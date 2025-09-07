כשסמוטריץ' מאיים בהורדת מסים, למה הוא מתכוון?

לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' נמאס לחכות להורדת הריבית על ידי בנק ישראל. "הנגיד היה צריך להוריד את הריבית מזמן", אמר סמוטריץ' ביום חמישי במפגש עם נשיאות המגזר העסקי, "אם הוא לא יעשה כן, אני אוריד את המסים". הריבית יציבה על רמה גבוהה יחסית של 4.5% מאז ינואר 2024.

ה"איום" על הנגיד פרופ' אמיר ירון בהורדת מסים מגיע בתזמון מעניין. זה לא שקופת האוצר התמלאה לפתע ואין צורך במסים. להפך, הממשלה נדרשת לאשר השבוע את פריצת מגבלת ההוצאה התקציבית בכ־31 מיליארד שקל והעמקת הגירעון למימון הוצאות עודפות של המלחמה.

עם זאת, סמוטריץ' נוקט הימור מחושב. בין שיבקר את הנגיד ובין שלאו, בשווקים ממילא מתמחרים הורדת ריבית עד סוף השנה, וישנה סבירות גבוהה יחסית לעיתוי בהודעת הריבית המתוכננת לעוד חודשיים. זאת, בין השאר בעקבות התגברות ציפיות השווקים לרצף של הורדות ריבית בפדרל ריזרב בארצות הברית, המכתיב לרוב את הקצב גם בישראל.

"אנו מעריכים כי בנק ישראל לא יוריד את הריבית בפגישה הקרובה אלא רק בנובמבר", העריך מודי שפריר, אסטרטג ראשי בתחום השווקים הפיננסיים בבנק הפועלים, בסקירתו השבועית. לדבריו, "השוק צפה ביום שישי הורדה בהחלטה הקרובה (בספטמבר) בהסתברות של 37%, הורדה של 26 נקודות אחוז עד סוף נובמבר ורמת ריבית של כ־3.64% בעוד שנה".

תחזית אופטימית יותר הציג אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, שהעריך כי "הסיכוי להורדת ריבית בנק ישראל בספטמבר גבוה מ־50%".

כך, אם הריבית תרד בשל שיקולי המאקרו, יוכל סמוטריץ' לנכס לעצמו את ההישג בטענה שהתעקש על כך. ואם לא - יוכל להמשיך להאשים את הנגיד שלא הקשיב לייעוצו הכלכלי.

המסים ירדו?

אין זו הפעם הראשונה שבה סמוטריץ' מבקר את הנגיד באשר לניהול המדיניות המוניטרית, המצויה בסמכותו הבלעדית של הבנק ואסור לממשלה להתערב בה. כבר לפני שנה אמר כי "הנגיד טעה בגדול כשלא הוריד את הריבית". אמירה זאת של סמוטריץ' קיבלה כותרות בחו"ל שהאשימו את הממשלה בפגיעה בעצמאות הבנק.

בהמשך, בראיון לגלובס במרץ האחרון, הציג סמוטריץ' תחזית להורדת ריבית, והיא התבדתה עם הזמן. "לדעתי הנגיד יוריד את הריבית כבר ברבעון הקרוב. הנגיד אותת שהיא תרד בחציון השני של השנה, אבל אני חושב שהוא יעשה את זה עוד קודם. אני גם חושב שהוא יוריד את הריבית לפחות שלוש פעמים השנה". אלא שהמציאות הוכיחה אחרת. הריבית נותרה ללא שינוי עד כה.

האם סמוטריץ' באמת יפחית מסים? דרך המלך לעשות צעד שכזה תהיה באמצעות תקציב המדינה לשנת 2026 וחוק ההסדרים שלצידו. לא באמת מדובר באיום, אלא בצעד מבורך אם ההקלות יגיעו לסעיפים הנכונים מבחינה מקצועית ויאוזנו בהתאמות פיסקליות.

אלא שהתקציב, שאמור להיות מאושר סופית בכנסת עד סוף מרץ הקרוב, עומד בסימן שאלה גדול. מדובר בתקציב של שנת בחירות - אם יתקיימו במועדן באוקטובר 2026 ואם יוקדמו.

שאלת התקציב

במסדרונות האוצר כבר נערכים לתרחיש של עבודה ללא תקציב מאושר למשך תקופה ארוכה. בשיחות בירושלים עולה תסריט שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי בכלל להימנע מהעברת התקציב.

אי־אישור התקציב במועד הסופי במרץ יביא לפיזור אוטומטי של הכנסת ולהקדמת הבחירות בכמה חודשים בלבד - מהלך שעשוי לחסוך מנתניהו מאבקים קואליציוניים קשים ודרישות מאנשי האוצר לקיצוצים ולהעלאת מסים רגע לפני שהאזרחים בוחרים איזה פתק לשלשל לקלפי.

סמוטריץ' התחייב בחמישי שהתקציב יעבור. אבל גם אם לא, הוא עדיין יכול לנסות להעביר הורדות מסים בחקיקה נפרדת. שהרי, איזה חבר כנסת בקואליציה יעז להתנגד להצעת חוק להורדת מסים כמה חודשים לפני בחירות?

זה אומנם יפגע בהישג היחיד של סמוטריץ' כשר אוצר - שמירה על מסגרות פיסקליות סבירות יחסית למצב - הישג שלא הספיק ליו"ר הציונות הדתית כדי לצבור אהדה בסקרים. ההיסטוריה מראה ששרי אוצר שחילקו מתנות לציבור לא תוגמלו על כך בקלפיות או בהערכה ציבורית - ראו ערך משה כחלון או ישראל כ"ץ - אבל בניסיון לעלות מעל לאחוז החסימה, עשוי סמוטריץ' להמר.

וגם אם לא יצליח לקיים ולקצץ במסים בפועל, הרי שהבטחות בעל פה לא עולות כסף ואינן מצריכות אישורים תקציביים.