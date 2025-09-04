איבדתם את ה"מוג'ו" שלכם? אתם לא היחידים. האמריקאים מקיימים יחסי מין בתדירות הנמוכה ביותר אי פעם - אפילו פחות מאשר במהלך מגפת הקורונה. כך על פי מחקר חדש של המכון ללימודי משפחה (IFS). מדובר במגמה שממשיכה את הירידה בפעילות המינית שסוציולוגים ופסיכולוגים מודאגים ממנה כבר עשרות שנים.

לצורך הדוח, שנקרא "המיתון המיני", ניתחו חוקרי ה־IFS את הנתונים על מין ואינטימיות שהתקבלו בסקר החברתי הכללי האחרון שהופק על ידי מכון המחקר NORC שבאוניברסיטת שיקגו. הנתונים נאספו בשנת 2024 ופורסמו במאי. בסקר נמצא כי רק 37% מהאנשים בגילאי 18-64 דיווחו על קיום יחסי מין לפחות פעם בשבוע, ירידה מ־55% בשנת 1990. הירידה בולטת אף יותר בקרב צעירים: כמעט רבע מהנשאלים בגילאי 18-29 אמרו שלא קיימו יחסי מין בשנה האחרונה - כפול מאשר בשנת 2010.

רבות נכתב בשנים האחרונות על כך שצעירים עושים פחות סקס, והמגמה מיוחסת לכל דבר, החל מכישורים חברתיים מוגבלים ועד לעלייה בפורנוגרפיה באינטרנט. עם זאת, המחקר של IFS מראה כי אותה מגמה נכונה גם בנוגע לאנשים עד גיל 64, בעלי כל הנטיות המיניות, נשואים ורווקים כאחד (לאחר גיל 64 לא חל שינוי משמעותי בעיקר משום שקבוצה זו מדווחת על קיום יחסי מין בתדירות נמוכה יותר מלכתחילה, אמרו החוקרים).

"הכישורים הנדרשים לשימור יחסים התנוונו"

ישנן מספר מגמות שהן בנות עשרות שנים, לרבות ירידה בשיעורי הנישואין והמגורים המשותפים. נעשינו גם מכורים כל כך למסכים שלנו, עד שנרמלנו את החוויה של בהייה בהם במקום לתקשר עם האדם שיושב לידנו. "אנשים 'נרקבים' במיטה, שוכבים במיטה שעות עם הטלפון", אומר בראד וילקוקס, מנהל "פרויקט הנישואין הלאומי" באוניברסיטת וירג'יניה ועמית בכיר ב־IFS, שהשתתף בכתיבת המחקר.

ונראה שכעת אנחנו נמצאים ברגע משמעותי: האמריקאים קיימו אמנם מעט יותר יחסי מין לאחר שהמגפה שככה, אך השיעורים הנוכחיים ירדו אפילו נמוך יותר מאשר בתקופת הסגרים, כאשר הפחד והלחץ הרגו את הליבידו שלנו. חוקרי המין והמטפלים שדיברתי איתם מאמינים שאנחנו נמצאים בתקופת מועקה של פוסט־פוסט־מגפה: אנחנו נאבקים לבנות מחדש את חיינו החברתיים, למצוא איזון בין עבודה לחיים ולהתמודד עם תחושה גוברת של אי־ודאות לגבי העולם.

וזה מה שהם אומרים: "אנחנו חווים ניוון ארוך טווח של הכישורים הנדרשים כדי לשמר מערכות יחסים", אומרת שאדין פרנסיס, מטפלת במין ובזוגיות בפילדלפיה. "זו תגובת 'הילחם או ברח' מוגברת בגלל כל הכאוס", אומר לי פיליפס, מטפל מיני בניו יורק. "אם את מותשת ומוסחת, את תרצי לקיים יחסי מין הלילה? לא!" אומר ג'סטין גרסיה, המנהל בפועל של מכון קינסי באוניברסיטת אינדיאנה.

כאשר עבדתי על הכתבה הזו, דיברתי עם אנשים שאמרו שהם מקיימים פחות יחסי מין מכל הסיבות המוכרות: התשישות מן ההורות, בעיות במערכת היחסים או הגיל. אך לאחרים היו סיבות אקטואליות יותר: דאגות בקשר לכלכלה, לחץ מהחדשות או היקשרות לא בריאה למסכים שלהם. הרבה מן האשמה הופנתה אל נטפליקס, אקסבוקס ו־X.

