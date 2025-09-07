ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
המחיר הגבוה ביותר השנה: וילה בת״א נמכרה בכ-63 מיליון שקל
עסקאות נדל"ן | בלעדי

המחיר הגבוה ביותר השנה: וילה בת״א נמכרה בכ-63 מיליון שקל

הפעם על תקן המוכר: לגלובס נודע כי רפי קלינה, מתווך-העל התל אביבי, ביצע את העסקה הגבוהה ביותר שנחתמה בשנה האחרונה בעיר, ומכר את הווילה שלו בצהלה בכ-63 מיליון שקל - פי שלושה ממחירי נכסים יקרים אחרים שנמכרו בשכונה • הרוכשים הם זוג בשנות ה-40 המגיעים מתחום הפינטק

אריק מירובסקי 14:10
הווילה של רפי קלינה בצהלה. עסקת הנדל''ן הגבוהה ביותר בתל אביב ב-2025 / צילום: תמר מצפי
הווילה של רפי קלינה בצהלה. עסקת הנדל''ן הגבוהה ביותר בתל אביב ב-2025 / צילום: תמר מצפי

הפעם הוא לא רק המתווך: רפי קלינה, מתווך-העל התל אביבי, ביצע את העסקה הגבוהה ביותר שנחתמה בשנה האחרונה בעיר, ומכר את הווילה שלו בצהלה בכ-63 מיליון שקל - בערך פי שלושה ממחירי נכסים יקרים אחרים שנמכרו בשכונה.

הרוכשים הם זוג בשנות ה-40 לחייהם, המגיעים מתחום הפינטק, ובימים אלה עובר הנכס עבודות נרחבות של שיפוצים והתאמות לטעמם של הבעלים החדשים.

עבודות בווילה של רפי קלינה בצהלה
 עבודות בווילה של רפי קלינה בצהלה

המחיר הגבוה שבו נמכרה הווילה מהווה פונקציה של השילוב בין מיקום ייחודי, גודל מגרש שאין רבים כמותו בשכונה - 1.06 דונם, לעומת 500-800 מ"ר בממוצע - והפאר של המבנה שמשתרע על פני 728 מ"ר בנוי.

הווילה שוכנת ברחוב השושנים מספר 19, בקצה הצפון-מזרחי של השכונה, שנחשב לאחד מהמבוקשים בה. בנוסף, היא מבודדת כמעט לגמרי משכנים, ומסביבה שטח פתוח, שמצוי בשטח המוניציפלי של רמת השרון.

חלק מהבידוד של הנכס הזה עתיד להיות מופר במידה מסוימת, כיוון שעל השטח הסמוך אושרה תוכנית רצועת הנופש של רמת השרון, הכוללת גם מגדלי מגורים. במילים אחרות, השדות הסמוכים ישנו צורה בעתיד, אם כי הדבר לא עתיד לפגוע יותר ידי בווילה שבקצה צהלה.

העסקה החלה להתנהל בסוף השנה שעברה, אך הרישומים שלה בטאבו בוצעו במהלך השנה הנוכחית, וברשות המסים פרסמו אותה רק בעת האחרונה.

רפי קלינה סירב להגיב לדברים.