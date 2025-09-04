ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
השכר הממוצע ביולי עלה ל-14 אלף שקל. ומה קורה בהייטק?
השכר הממוצע ביולי עלה ל-14 אלף שקל. ומה קורה בהייטק?

לפי הלמ"ס, מדובר בעלייה של 4.5% לעומת יולי 2024 - כלומר יותר מהאינפלציה באותו החודש, שעמדה על 3.1%

עידן ארץ 13:00
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski

השכר הממוצע במשק של עובדים שכירים בישראל עומד בחודש יולי 2025 על 14,113 שקל - כך על-פי אומדן הבזק של הלמ"ס. מדובר בעלייה של 4.5% לעומת יולי 2024, כלומר יותר מהאינפלציה באותו החודש, שעמדה על 3.1%.

בדרך-כלל השכר הממוצע במשק יורד בין החודשים יוני ליולי, אך הפעם הירידה הייתה מתונה מהרגיל: ביוני השכר הממוצע עמד על 14,219 שקל בחודש, כלומר הירידה הייתה של פחות מאחוז.

בחודש יוני 2025, לעומת זאת, השינוי בשכר בהשוואה ליוני 2024 עמד על 2.7% בלבד, כלומר מתחת לאינפלציה שעמדה באותו חודש על 3.3%, אך ירידה ריאלית זו אוזנה בחודש יולי, כאמור.

בחודש יולי 2025 היו 4.393 מיליון משרות שכיר, עלייה של 1.7% לעומת יולי 2024, מעט מעל שיעור הגידול הטבעי באוכלוסייה בשנת 2024, שעמד על 1.1%. כלומר, מדובר על עלייה בפועל בכמות המשרות במשק.

בהייטק, הנתונים לחודש יוני מצביעים על שכר של 32,774 שקל בחודש, עלייה של 1.7% לעומת יוני 2024. כלומר, מתחת לשיעור האינפלציה, בהתאם לנתונים על השכר הכללי במשק באותו החודש. מספר המשרות עומד על כמעט 400 אלף, עלייה של 0.3% בלבד בהשוואה ליוני בשנה קודם, הרבה פחות משיעור הגידול באוכלוסייה, ושיעור המשרות בהייטק מכלל המשרות במשק עומד על 9.7%, כלומר מעט פחות מה-10% אליו היינו רגילים בשנים האחרונות.