זוג אחד אמר שהם מעדיפים להשלים שעות שינה על פני סקס. כמה נשים ציינו חששות בנוגע לזכויות הרבייה (הזכות להפלה). לא מעט רווקות ורווקים הסבירו שהם הפסיקו לצאת לדייטים - ולכן לקיים יחסי מין - כי זה היה יקר מדי או מאכזב.

"אני בהחלט מתגעגעת לסקס", אומרת קמרון צ'פמן, בת 41, כתבת טכנולוגיה מאזורי הכפר של ורמונט, שהחליטה שהיא מאושרת יותר מן החיים כרווקה. "אבל אני לא רוצה לוותר על העצמאות והחופש שלי למען מערכת יחסים".

אונקוו יאקובו, ביוכימאית בת 35 מסן פרנסיסקו, לא קיימה יחסי מין מספר שנים, מאז שהסתיימה מערכת היחסים מרחוק שבה היא הייתה. היא אומרת שהייתה רוצה למצוא חבר חדש אבל שחוקה מדייטים. זה יקר, האפליקציות מתישות, והיא מוצאת שבני זוג פוטנציאליים הם בררנים יותר מאשר לפני המגפה, ופחות להוטים לקום מהספה ולהיפגש פנים אל פנים.

אז יאקובו החליטה להתמקד בקריירה ובחיים החברתיים שלה לעת עתה - היא הצטרפה למועדון קריאה, והיא מתנדבת ומשתתפת כמה אירועים פנים אל פנים בשבוע, כמו פיקניקים או ערבי מיקרופון פתוח. "לדברים האלה יש השפעה מיידית וחיובית יותר על הרווחה הרגשית שלי", היא אומרת.

המטפלים מזהירים: אל תתנו לחיי המין להידרדר

עלינו להיזהר מלתת לחיי המין שלנו להידרדר, אומרים מטפלים. סקס הופך אותנו לבריאים יותר - מחזק את המערכת החיסונית שלנו, מקל על מתחים ועוזר לנו לישון. הוא מחבר אותנו לבן הזוג שלנו והופך אותנו למאושרים יותר. הוא אפילו יכול לגרום לנו להרגיש כאילו יש לנו יותר משמעות בחיים.

יש להם עצה: אם אתם רווקים ורוצים בן/בת זוג, התמקדו בפגישה עם אנשים במסגרות אמיתיות, רצוי בעשייה של משהו שאתם אוהבים. אם יש לכם בן/בת זוג, לכו לישון באותו הזמן. הזדמנות מניעה לפעולה!

ולמען השם, הניחו את המסך שלכם מן היד. "את רוצה שהדבר הראשון שאת נוגעת בו כשאת נכנסת למיטה יהיה בן/בת הזוג שלך, לא הטלפון שלך", אומרת מישל דרואין, פרופסורית לפסיכולוגיה באוניברסיטת פרדו, פורט וויין, שחוקרת את הצומת שבין מערכות יחסים לטכנולוגיה.

לורי מינץ, בת 65, אומרת שהליבידו שלה צנח כשעברה תקופה קשה לאחרונה, התמודדה עם דד־ליין חשוב בעבודה ובטיפול בבני משפחה חולים. היא ובעלה ב־40 השנים האחרונות נהגו לקיים יחסי מין בכל ראשון בערב, אך היא כבר לא הרגישה שיש לה מוטיבציה. "כשהגיע יום ראשון, פשוט רציתי להמשיך לעבוד או לדאוג", היא אמרה.

מינץ, המתגוררת בגיינסוויל, פלורידה, היא פסיכולוגית ומטפלת מינית והיא ידעה מה צריך לעשות. היא סידרה מחדש את לוח הזמנים שלה כדי להיות יעילה יותר והחלה להתאמן כל יום כדי להקל על הלחץ. היא גם הכריחה את עצמה להפסיק להרהר בדברים שהיא לא יכולה לשלוט בהם.

והכי חשוב - היא החליטה לתת שוב עדיפות לסקס, ואמרה לעצמה שזה חשוב בדיוק כמו כל דבר אחר בחייה. היא התחייבה מחדש לדייטים שבועיים עם בעלה - בלי לדלג, לא משנה מה. "סקס זה כמו ללכת לחדר כושר", היא אומרת. "לפעמים את מרגישה שלא מתחשק לך לעשות את זה, אבל את תמיד מרגישה טוב יותר אחר כך".