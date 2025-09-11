המגדל החדש בת"א שיקבל מימון של 700 מיליון שקל מבנק הפועלים

חקיקה

ועדת העבודה והרווחה אישרה תקנות שמרחיבות את האחריות לתאונות - ולא רק ליזמי נדל"ן

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה ביום רביעי תקנות חדשות של משרד העבודה, המהוות רפורמה מקיפה בתחום הבטיחות באתרי בנייה. התקנות, שקודמו במשך שנים, מרחיבות באופן משמעותי את האחריות על בטיחות העובדים ומטילות אותה, לראשונה, גם על יזמים, מנהלי אתרים, מהנדסי ביצוע, ממוני בטיחות ובקרי בטיחות - נוסף לקבלנים ולמנהלי העבודה שהיו עד כה הגורמים העיקריים שנשאו באחריות.

במסגרת התקנות, כל בעלי התפקידים באתרי הבנייה יישאו באחריות פלילית ומינהלית מלאה במקרה של הפרת כללי בטיחות. התקנות מחייבות תוכניות בטיחות מפורטות בכל סוגי האתרים, ומעניקות משקל משמעותי לנושאים כמו תכנון הנדסי, עבודה עם פיגומים וביצוע בדיקות בטיחות חודשיות.

מנהל מינהל הבטיחות ומפקח עבודה ראשי במשרד העבודה, אינג' חזי שוורצמן, הדגיש את חשיבות המהלך: "מדובר בהישג שיחולל מהפך משמעותי וקריטי בבטיחות העובדים בישראל. כל בעל תפקיד יידע שהינו אחראי לעובדים - אין פטור לאף אחד מחובת הדאגה לעובדים".

עו"ד הילה שמעון, שותפה בתחום הצווארון הלבן ומובילת תחום הבטיחות בעבודה במשרד גורניצקי GNY, מסרה לגלובס כי "הרפורמה מייצרת מציאות משפטית חדשה, שבה האחריות לבטיחות לא מוטלת רק על מנהלי העבודה והקבלנים אלא גם על גורמים שבעבר נחשבו שוליים בתחום זה".

לדבריה, מדובר במהלך שמשנה את מדרג האחריות ומחייב תיאום הדוק בין כלל הגורמים המעורבים בפרויקט. מעבר לכך, היא מתריעה מפני חשיפה משפטית מוגברת: "יזמים ואנשי מפתח בתאגידים עלולים להיחשף לתביעות פליליות ומינהליות במקרה של תאונות או הפרות". שמעון מציינת כי מדובר בזמן מכריע עבור תאגידים, במיוחד יזמיים, להיערך למציאות החדשה - הן ברמת ההפעלה בשטח והן ברמה המסחרית: הרחבת פוליסות ביטוח, התאמת הסכמים עם קבלנים, עמידה בסטנדרטים מחמירים מול גופי מימון ומינוי גורמים חדשים שינהלו את תחום הבטיחות.

עוד היא מציינת כי בעבודות קטנות כמו עבודות שיפוצים שבהן לא צריך מהנדס ורישוי - אין צורך גם במינוי בקר בטיחות. עם זאת, בעבודות שאינן פטורות, גם יזמים שאינם יזמי נדל"ן ייחשבו אחראים לבטיחות.

גם הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, שהייתה מהיוזמות של התקנות, מברכת על האישור. עו"ד הדס תגרי, מייסדת ומנהלת הקבוצה, ציינה כי התקנות ייכנסו לתוקף בעוד כשנה וצפויות להביא לשיפור במצב הבטיחות, עם הטלת אחריות פלילית ישירה גם על חברות יזמיות וקבלניות.

עם זאת, תגרי מותחת ביקורת על דבריו של סגן מפקח העבודה הראשי רן כהן, שטען בדיון כי התקנות אינן משנות באופן מהותי את תפקיד מנהל העבודה. בקבוצה טוענים כי דברים אלה עומדים בניגוד לנוסח שהוגש לוועדה, ומביעים חשש כי עמדה זו תערער את יישום הרפורמה בפועל. לדבריהם, יש לקוות שהתקלה תתוקן עד לכניסת התקנות לתוקף, שכן שינוי הגדרת התפקיד נועד להיות אבן פינה בהבטחת בטיחות העובדים.

