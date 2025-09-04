חברת Vectorious Medical Technologies המפתחת טיפול באי ספיקת לב הנובעת מבעיות מבניות של הלב, נמכרת לפי שווי של 497 מיליון דולר לתאגיד המכשור הרפואי אדוורדס, שכבר פועל וביצע מספר רכישות בישראל. העסקה בוצעה למעשה בשני שלבים, כאשר ב-2023 נמכרו 52% מהחברה לאדוורדס מתחת לרדאר לפי שווי דומה, וכעת נמכרים 48% נוספים.

● אפל מתכננת להשיק מנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית במהלך השנה הבאה

● בלעדי | משלחת של אנבידיה הגיעה לישראל. ומי העיר שאולי תזכה בכל זאת בקמפוס הענק?



ווקטוריוס הוקמה בחממת רד ביומד בשנת 2011, על ידי ד"ר איל אוריון, שייסד מספר חברות מכשור רפואי ומשמש גם כמנכ"ל החברה, ואורן גולדשטיין, שהיה מנהל בכיר בחברות מטאלינק, אמימון וקופרגייט. עד היום היא גייסה כ-35 מיליון דולר בלבד, כך שהמשקיעים מרווחים בממוצע פי 14 על השקעתם, כאשר החממה שבה נבטה החברה היא כנראה המרוויחה הגדולה ביותר. בין המשקיעים האחרים בחברה נמצאים: זוהר גילון, ערי סטימצקי, Broadview Ventures, Go Capital וחברת המכשור הרפואי Fresenius. גם אדוורדס עצמה ביצעה השקעה ראשונה בחברה ב-2020. לסטימצקי וגילון מספר השקעות משותפות, וכן לכל אחד מהם מספר השקעות בחברות של חממת רד ביומד.

מפחית אשפוזים של חולי אי ספיקת לב

ווקטוריוס פיתחה חיישן זעיר ללא סוללה אותו ניתן להשתיל בצנתור בתוך העלייה השמאלית של הלב. לאחר ההשתלה, הרופאים וגם המטופל עצמו יכולים לקבל חיווי רציף ומדוייק של מצב תפקוד הלב, וכך לנהל את המחלה באופן צמוד יותר, בין היתר על ידי טיפול תרופתי. החברה ביצעה ניסויים קליניים במוצר, שהראו כי הוא מפחית אשפוזים של חולי אי ספיקת לב, משפר את איכות חייהם ומאפשר למטופלים לקחת על עצמם אחריות רבה יותר בניהול המחלה, תוך הפחתת הפניה לרופאים.

"זו אבן דרך משמעותית בדרך להגשמת החזון שלנו לשנות מהיסוד את הטיפול בחולי אי ספיקת לב ואת האופן בו אנו מבינים את המחלה", אמר אוריון, מנכ"ל החברה, בהודעתה על הרכישה. "אדוארדס היו שותפים נהדרים בחמש שנים האחרונות, שהיו מורכבות מאוד. בשני העשורים האחרונים, אדוארדס הוכיחה מספר פעמים שיש לה את ה-DNA והיכולת לקחת חזון מורכב ולייצר סטנדרטים חדשים לטיפול בחולי לב".

החברה מעסיקה 120 עובדים, כולם בישראל. לאדוורדס מרכז פיתוח בישראל והיא מנוסה ברכישת חברות ישראליות, כך שסביר שגם החברה הזו תישאר לפעול בארץ.

כמו הרוב המוחלט של האקזיטים בתחום הביומד בשלוש השנים האחרונות, גם האקזיט הזה הוא של חברת מכשור רפואי קלאסית, עם מוצר חדשני ברמה הטכנולוגית, המבוסס על חומרה מושתלת, שהיה צריך לעבור ניסויים קליניים משמעותיים כדי להוכיח את היתכנותו, ונמכר בסופו של דבר אחרי הניסויים אבל לפני שלב ההכנסות.

השוק העולמי משתנה

לפני כ-5-10 שנים, האסטרטגיה של חברות המכשור הרפואי הישראליות הייתה אחת. הן התקשו להגיע לאקזיט בשלב שלפני הכניסה לשוק, כאשר חברות מכשור רפואי העדיפו לרכוש את החברות אחרי הוכחת היתכנות בשוק והכנסות של לפחות 10-20 מיליון דולר. אולם, האסטרטגיה הזו לא מאוד הצליחה.

החברות הישראליות לא כל כך מתאימות לשלב השיווק, מנהליהן אינם מכירים היטב את השוק, הניסיונות לגייס מנכ"לים או מנהלי מכירות אמריקאים לרוב לא צלחו כי לסטארט-אפ ישראלי קשה לגייס מנהל כזה שהוא מן השורה הראשונה וקשה לנהל את הארגון הדו-ראשי, פיתוח ישראלי ומכירות אמריקאיות. עם הקמת מערך השיווק החברות הישראליות החלו לדמם מזומנים, חלקן נסגרו וחלקן נאלצו לקבל הצעות להירכש בסכומים נמוכים, רק כדי להישאר בחיים.

המזל של התעשיה הוא שהמטוטלת נעה בחזרה לרכישה של חברות מכשור רפואי בשלבים מוקדמים יותר, לפני שהוכיחו מכירות ולעיתים אף לפני שקיבלו אישור שיווק בארה"ב, ובתנאי שאכן מדובר במוצרים עם טכנולוגיה ייחודית מאוד, שהוכיחו בניסויים עליונות על התחרות הקיימת או הפוטנציאלית.

מכירה בשלב הזה מאפשרת למשקיעים לקבל החזר מרשים על השקעתם בגודל אקזיט של כמה מאות מיליוני דולרים, משום שנחסכת ההוצאה על מערך המכירות. דוגמאות לחברות שביצעו אקזיטים כאלה בשנים האחרונות הן: V-Wave שנמכרה לג'ונסון אנד ג'ונסון ב-2024 תמורת 600 מיליון דולר עם פוטנציאל לתשלומים נוספים עד סכום כולל של 1.7 מיליארד דולר; Innovalve שנמכרה ב-2024 גם כן לאדוורד, בכ-300 מיליון דולר, SoniVie, שנמכרה לבוסטון סיינטיפיק השנה ב-360 מיליון דולר מיידית ועוד 180 מיליון דולר אפשריים בהתאם לעמידה באבני דרך, ועוד.

הסיכון הוא שאם החברה לא נמכרת בשלב של לפני האישור, היא צריכה או לחדול מפעילות, או להתחיל בכל זאת לשווק את מוצריה בעצמה, מבלי שנערכה לכך מבחינה תרבותית, מימונית או לוגיסטית.