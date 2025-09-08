ירידה נוספת בגירעון: הגיע באוגוסט ל-4.7% תוצר

הגירעון התקציבי של ישראל המשיך לרדת בחודש אוגוסט 2025, זה החודש השני ברציפות. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הגיע לכ-4.7% תוצר, המשקף "מינוס" של 98 מיליארד שקל - כך פרסם היום (ב') החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג. זאת לעומת חודש יולי, שבסופו עמד הגירעון על 4.8% תוצר.

חודש אוגוסט עצמו הסתיים בגירעון חודשי של 9.5 מיליארד שקל. לכשעצמו מדובר בנתון שלילי לחודש האחרון, אבל משופר לעומת גירעון של 12.2 מיליארד שקל באוגוסט אשתקד - כך שהגירעון המצטבר הצטמצם יחסית.

בסיכום שמונת החודשים הראשונים של 2025, הצטבר גירעון של 46.7 מיליארד שקל, בניגוד לגירעון כפול כמעט של כ-84.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיצומה של המלחמה בעזה ובלבנון.

השיפור בגירעון מונע בעיקר מצד הכנסות המדינה, ולא בהוצאותיה. זרם המזומנים לקופת המדינה רושם עדיין צמיחה מרשימה ועקבית - סך הכנסות המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-367.6 מיליארד שקל, עלייה של 16.7% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. אוגוסט עצמו היה חזק יחסית, עם הכנסות של 43.9 מיליארד שקל, לעומת 37.4 מיליארד שקל שנה קודם לכן .

בצד ההוצאה, הממשלה שילמה בחודש אוגוסט 53.4 מיליארד שקל, עלייה של כ-3.8 מיליארד שקל לעומת החודש המקביל ב-2024. מתחילת השנה היקף ההוצאות הסתכם בכ-414.3 מיליארד שקל, לעומת כ-399.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3.7%. זאת, בזמן שלפי התכנון התקציבי, ההוצאה הממשלתית הייתה אמורה להתייצב ואף לרדת מעט.