח עם בעזה". הוא ציין כי הוא "מרוצה מכך שמדינות אירופיות אחרות הולכות בעקבות ספרד בהכרה במדינה פלסטינית".

סנצ'ז אמר לגרדיאן כי "ספרד הייתה קולנית מאוד בתוך האיחוד האירופי וגם בתוך הקהילה הבינלאומית. בתוך האיחוד האירופי, מה שעשינו עד כה הוא לקדם השעיית השותפות האסטרטגית של האיחוד האירופי עם ישראל".

לגבי היחסים הנוכחיים של אירופה וארה"ב, סנצ'ז אמר: "המציאות המזעזעת ביותר שאנו מתמודדים איתה היא שהאדריכל העיקרי של הסדר הבינלאומי - שהיא ארה"ב לאחר מלחמת העולם השנייה - מחליש כעת את הסדר הבינלאומי הזה, וזה משהו שלא יהיה חיובי לחברה האמריקאית או לשאר העולם, במיוחד למדינות המערב".

מתוך הגרדיאן, מאת סם ג'ונס, פטריק וינטור וג'יימי וילסון. לקריאת הכתבה המלאה.