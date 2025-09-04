מה עומד מאחורי הקפיצה במספר הבקשות לייבא את הרכב הזה

בעקבות העלאת מכסות היבוא הזעיר של כלי רכב: הסתערות על משרד התחבורה לקבלת רישיונות

בחודש שעבר אישרה הכנסת להגדיל את מכסות היבוא הזעיר של רכב מ-20 ל-60 כלי רכב בשנה, ולייבא מסחרית ביבוא עקיף רכב משומש, שגילו עד שנה. מנתונים שהגיעו לידי גלובס, הרפורמה הביאה בשבועיים האחרונים לגידול חד במספר הבקשות לקבלת רישיון יבוא עקיף שהוגשו במשרד התחבורה.

הרפורמה, שאושרה באמצע אוגוסט, מגדילה פי שלושה את מכסות היבוא הזעיר ומעלה משמעותית את הכדאיות המסחרית של היבוא בערוץ הזה. מקורות במשרד התחבורה מדווחים כי בעקבותיה הוגשו למשרד בימים האחרונים עשרות בקשות חדשות לקבלת רישיון ליבוא זעיר ועקיף, בדגש על סוחרי רכב, חברות ליסינג וגופים עסקיים מתחום סחר החלפים והרכב הדו-גלגלי. יצוין כי עוד לפני הרפורמה היו רשומים במשרד קרוב ל־700 בעלי רישיון ליבוא זעיר, וקרוב ל־50 יבואנים מקבילים.

רוב הבקשות שאושרו החודש: לרכבי יוקרה

במקביל הוגשו בימים האחרונים למשרד מאות בקשות לבצע "הוראות רישום" לדגמי רכב חדשים ביבוא עקיף, כלומר קבלת אישורים פרטניים ליבוא דגמים.

מתחילת ספטמבר בלבד כבר הונפקו במשרד למעלה מ-50 הוראות רישום חדשות כאלה, עלייה משמעותית ביחס לשגרה. רובם היו לדגמי יוקרה של פורשה, ב.מ.וו, מרצדס וטויוטה עם תקינה אמריקאית וקנדית.

בדגמים שאושרו ליבוא עקיף בימים האחרונים יש נוכחות בולטת במיוחד לדגמים שמיוצרים במפעל של ב.מ.וו במקסיקו, שבו מיוצרים דגמים כמו ב.מ.וו סדרה 3 וסדרה 2 בדגש על דגמי ספורט חזקים.

בענף הרכב מעריכים כי העניין הרב ביבוא עקיף ממקסיקו נובע מהצטברות של מלאים גדולים במדינה, בעקבות הטלת המכסים של ממשל טראמפ על כלי רכב שמיובאים ממנה לארה"ב.

בענף צופים עוד, כי הגדלת מכסות היבוא הזעיר והאישור ליבוא רכב משומש עתידים להשפיע מהותית על התחרות בפלח רכבי היוקרה בישראל, שנע בטווח המחירים של כ-300 אלף שקל ועד יותר ממיליון שקל. כבר בשנה שעברה נרשמה ירידה חדה במכירות של כמה יבואנים רשמיים בפלח הזה ובהם מרצדס, אאודי ופורשה, בעקבות הרחבת היבוא העקיף במקביל לעלייה חדה במספר רכבי ה"אפס קילומטרים". בענף מעריכים כי הצפת השוק הישראלי בדגמי יוקרה חדשים ומשומשים, בעקבות שינוי התקנות, עתידה להביא לשחיקה מהירה במחירי היד השנייה של כלי רכב כאלה, בשל הגדלת ההיצע.

במשרד התחבורה אישרו כי נרשמה עלייה בבקשות ליבוא עקיף בעקבות שינוי התקנות אם כי עדיין מוקדם להעריך את ההשפעות.

מסירות כלי הרכב מתוצרת סין בישראל ממשיכות לשבור שיאים. בחודשים ינואר-אוגוסט הסתכמו מכירות כלי הרכב מתוצרת סין ב-66,295 יחידות, עלייה של 47% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ונתח של 31% מכלל המסירות מתחילת השנה. זהו שיעור החדירה הגבוה ביותר של כלי רכב מתוצרת סין בעולם, מחוץ לסין עצמה.

