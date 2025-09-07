המחיר הגבוה ביותר השנה: וילה בת״א נמכרה בכ-63 מיליון שקל

הפעם הוא לא רק המתווך: רפי קלינה, מתווך-העל התל אביבי, ביצע את העסקה הגבוהה ביותר שנחתמה בשנה האחרונה בעיר, ומכר את הווילה שלו בצהלה בכ-63 מיליון שקל - בערך פי שלושה ממחירי נכסים יקרים אחרים שנמכרו בשכונה.

● בלעדי | עסקת ענק בקיסריה: בכמה נמכרה הווילה שבה התגורר בעבר ארקדי גאידמק?

● "להתחיל כשצעירים": יצא לדרך עם רבע דונם בשדה דב, וכיום מחזיק שתי וילות

● מחירי הבתים בשכונה קפצו ב־60%. בכמה נמכרו שני קוטג'ים סמוכים?

הרוכשים הם זוג בשנות ה-40 לחייהם, המגיעים מתחום הפינטק, ובימים אלה עובר הנכס עבודות נרחבות של שיפוצים והתאמות לטעמם של הבעלים החדשים.

עבודות בווילה של רפי קלינה בצהלה

המחיר הגבוה שבו נמכרה הווילה מהווה פונקציה של השילוב בין מיקום ייחודי, גודל מגרש שאין רבים כמותו בשכונה - 1.06 דונם, לעומת 500-800 מ"ר בממוצע - והפאר של המבנה שמשתרע על פני 728 מ"ר בנוי.

הווילה שוכנת ברחוב השושנים מספר 19, בקצה הצפון-מזרחי של השכונה, שנחשב לאחד מהמבוקשים בה. בנוסף, היא מבודדת כמעט לגמרי משכנים, ומסביבה שטח פתוח, שמצוי בשטח המוניציפלי של רמת השרון.

חלק מהבידוד של הנכס הזה עתיד להיות מופר במידה מסוימת, כיוון שעל השטח הסמוך אושרה תוכנית רצועת הנופש של רמת השרון, הכוללת גם מגדלי מגורים. במילים אחרות, השדות הסמוכים ישנו צורה בעתיד, אם כי הדבר לא עתיד לפגוע יותר ידי בווילה שבקצה צהלה.

העסקה החלה להתנהל בסוף השנה שעברה, אך הרישומים שלה בטאבו בוצעו במהלך השנה הנוכחית, וברשות המסים פרסמו אותה רק בעת האחרונה.

רפי קלינה סירב להגיב לדברים.