ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מכשול אחרון להורדת ריבית? דריכות לקראת נתוני האינפלציה בארה"ב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אינפלציה ארה"ב

המכשול האחרון בדרך להורדת ריבית? דריכות לקראת נתוני האינפלציה בארה"ב

לקראת החלטת הריבית, בפדרל ריזרב יסתכלו על נתוני האינפלציה שיתפרסמו היום • לפי סקר אנליסטים שבוצע ברויטרס, הציפייה היא שנתוני הליבה של המדד יעלו באוגוסט ב-0.3% • המשמעות: אלא אם תהיה הפתעה רבתי, הורדת הריבית בארה"ב ביום רביעי בשבוע הבא תסתמן כדבר בלתי נמנע

יובל אינהורן 05:45
יו''ר הפד, ג'רום פאוול / צילום: ap, Mark Schiefelbein
יו''ר הפד, ג'רום פאוול / צילום: ap, Mark Schiefelbein

סימני החולשה של שוק העבודה האמריקאי מתרבים. לאחר דוח המשרות המאכזב בשבוע שעבר, אומדן חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב מגלה שנוספו קרוב למיליון משרות פחות ממה שחשבו תחילה ב־2024 ובתחילת 2025. על פי הנתונים החדשים, נוספו במהלך תקופה זו בסך הכול 850 אלף משרות - מחצית מהכמות שדווחה בעבר.

גולדמן זאקס אופטימי לגבי שוק המניות האמריקאי - ומסמן שלוש הזדמנויות להשקעה

כשנתונים אלו ברקע, ימסור הבנק המרכזי את החלטת הריבית שלו ביום רביעי בשבוע הבא. ההסתברות כעת בשוק היא 100% להפחתה. מה יכול אולי לשנות את התמונה? נותר נתון אחד משמעותי שעליו יסתכל הפדרל ריזרב - נתוני האינפלציה שיתפרסמו היום (ה') בשעה 15:30 שעון ישראל. לפי סקר אנליסטים שבוצע ברויטרס, הציפייה היא שנתוני הליבה של המדד (ללא מחירי מזון ואנרגיה) יעלו באוגוסט ב-0.3%, בחישוב חודשי מנוכה עונתיות.

המשמעות: אלא אם תהיה הפתעה רבתי, הורדת הריבית בארה"ב ביום רביעי בשבוע הבא (17 בספטמבר) תסתמן כדבר בלתי נמנע. ההסתברות היא 88% להורדה של 25 נקודות בסיס ו־12% צופים הורדה אגרסיבית יותר של 50 נ"ב. כמו כן, לקראת פרסום הנתונים והציפייה להורדת הריבית, תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב רשמו ירידות.

חשוב לציין כי מדד המחירים לצרכן (CPI) הוא לא המדד המחירים היחיד שמשמש את הבנק המרכזי בארה"ב. למעשה, מקום של כבוד נותן הפד למדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) וגם למדד הליבה יש חשיבות מיוחדת - וזה לא חרג מהציפיות באוגוסט (עלייה שנתית של 2.9%).