בארגון "קו לעובד" בירכו על אישור התקנות והודו לחברי הכנסת מאיר פרוש (אייכלר) ועאידה תומא סלימאן על קידום המהלך, גם בימי הפגרה. בארגון הדגישו כי כעת עובר הכדור למגרש של משרד העבודה: "על המשרד להקצות את המשאבים הנדרשים כדי לאכוף את התקנות ולהבטיח שהן לא יישארו אות מתה, כדי שלא ימשיכו להיהרג עובדים באתרי הבנייה".

מימון

בנק הפועלים יממן את הקמת מגדל 9 בפארק עתידים תל אביב ב-700 מיליון שקל

פארק עתידים תל אביב חתם על הסכם ליווי פיננסי עם בנק הפועלים, למימון הקמת מגדל 9, מגדל הדגל החדש של הפארק. לפי הודעת הפארק, במסגרת העסקה יעמיד הבנק מימון בהיקף של כ-700 מיליון שקל שיכלול את כל שלבי הבנייה של המגדל וכן מסגרות אשראי שוטפות לפעילות הפארק.

המגדל החדש, בן 30 קומות, יוקם כפרויקט עירוב שימושים, שיכלול שטחי משרדים בהיקף של כ-60 אלף מ"ר, חללי מסחר ואולם בשטח של כ-3,000 מ"ר עם 640 מושבים.

אף שעיריית תל אביב היא הבעלים של הקרקע, והיא מקדמת בכל העיר בנייה עם מעט מקומות חניה, הבניין ייבנה לפי תקן חניה ישן, ולכן יכלול חניון תת-קרקעי בן שש קומות עם כ-1,400 מקומות חניה.

הבניין, המתוכנן על ידי האדריכל פרופ’ משה צור, ייבנה בתקן ירוקֿ LEED GOLD. החברה המבצעת היא חברת BST והבניין נמצא כרגע בתחילת השיווק. האכלוס מתוכנן לעוד ארבע-חמש שנים.

במקביל הודיעה חברת הנדל"ן ענב כי חתמה על הסכם מימון עם חברת הביטוח הפניקס. על פי ההסכם תעמיד הפניקס מסגרת אשראי בסך של עד 320 מיליון שקל לפרויקטי התחדשות עירונית של החברה. בשלב הראשון יועמד מימון בסך של 220 מיליון שקל, אשר ישמש כהעמדת הון עצמי לטובת ארבעה פרויקטים של ענב: ברמת גן פרויקט של 240 יחידות דיור; בכפר סבא פרויקט שכולל 244 יחידות דיור; בקריית אונו פרויקט שכולל 255 יחידות דיור ופרויקט נוסף בתל אביב שיכלול 288 יחידות דיור.

נכון להיום לחברה שישה פרויקטים בשיווק ובביצוע בהיקף של כ-1,400 יחידות דיור, ובשנת 2026 צפויים לצאת לביצוע ולשיווק ארבעה פרויקטים נוספים, בהיקף כולל של כ- 1,300 יחידות דיור נוספות. בין הערים שבהם מקדמת ענב פרויקטים: באר יעקב, תל אביב, רמת גן, קריית אונו, יהוד, חיפה, כפר סבא, ירושלים, נתניה, חדרה בני ברק ואילת.

בנייה

רוטשטיין קונה קרקע ממושב עוזה לבניית 500 דירות בקריית גת

חברת רוטשטיין נדל"ן דיווחה כי תרכוש ממושב עוזה קרקע להקמת 493 יחידות דיור בקריית גת, בתמורה לכ-29.1 מיליון שקל. על פי הודעת החברה, מדובר בחטיבת קרקע הכוללת שבעה מגרשים בייעוד למגורים על שטח של כ-43 דונם, שיירכשו בפטור ממכרז ובהתאם לשומה שתיקבע ע"י רמ"י. ההסכם תלוי באישורה של רמ"י.

בהתאם להערכת החברה, היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט הינו כ-852 מיליון שקל, לא כולל מע"מ והיקף העלויות הצפוי בפרויקט הינו כ-723 מיליון שקל, לא כולל מע"מ.