החברה המשותפת של נאוי ולוזון תוכל לתת משכנתאות

הממונה על שוק ההון, עמית גל, העניק רישיון מורחב למתן אשראי לחברה המשותפת למשכנתאות, שעל הקמתה הודיעו לפני כשנה חברת האשראי החוץ-בנקאי נאוי גרופ וחברת ההלוואות בין עמיתים (P2P) טריא, שבשליטת עמוס לוזון. החלטתו של גל הגיעה בתום בחינה ארוכה ודרישה להתאמות מצד הרשות.

בין היתר, הרשות דרשה מטריא כי תיק המשכנתאות שבו היא מחזיקה בהיקף של עד 500 מיליון שקל לא יימכר רק בחלקו לחברה המשותפת, אלא יעבור באופן מלא. זאת, כדי למנוע מצב שבו ההלוואות הנחשבות למסוכנות יותר יישארו בטריא, ומגדילות את הסיכון למשקיעים הוותיקים בפלטפורמה. תיק האשראי הכולל של טריא עומד על כ-2 מיליארד שקל.

עוד נדרשה החברה המשותפת לבצע תיקונים בנוגע לניגודי עניינים אפשריים ולעבור בדיקות כלכליות. גל אף התנה את מתן הרישיון בקבלת דיווחים שיאפשרו מעקב ובקרה אחר היישום.

קבלת הרישיון צפויה לאפשר כעת לנאוי ולוזון להשיג דריסת רגל משמעותית כמתחרים בענף המימון החוץ-בנקאי לדיור. סך המשכנתאות שמעניקים כיום גופים חוץ-בנקאיים (לא כולל מוסדיים) מוערך בכ-5 עד 10 מיליארד שקל - נתח המהווה פחות מ-2% משוק המשכנתאות בישראל, כאשר היתרה מצויה בידי הבנקים.

מי שעשויים לשמוח במיוחד עם קבלת הרישיון הם משקיעי טריא. ב-2022 נקלעה החברה למשבר בעקבות עליית הריבית, ומאז נאלצה להתמודד עם שטף של בקשות מצד משקיעים למשוך את כספם. עד סוף 2023 סבלה טריא מעודף של 1.4 מיליארד שקל בבקשות משיכה על פני הפקדות.

ב-2025 אומנם דיווחה טריא על התייצבות, אך אישור העסקה - שצפוי להזרים לחברה המשותפת 120 מיליון שקל ולגייס עבורה מימון מהבנקים - יאפשר כעת לפלטפורמה לאפשר יתר נזילות של כספי המשקיעים.