ג'אקו 7 מקבוצת צ'רי / צילום: יח''צ

בחודש אוגוסט בלבד נמסרו בישראל 11,996 כלי רכב מתוצרת סין, נתח שוק חסר תקדים של כ-42% מכלל המסירות באותו חודש. הנתונים כוללים גם כ-2,500 כלי רכב מתוצרת סין שנרשמו ברישום עצמי, אולם בקיזוז המכוניות ברישום עצמי מתוצרת יפן וקוריאה, נתח השוק של כלי הרכב הסיניים היה עדיין כ-40% - שיא מקומי ועולמי.

קבוצת צ'רי, מובילת המסירות מבין הסיניות, מסרה מתחילת השנה 28,279 כלי רכב, ותפסה את המקום השני בדירוג היצרנים, לאחר קבוצת יונדאי-קיה ולפני טויוטה, שמחזיקה במקום הראשון בדירוג לפי מותגים. ארבעה מתוך עשרת המותגים הנמכרים ביותר השנה היו סיניים, וגם הדגם הנמכר ביותר מתחילת השנה ־ ג'אקו 7 מקבוצת צ'רי.

חברת אוריון מוביליטי מקבוצת יוניון מוטורס השיקה ביום ה' את המותג AION של ענקית הרכב הסינית GAC, עם שלושה דגמים חשמליים.

הדגם המרכזי הוא הקרוס-אובר המשפחתי AION V, שיתחרה מול דגמים כמו ATTO של BYD. אורכו 4.6 מ', גובהו 1.69 מ' ובסיס הגלגלים באורך 2.77 מ'. הוא מצויד במנוע בהספק 204 כ"ס ובסוללה גדולה יחסית של 75.3 קילוואט-שעה עם טווח של עד 510 ק"מ ב-WLTP. הרכב מוצע ברמת גימור גבוהה, עם גג זכוכית בעל וילון נגלל חשמלית, מושבים קדמיים חשמליים עם חימום ואוורור ועוד. מחירו 167 אלף שקל.

דגם של המותג AION / צילום: יח''צ

מעליו מוצע הקרוס-אובר AION HT. אורכו 4.93 מ', גובהו 1.7 מ' והוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.93 מ'. יש לו מנוע בהספק 245 כ"ס וטווח נסיעה של 445 ק"מ ב-WLTP, והוא תומך בטעינה מהירה. הרכב מגיע עם תא נוסעים מפואר, כולל מושב נוסע עם הדום רגליים, ריפוד נאפה ועוד. מחירו 183 אלף שקל, מהזולים בקטגוריה הזו.

בפלח החשמלי-עממי מציעה החברה את AION Y, שאורכו 4.53 מ' אולם בסיס הגלגלים באורך 2.75 מ' לטובת מרחב בתא הנוסעים. תא המטען בנפח 405 ליטר. הרכב מצויד במנוע חשמלי קדמי בהספק 204 כ"ס ובסוללה בקיבולת 63 קילוואט-שעה, עם טווח נסיעה של עד 410 ק"מ ב-WLTP. המחיר 143 אלף שקל.

קבוצת לובינסקי השיקה השבוע בישראל את הקרוס־אובר הקומפקטי אופל פרונטרה (FRONTERA) בתצורת ישיבה של 5 או 7 מושבים ובתמחור שמציב את הרכב כזול בקבוצת ה־7 מקומות בישראל. אורכו של הרכב 4.38 מ', והוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.68 מ'.

אופל פרונטרה / צילום: יח''צ

לגרסת ה־5 מושבים תא מטען בנפח 480 ליטר, וגרסת ה־7 מושבים מסתפקת בנפח של 40 ליטר בלבד כאשר כל המושבים מאוישים. הרכב מגיע לישראל עם מנוע 1.2 ליטר טורבו־בנזין וסיוע חשמלי "קל", והוא מייצר 145 כ"ס ומשודך לתיבה אוטומטית כפולת מצמדים בת 6 מהירויות. צריכת הדלק המוצהרת נעה סביב כ־19 ק"מ לליטר בהתאם לגרסה.

האבזור התקני כולל בין השאר חישוקי 17 אינץ' מערך פיקוד דיגיטלי עם מסך מולטימדיה בגודל 10 אינץ', גג בגוון שחור ועוד. המחיר לגרסת ה־5 מושבים עומד על כ־145 אלף שקל ואילו גרסת ה־7 מושבים עולה כ־157 אלף שקל.