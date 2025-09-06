חדשות רעות לארה"ב, חדשות טובות לשוק הישראלי. ואיך תגיב הבורסה?

1 מניות השבבים הדואליות יבלטו במסחר בת"א

שבוע המסחר בת"א צפוי להיפתח בעליות שערים בהובלת מניות השבבים הדואליות. כך, מניות נובה , נייס , טאואר וקמטק חזרו כולן עם פערי ארביטראז' חיוביים מוול סטריט בסוף השבוע האחרון. על רקע המגמה החיובית, מניית השבבים ברודקום זינקה ב-10% ביום שישי בוול סטריט לאחר שהחברה חשפה הזמנה שוברת קופות של 10 מיליארד דולר לשבב בינה מלאכותית מלקוח חדש. הדיווח מעורר אופטימיות למאמציהן של חברות הטכנולוגיה הגדולות לגוון את פעילותן מעבר למעבדי הבינה המלאכותית היקרים והמוגבלים בהיצע של אנבידיה .

את השבוע החולף סיימה הבורסה בת"א במגמה שלילית, כאשר מדד ת"א 35 ירד בשיעור של כ-0.8%, מדד ת"א 125 ירד של כ-0.6%, ומדד ת"א 90 ירד בשיעור של כ-0.2%. מחזור המסחר היומי הממוצע הסתכם השבוע בכ-2.4 מיליארד שקל. מדד ת"א תקשורת, שירד בכל אחד מימי המסחר האחרונים, בלט ביום חמישי בעליות והוביל את המגמה החיובית בבורסה עם עליות של כ-2%. מדד הביטוח נסחר בעלייה מתונה ביום חמישי, אחרי תנודתיות חדה בימים האחרונים, עם עליות וירידות של 3.5%.

נתוני מאקרו שיפורסמו בישראל בשבוע הקרוב כוללים את פדיון רשתות השיווק בחודשים מאי־יולי ואת מדד אמון הצרכנים לחודש אוגוסט.

2 דוח תעסוקה חלש בארה"ב. מה המשמעות למתווה הריבית?

את עניין המשקיעים ריכזו נתוני התעסוקה בארה"ב לחודש אוגוסט, שפורסמו ביום שישי האחרון. כך, במשק האמריקאי נוספו 22 אלף משרות חדשות, נמוך מההערכות המוקדמות שצפו כי באוגוסט נוספו כ־75 אלף משרות, עלייה קלה לעומת 73 אלף המשרות שנוספו ביולי. שיעור האבטלה עומד לפי הדוח על 4.3% בהתאם לציפיות, מעט גבוה יותר מהנתון של החודש הקודם שעמד על 4.2%, וקצב עליית השכר השנתי עמד על 3.7%.

בבנק אוף אמריקה התייחסו לנתוני הדוח וציינו כי הם משנים את תחזיתם למדיניות הפדרל ריזרב ומעריכים כי הבנק יחל במחזור של הורדות ריבית זהירות: "שינוי זה נובע ישירות מדוח התעסוקה המאכזב לחודש אוגוסט, אשר לדעתנו יגרום לפד להעביר את מוקד הדאגה שלו מהאינפלציה לחולשה הגוברת בשוק העבודה. הדוח הצביע על צמיחה אנמית במשרות, עלייה בשיעור האבטלה ל-4.3% והאטה בצמיחת ההכנסות, המעידים על הידרדרות בביקוש לעובדים.

"בהתאם, אנו צופים כעת שתי הורדות ריבית בנות 25 נ"ב כל אחת עוד השנה, בחודשים ספטמבר ודצמבר. תרחיש הבסיס שלנו אינו כולל הורדה באוקטובר, שכן אנו סבורים שאינפלציית הליבה (Core PCE), הצפויה להישאר מעל 3%, תמנע מהלך כה מהיר ותשמור על זהירות הבנק. היסטורית, נדיר שהפד מדלג על ישיבות במהלך סבב הורדות, אך נסיבות האינפלציה הנוכחיות מצדיקות זאת להערכתנו.

