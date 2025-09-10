המהלך יוצא לדרך: 100 חוזים אישיים ראשונים במערכת החינוך

שנת הלימודים אומנם כבר התחילה, אבל 100 מורים בחוזים אישיים צפויים להצטרף אחרי החגים למערכת החינוך בשכר של עד 17.5 אלף שקל בחודש. זאת במחוזות תל אביב והמרכז ובמקצועות ה-STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה), בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

לפני כשבועיים פרסמנו בגלובס כי למרות שעברו שלוש שנים מאז חתימת ההסכם מול הסתדרות המורים, עוד לא נכנס אפילו חוזה אישי אחד למערכת החינוך. כעת זה קורה, והקול הקורא צפוי לצאת עוד היום.

החוזים האישיים של המורים צפויים להיות גמישים מאוד, כך שיתאפשרו גם חלקי משרות כדי "לסתום חורים" בבתי ספר שמתקשים למצוא מורים למקצועות "ריאליים" כמו מתמטיקה ופיזיקה. הכמות שהוקצתה תהיה 100 משרות מלאות, שיוכלו להתחלק על פני עד 500 מורים.

שלוש דרגות שכר

אלה יהיו החוזים האישיים הראשונים אי-פעם במערכת החינוך הציבורית. המורים יקבלו שכר בשלוש דרגות, על-פי רמת המומחיות שלהם מבחינת השכלה וניסיון: 15.5, 16.5 ו-17.5 אלף שקל בחודש למשרה מלאה. מדובר על שכר גבוה יותר מזה שמוצע היום למורה מתחיל בחוזה קיבוצי - 11.5 אלף בחודש למשרה מלאה. המורים לא יידרשו להוציא תעודת הוראה.

בעלי החוזים האישיים לא יכונו מורים אלא "עמיתי הוראה", כחלק מההבנות מול הסתדרות המורים, אך בפועל מדובר במורים לכל דבר ועניין - שלא יהיו חלק מהסכם השכר הקיבוצי אלא יועסקו בחוזה אישי בשכר קבוע במנותק ממנגנוני ותק.

ויתור נוסף שנאלצו לעשות באוצר הוא שחוזים אלה יגיעו מתקציב תוספתי שיגיע מקופת המדינה - ולא על חשבון התקציב הקיים שמממן גיוס מורים בחוזים קיבוציים מבוססי-ותק רגילים. מבחינת האוצר מדובר בתקדים בעייתי, שכן מורים אלה באים להשלים חוסרים שמנגנון השכר הקיים לא מסוגל להכיל, אך מדובר כנראה ב"רגל בדלת" שיוצרת גם תקדים של חוזים אישיים במערכת החינוך הציבורית. מדובר גם עדיין בכמות קטנה יחסית, כאשר ההסכם הקיבוצי מאפשר עד 6% חוזים אישיים מכלל המורים, כלומר כ-12 אלף חוזים היום.

למרות המאמצים להביא את החוזים האישיים למימוש עוד לפני שנת הלימודים, הדבר לא צלח, והם כנראה ייכנסו רק אחרי חגי תשרי. משרד החינוך צפוי לפרסם היום (ד') את הקול הקורא הרשמי, וברגע שבעלי הכישורים הנדרשים יירשמו - מנהלים יוכלו לגייס מורים בחוזים אישיים מתוך המאגר, וכך להשלים מחסורים רבים שנרשמו, למשל למורים למתמטיקה.

כרגע המורים הללו ילמדו אך ורק בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, בהמשך להסכם מול הסתדרות המורים, אך השאיפה היא להרחיב את המנגנון גם לבתי הספר התיכוניים, בהתאם להסכם שנחתם לפני כשנה מול ארגון המורים העל-יסודיים.

"חלק ממדיניות כוללת"

על-פי הודעת משרד החינוך, "כחלק מהמאמץ הלאומי לצמצום חוסרי המורים, משרד החינוך יקצה בשלב הראשון 100 משרות מלאות לחוזים אישיים לעמיתי הוראה, וזאת כבר בשנת הלימודים הנוכחית. הקצאת המשרות תיועד בתיעדוף לחטיבות הביניים, למקצועות ה-STEM ולמחוזות בהם המחסור במורים הוא הגדול יותר, בדגש על מחוזות תל אביב והמרכז".

עוד צוין בהודעה כי "על-פי התוכנית, כל 'עמית הוראה' יעבוד לפחות בהיקף של יום עבודה (8 שעות) ויקדיש לפחות 75% משעות עבודתו להוראה פרונטלית בכיתה".

שר החינוך יואב קיש מסר כי "שילוב מומחים במערכת החינוך באמצעות חוזים אישיים הוא חלק ממדיניות כוללת שאני מוביל לחיזוק איכות ההוראה בישראל. המהלך נועד לתת מענה למחסור במורים, ובעיקר להכניס מצוינות לתוך הכיתה, עם דגש על מקצועות ה-STEM. זהו צעד נוסף בדרך ליעד המרכזי שהגדרתי - להחזיר את תלמידי ישראל לעשירייה הראשונה בעולם בתחומים אלה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא להצטרפות לחוזים האישיים ואמר כי "הכנסת מורים בחוזים אישיים למערכת החינוך היא הזרמת דם חדש ואיכותי לתלמידים, למנהלים, למורים ולרמת ההוראה במדינת ישראל".

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, אפי מלכין, הוסיף כי "הגמישות בהעסקה בבתי הספר תביא ברכה לתלמידי ישראל ותשפר את הכישורים שלהם".

מפורום קהלת, שקידם את החוזים האישיים במערכת החינוך בשתי הממשלות האחרונות, נמסר בתגובה: "שמחנו לראות את הפרסום של משרד החינוך על העסקת עד 100 מורים בחוזים אישיים בשנת הלימודים הקרובה. אומנם עברו שלוש שנים מההסכם המאפשר עד 6% מכוח ההוראה בחוזים אישיים, אבל זו התחלה טובה. הפיילוט המצומצם יכניס מורים מצוינים שלא היו מגיעים בדרך הרגילה - בשורה שעשויה לשפר את החינוך בטווח הארוך. נעקוב מתוך ציפייה שבשנה הבאה הוא יורחב משמעותית וייתן מענה לצרכים האקוטיים של המערכת".