במקום בשבת: כביש החוף ואיילון ייחסמו בשישי בשל עבודות

חברת נתיבי איילון הודיעה שוב על עבודות ביום שישי שיגרמו לחסימת כביש החוף וכביש נתיבי איילון לפני כניסת השבת. בעבר עבודות מסוג זה היו מבוצעות במהלך השבת, ואולם מאז שנבחרה השרה מירי רגב לתפקיד שרת התחבורה ויחד עם שר הכלכלה ניר ברקת - עבודות רבות שניתן היה אישור בגינן לעבוד בשבת בוטלו והועברו ללילות ולימים אחרים.

כך ביום שישי (12.9) מחצות (בין חמישי לשישי) ועד לשעה 13:00 בצהריים של יום שישי, ייחסם כביש 2 בין המחלפים רבין, וינגייט ופולג וכביש 20 ייחסם בין מחלף שמריהו מזרח למחלף פולג באותן שעות. כל אלו נועדו כדי להניף גשר חדש להולכי רגל סמוך לאודים. בחברה הזהירו מעומסי תנועה כבדים והמליצו לנהגים שלא להגיע לאזור.

מפת החסימות / איור: באדיבות חברת נתיבי איילון

להלן הסדרי התנועה:

כביש 20 ייחסם לתנועה לנוסעים בכיוון צפון, בקטע שבין מחלף שמריהו מזרח למחלף פולג והתנועה תוסט מזרחה לכביש 531. הכניסה ממחלף שמריהו מזרח לכביש 20 לנוסעים בכיוון דרום תתאפשר כרגיל.

כביש 2 ייחסם לתנועה לנוסעים בכיוון צפון , ממחלף רבין עד למחלף פולג. הכניסה ממחלף פולג לכביש 2 לנוסעים בכיוון צפון תתאפשר כרגיל

כביש 2 ייחסם לתנועה לנוסעים בכיוון דרום, בקטע שבין מחלף פולג למחלף וינגייט והתנועה תוסט לכביש 553. הכניסה ממחלף וינגייט לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תתאפשר כרגיל.

הדמיה של הגשר החדש / אילוסטרציה: שרון דגן

בנוסף, רמפות הכניסה מכביש 543 לכבישים 2 ו-20 לנוסעים בכיוון צפון ייחסמו לתנועה.

לא רק משתמשי הרכב הפרטי יעמדו בפקקים. בשעות החסימה לא תפעל תחבורה ציבורית במקטע העבודות והקווים יוסטו לכבישים 531, 553 וכביש 4.

"הקמת הגשר החדש, שיחבר בין היישוב אודים לשכונת רמת פולג בנתניה, נועדה לשפר את הקישוריות באזור ולהציע פתרון נוח ובטוח להולכי רגל ורוכבי אופניים. הגשר, שאורכו 70.7 מטרים ורוחבו 4.4 מטרים, ימוקם בסמוך לתחנות אוטובוס לשני הכיוונים, ויכלול שביל אופניים ונגישות משופרת ביחס לגשר הישן והצללה לנוחות המשתמשים", נמסר מהחברה.

בנוסף, מדובר רק בשלב ראשון של העבודות במקטע הזה והוא יכלול את הנפת הגשר החדש כאמור, ובעוד כחודש יימשכו העבודות להריסת הגשר הישן, אז ככל הנראה הכביש ייחסם שוב וגם הפעם סביר להניח שלא במהלך השבת כבעבר.

עבודות בשבת מאושרות על פי בקשת משרד התחבורה בוועדה מיוחדת שתחת אחריות משרד הכלכלה. מעט לאחר השבעת הממשלה הנוכחית פרץ עימות בין בקשות רכבת ישראל לעבודות בשבת כדי לצמצם פגיעה במשק ובין הסיעות החרדיות שהתרעמו לנוכח העבודות. בסופו של דבר, השרים התחייבו להביא לצמצום העבודות הללו. הדבר חלחל, ולפי גורמים בענף בחברות התשתית פעמים רבות אפילו לא מגישים בקשה מתאימה, אלא מראש מתכננים מבצעים לשעות הלילה והצהריים לפני כניסת השבת.

צמצום העבודות בשבת נכון כאמור לא רק לרכבת ישראל. כביש נתיבי איילון, הכביש הפקוק ביותר במדינה, נחסם פעמים רבות בשנים האחרונות כדי להימנע מעבודות בשבת לצורך הנפת גשרים במסגרת פרויקטים של משרד התחבורה כמו הנתיבים המהירים בכביש החוף וכביש 20 וכמו פיתוח מתחם האלף בראשון לציון.