סימני החולשה של שוק העבודה האמריקאי מתרבים. לאחר דוח המשרות המאכזב בשבוע שעבר, אומדן חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב מגלה שנוספו קרוב למיליון משרות פחות ממה שחשבו תחילה ב־2024 ובתחילת 2025. על פי הנתונים החדשים, נוספו במהלך תקופה זו בסך הכול 850 אלף משרות - מחצית מהכמות שדווחה בעבר.

כשנתונים אלו ברקע, ימסור הבנק המרכזי את החלטת הריבית שלו ביום רביעי בשבוע הבא. ההסתברות כעת בשוק היא 100% להפחתה. מה יכול אולי לשנות את התמונה? נותר נתון אחד משמעותי שעליו יסתכל הפדרל ריזרב - נתוני האינפלציה שיתפרסמו היום (ה') בשעה 15:30 שעון ישראל. לפי סקר אנליסטים שבוצע ברויטרס, הציפייה היא שנתוני הליבה של המדד (ללא מחירי מזון ואנרגיה) יעלו באוגוסט ב-0.3%, בחישוב חודשי מנוכה עונתיות.

המשמעות: אלא אם תהיה הפתעה רבתי, הורדת הריבית בארה"ב ביום רביעי בשבוע הבא (17 בספטמבר) תסתמן כדבר בלתי נמנע. ההסתברות היא 88% להורדה של 25 נקודות בסיס ו־12% צופים הורדה אגרסיבית יותר של 50 נ"ב. כמו כן, לקראת פרסום הנתונים והציפייה להורדת הריבית, תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב רשמו ירידות.

חשוב לציין כי מדד המחירים לצרכן (CPI) הוא לא המדד המחירים היחיד שמשמש את הבנק המרכזי בארה"ב. למעשה, מקום של כבוד נותן הפד למדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) וגם למדד הליבה יש חשיבות מיוחדת - וזה לא חרג מהציפיות באוגוסט (עלייה שנתית של 2.9%).