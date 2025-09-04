המדינה תפצה את רומן זדורוב ב-17 מיליון שקל

ארבע שנים אחרי ששוחרר מהכלא ושנתיים וחצי לאחר שזוכה - המדינה תפצה את רומן זדורוב, שזוכה מרצח תאיר ראדה ז"ל, ב-17 מיליון שקל. בית המשפט צפוי לאשר את ההסכם בימים הקרובים.

רומן זדורוב זוכה בסוף מרץ 2023 על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת בפרשת רצח תאיר ראדה ז"ל, אחרי שישב בכלא למעלה מ-15 שנים. זדורוב זוכה בדעת מיעוט של שני שופטים מול אחד: השופטים אשר קולה ודני צרפתי בחרו לזכות אותו, בעוד שהשופטת תמר ניסים שי קבעה כי זדורוב אשם, וציינה: "יש בראיות החדשות מעל ומעבר להרשיע ברצח".

בהכרעת הדין, שנפרסת על גבי לא פחות מ-700 עמודים, נימקו השופטים את החלטתם. ראש הרכב השופטים, אשר קולה, כתב: "אין התאמה בין ממצאי הזירה השונים לבין הודאות הנאשם".

תאיר ראדה הייתה בת 13 בלבד כשנרצחה בבית הספר התיכון "נופי גולן" בקצרין. הרצח גרם לזעזוע רב בציבור והוביל לחקירה מקיפה של המשטרה, שבמהלכה נחשדו מספר חשודים. בסופו של דבר, רומן זדורוב, אזרח אוקראיני שעבר בבית הספר כרצף, הואשם ברצח ונשפט על-ידי בתי המשפט בישראל. הפרשה עוררה עניין ציבורי ותקשורתי רב, והוגשו מספר ערעורים ובקשות למשפט חוזר לאורך השנים.

לאחר שנים של דיונים משפטיים הוחלט בשנת 2021 לזכות את זדורוב. ההחלטה התקבלה על בסיס בחוסר ראיות חד-משמעיות, כשבית המשפט קבע כי לא ניתן לקבוע מעבר לספק סביר את אשמתו.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12