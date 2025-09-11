עליות באירופה; הניקיי זינק לשיא כל הזמנים, בשל עסקת הענק של אורקל

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:05

נמשכות העליות באירופה: הדאקס מתקדם בכ-0.1%, בעוד הפוטסי והקאק מוסיפים לערכם כ-0.5%. המשקיעים באירופה ממתינים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי בצהרי היום, אם כי הוא צפוי להותיר את הריבית על כנה, ברמה של 2%. זמן קצר לאחר מכן, ב-15:30 שעון ישראל, יפורסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב.

מניית קרינג, בעלת מותג היוקרה גוצ'י, מטפסת בכ-2%, לאחר שהחברה הודיעה כי תדחה את רכישת בית האופנה האיטלקי ולנטינו עד 2028 לפחות.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות כעת עליות קלות: התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.04%, בעוד התשואה לשנתיים עומדת על כ-3.54%.

10:25

בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בעיקר בעליות: מדד הדאקס נסחר ביציבות, הפוטסי מתקדם בכ-0.5% והקאק מוסיף לערכו כ-0.3%.

9:15

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות בעיקר בעליות, כאשר המסחר משקף את העליות שנרשמו בוול סטריט אמש. בעוד שבורסת הונג קונג מאבדת כ-0.3%, בורסת שנגחאי עולה בכ-1.2%, הקוספי מתקדם בכ-0.5% והניקיי היפני מטפס בכ-1.2%, לשיא של כל הזמנים.

את העליות בבורסה בטוקיו מוביל ענק ההשקעות היפני סופטבנק, שקופץ במעל 10%, לאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל על עסקת הענק בין אורקל ל-OpenAI. הקשר בין סופטבנק ואורקל נעוץ בתפקידם המשותף בפרויקט סטארגייט, יוזמה אמריקאית בהיקף של 500 מיליארד דולר בתחום ה-AI עליה הכריז הנשיא טראמפ בינואר האחרון.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 טיפס במהלך יום המסחר לשיא חדש, ה-23 במספר השנה, וננעל בעלייה של כ-0.3%. מדד הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.6%.

אחד הגורמים שתמכו בעליות הוא פרסום מדד המחירים ליצרן בארה"ב, שהצביע על ירידה מפתיעה של 0.1% בחודש אוגוסט, לעומת הצפי לעלייה של 0.3%. הנתון המעודד מחזק את האפשרות שהפדרל ריזרב יחליט על הורדת ריבית בשבוע הבא. בעקבות פרסום המדד, הנשיא טראמפ חבט ביו"ר הפד ג'רום פאוול. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social, הוא כתב: "כרגע יצא: אין אינפלציה!!! 'מאוחר מדי' צריך להוריד את הריבית, בגדול, באופן מיידי. פאוול הוא אסון מוחלט, שאין לו שמץ של מושג!!!".

היום (ה') בצהריים צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, ואם גם שם תהיה הפתעה כלפי מטה, הדבר צפוי להשפיע משמעותית על החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בשבוע הבא. הכלכלנים צופים עלייה של 0.3% בקצב האינפלציה החודשי ועלייה של 2.9% בקצב האינפלציה השנתי, לעומת 2.7% שנרשם ביולי.

כך או כך, הנתון שפורסם אתמול מקרב עוד יותר הורדת ריבית מצד הבנק המרכזי בארה"ב. לפי שעה, השוק מתמחר סיכוי של 91% להורדת ריבית של 25 נ"ב, וסיכוי של 9% להורדת ריבית של 50 נ"ב, כך לפי נתוני CME Group.

את הירידות במדד הדאו ג'ונס אתמול הובילה מניית ענקית הטכנולוגיה אפל , שנפלה ביותר מ-3%, לאחר שאירוע חשיפת האייפון החדש שלה, שהתקיים ביום שלישי האחרון, לא הצליח להרשים את המשקיעים.

מנגד, מניית ענקית התוכנה אורקל טסה במעל 35%, בעקבות פרסום דוחותיה הרבעוניים, שהפתיעו את השוק, עם תחזית צמיחה חזקה בהכנסות הענן. המניה, שכבר עלתה ב-45% מתחילת השנה, רשמה אתמול את היום החזק ביותר שלה מאז 1992, ומתקרבת במהירות לשווי שוק של טריליון דולר. מאחורי הקפיצה הזו עומדים חוזים עצומים שחתמה החברה עם שלושה לקוחות אסטרטגיים, בהיקף כולל של מאות מיליארדי דולרים, לצד תחזיות אופטימיות לצמיחה מתמשכת בתחום הענן המותאם ל-AI.