"במבט קדימה, אנו צופים שלוש הורדות ריבית נוספות (בסך 75 נ"ב) במהלך 2026, בהובלת יושב הראש הבא של הפד, אשר להערכתנו ינהיג קו יוני יותר. מהלך זה יביא את הריבית בארה"ב לטווח של 3.00-3.25%. תחזית זו נתונה לסיכונים, לרבות האפשרות למחזור הורדות עמוק יותר אם שוק העבודה ימשיך להיחלש באופן משמעותי, או לחלופין, עצירה לאחר הורדה בודדת אם הנתונים יפתיעו לטובה", ציינו כלכלני הבנק.

3 השבוע של ענקיות הטכנולוגיה: הוסיפו 420 מיליארד דולר לערכן

ענקיות הטכנולוגיה סיכמו שבוע חזק כאשר צברו שווי שוק כולל של 420 מיליארד דולר, והעלו את ערכן הכולל ל-21 טריליון דולר. כעת, שבע המופלאות של וול סטריט מהוות כ-36% ממדד S&P 500.

רוח גבית חזקה הגיעה לאור הפסיקה לפיה אלפאבית (גוגל) תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום, מה שהוביל לעלייה שבועית של כ-11% במניה. בבית ההשקעות וודבוש ציינו כי הפסיקה "הסירה נטל עצום" ממניית גוגל ו"דאגה שחורה" שריחפה מעל אפל . בנוסף, הם אמרו שהיא סוללת את הדרך לחברות לחתור לעסקה גדולה יותר של בינה מלאכותית הכוללת את ג'מיני, מודלי הבינה המלאכותית של גוגל.

בתוך כך, בנק אוף אמריקה ובית ההשקעות אופנהיימר העלו את מחיר היעד של גוגל. בבנק אוף אמריקה ציינו כי "אנו מאמינים כי הסרת עננה זו תומכת בהרחבת המכפיל של המניה. בהתאם, אנו מעלים את מחיר היעד שלנו ל-252 דולר (מחיר המהווה אפסייד של כ-7% ממחיר הסגירה ביום שישי האחרון).

באופנהיימר הוסיפו כי לצד החדשות הטובות שמגיעות מכיוון הפסיקה החדשה, להערכתם גוגל צפויה להוביל את מרוץ ה-AI מבין ענקיות הטכנולוגיה: "בהתאם, אנו ממשיכים לראות בחברה כנהנית העיקרית מהמגמה ומעלים את מחיר היעד ל-270 דולר למניה, על בסיס מכפיל רווח של 26 לתחזית שנת 2026 - מה שמשקף פוטנציאל עליה דו־ספרתית (15%) גם לאחר העלייה האחרונה".

גם מניית טסלה זכתה לרוח גבית בסוף השבוע וקפצה בקרוב ל-4% בעקבות חבילת שכר חדשה שהוצעה למנכ"ל אילון מאסק. החבילה המוצעת, שתהיה הגדולה ביותר בהיסטוריה התאגידית אם תאושר, מדגישה את ההימור של טסלה על מאסק כמוביל את המהפך של החברה מיצרנית רכב לענקית טכנולוגיה. תוכנית השכר המוצעת למאסק, שכבר כיום נחשב לאדם העשיר ביותר בעולם, כוללת 12 מקבצים של מניות שיוענקו לו אם טסלה תעמוד ביעדים מסוימים במהלך העשור הקרוב. התוכנית תעניק למאסק גם כוח הצבעה מוגבר בחברת הרכב החשמלי ושאיפת הרובוטיקה, דרישה שהוא הציב בפומבי מאז תחילת 2024. כדי לקבל את המענק הראשון בתוכנית, מאסק וטסלה יצטרכו כמעט להכפיל את שווי השוק הנוכחי של החברה ולהגיע ל־2 טריליון דולר.