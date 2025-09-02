מסירות רכב באוגוסט: זינוק של 21%, שנובע בעיקר מרכבי "אפס קילומטר"

בחודש אוגוסט נרשמו לתנועה 28,382 כלי רכב חדשים, עליה חדה של 21.2% לעומת אוגוסט שעבר. עם זאת, כפי שנחשף בגלובס, חלק משמעותי מהעלייה אינו נובע ממכירות רכב ללקוחות משלמים אלא מרישומים עצמאיים של היבואנים לאחר שכלי הרכב לא נמכרו בתום 12 חודשים ממועד ייצורם. על פי הערכות באוגוסט היו בין 7,000 ל-9,000 אלפים כלי רכב כאלה, שרובם ייובאו כחלק מגל הייבוא הגדול של סוף 2024.

● אלפי שקלים הנחה על מכונית חדשה: עוד גל של מבצעי "אפס ק"מ" בדרך

● הנתונים שמגלים: זה הרכב המשומש המבוקש בישראל

כלי הרכב הללו, ובהם דגמים חשמליים רבים, צפויים לצאת לשוק בשבועות ובחודשים הקרובים כרכבי "אפס קילומטר" מוזלים. על פי הנתונים בין ינואר לאוגוסט נרשמו לתנועה 212,738 כלי רכב חדשים, עליה של 4.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בענף מעריכים כי למעלה מ-25 אלף כלי רכב נרשמו ברישוי עצמי מתחילת השנה ובניכוי כלי הרכב הללו המכירות "האמיתיות" צנחו השנה בשיעור של כ-7%.

את המסירות המצטברות מתחילת השנה מובילה טויוטה עם כ-26 אלף כלי רכב, עליה של 4.9% לעומת התקופה המקבילה. יונדאי שבמקום השני מסרה כ-25.5 אלף כלי רכב, עליה של 17.4%. קיה במקום השלישי עם 18.2 אלף כלי רכב, ירידה של 9.9% צ'רי נמצאת במקום הרביעי עם 17.4 אלף כלי רכב, עליה של כ-100% לעומת התקופה המקבילה וסקודה במקום החמישי עם 15.5 אלף כלי רכב, עליה של 8.7%.

במסירות לפי דגם ממשיך להוביל הקרוס-אובר ג'אקו 7 עם כ-10.8 אלף כלי רכב מתחילת השנה ובמקום השני יונדאי קונה הייבריד עם כ-9,700 מסירות