ואם המראת המניה כשלעצמה לא הספיקה, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו לקראת סיום יום המסחר כי OpenAI חתמה על חוזה במסגרתו תרכוש מאורקל כוח מחשוב, בהיקף של 300 מיליארד דולר, לאורך כחמש שנים - כך לפי גורמים המעורים בנושא. לפי הג'ורנל, מדובר באחת מעסקאות הענן הגדולות ביותר שנחתמו אי פעם, כאשר הצעד מצביע על כך שהוצאות ההון על מרכזי דאטה לשימושי AI ממריא לגבהים חדשים, למרות חששות מפני היווצרות בועה פוטנציאלית.

הזינוק של אורקל הפך את לארי אליסון, מייסד ויו"ר החברה, לאיש העשיר בעולם. הונו של אליסון הוסיף כ-101 מיליארד דולר - העלייה היומית החדה ביותר שנמדדה אי פעם במדד המיליארדרים של בלומברג. הונו האישי של אליסון נאמד כעת בכ־393 מיליארד דולר, בעוד הונו של אילון מאסק, שהחזיק בתואר עד אתמול, עומד על כ־385 מיליארד דולר. מי שהחזיק אחרון בשיא של העלייה היומית הגדולה ביותר היה גם מאסק - שרשם על הנייר עלייה של 63 מיליארד דולר בדצמבר האחרון.

בהמשך לקפיצה המטאורית של אורקל, בנק אוף אמריקה העלה את המלצתו למניה ל'קנייה' מ'ניטרלי' והעלה את מחיר היעד שלו ל-368 דולר - אפסייד של מעל 10% ביחס למחיר המניה הנוכחי. לדברי הבנק, "החלטה זו מבוססת על צמיחה יוצאת דופן של 230% בצבר ההזמנות (RPO) ברבעון הראשון, המעידה על כך שאורקל הפכה לפלטפורמת מחשוב ענן (OCI) מרכזית בתחום הבינה המלאכותית. למרות שרמת ההשקעות (Capex) הגוברת עדיין מעלה שאלות לגבי החזר על ההשקעה, הביקוש האדיר, הכולל לקוחות ענק כמו OpenAI ו-NVIDIA, מבסס את מעמדה של אורקל כשחקנית מפתח בתשתית AI הצומחת במהירות.

האופטימיות ביחס לתחום ה-AI נתן רוח גבית גם למניות השבבים, שרשמו עליות במהלך יום המסחר, כאשר הבולטת מביניהן היא ברודקום , שקפצה במעל 8%. עוד בלטו לחיוב ענקית השבבים אנבידיה, TSMC , AMD ו־ARM .

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר ביציבות.

שוקי החוב הגלובליים

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו ירידות קלות, בעיקר בתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח. בשעות הערב, התשואה לעשר שנים ירדה ב-4 נקודות בסיס, לרמה של 4.03%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכנקודת בסיס אחת, לרמה של כ-3.53%. הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות עליות קלות. תשואת האג"ח לעשר שנים עולה ב-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.04%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בנקודת בסיס אחת, לרמה של 3.54%. תופעה חדשה צובעת לאחרונה את השוק האפרורי לרוב, "אג"ח בואי": גיוסי חוב מגובים במוזיקה. משקיעים גדולים "אורזים שירים" לניירות ערך מגובי הכנסות מלהיטים של כוכבים כמו ג'סטין ביבר, ליידי גאגא והביטלס. בלאקסטון, קרלייל, קרן הפנסיה של מדינת מישיגן ועוד, גייסו כך מתחילת השנה לפחות 4.4 מיליארד דולר - סכום שיא שהפך את את אותן "אג"ח בואי", שבעבר נחשבו לנישה, לנכס השקעה לגיטימי. לצורך השוואה, ב־2024 כולה גויסו באג"ח בואי 3.3 מיליארד דולר, בעוד שב־2021 הושלמו עסקאות בהיקף של 300 מיליון דולר בלבד, וב־2020 לא נרשמו עסקאות כלל, כך לפי הפייננשל טיימס.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, מחירי הנפט המשיכו אתמול את המומנטום החיובי שלהם מתחילת השבוע, ורשמו אתמול עליות של כ-2%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 64 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסחר סביב 67.6 דולר. ב-CNBC מייחסים את העליות לכמה גורמים: המתקפה הישראלית על הנהגת חמאס בקטאר; התפתחות במלחמת רוסיה־אוקראינה, במהלכה פולין יירטה כטב"מים רוסיים שהפרו את ריבונותה; והדחיפה של ארה"ב להטיל סנקציות על רוכשים של נפט רוסי. לעליות בשוק הנפט תורמות גם הירידה בתפוקת הנפט של ארגון אופ"ק+ והציפיות שסין תמשיך לאגור נפט.

הבוקר, מחירי הנפט רושמים ירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-67.3 דולר.

עוד בשוק הסחורות, הזהב יורד הבוקר בכ-0.4% ומחירו נע סביב 3,670 דולר. כך, מתרחקת המתכת היקרה משיא כל הזמנים שקבעה מוקדם יותר השבוע, כאשר מחירה עמד על כ-3,693 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה כעת במעל 2%, ומחירו נע סביב 114 אלף דולר - שיא של מספר שבועות.