קוראת בקפה שהורשעה בעבירות מס נשלחה ל-18 חודשי מאסר

בית המשפט המחוזי מרכז גזר 18 חודשי מאסר בפועל, 10 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 100 אלף שקל על קוראת בקפה שהורשעה בביצוע 8 עבירות של שימוש במרמה, עורמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס, וכן בריבוי עבירות של שימוש במרמה, תחבולה או מעשה אחר במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס.

הנאשמת, שמחה אברזל, עסקה בין השנים 2009-2016 במתן שירותים בתחום המיסטיקה, לרבות שירותי קריאה בקפה ובקלפים ומכירת קמעות, ומעיסוקה זה צמחה לה הכנסה כ-2 מיליון שקל, שהופקדה בארבעה חשבונות בנק שונים שלא היו בבעלותה - שניים מהם על שם חברתה הקרובה אורנה בן יהודה ושניים על שמו של ידידה אהרן ליס.

הנאשמת לא דיווחה לפקיד השומה על תחילת עיסוקה ועל הכנסותיה מהעסק, לא ניהלה פנקסים ורשומות ולא הגישה דוחות תקופתיים למנהל מע"מ. בהרשעתה נקבע כי היא פעלה במרמה, עורמה ותחבולה ובכוונה להתחמק מתשלום מס הכנסה, כאשר נמנעה מלדווח לפקיד השומה על תחילת עיסוקה; הפקידה את ההכנסה בחשבונות בנק בבעלות אנשים שונים; ולא הגישה דוחות לפקיד השומה על הכנסותיה.

בנוסף הורשעה אברזל כי בתקופה הרלוונטית פעלה במרמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס ערך מוסף בעשותה את הפעולות הבאות: היא הפקידה את תקבוליה בחשבונות בנק על שם אנשים שונים, לא הגישה דוחות למנהל המע"מ, ובכך השמיטה מס ערך מוסף בסך כ-335 אלף שקל.

מנגד, אברזל זוכתה מעבירות שיוחסו לה באישום נוסף, שבוצעו, על-פי הנטען, לאחר שהוכרזה כפושטת רגל, בהם אי-דיווח לנאמן בהליך פשיטת הרגל על הכנסותיה.

"פגיעה בעוצמה גבוהה"

בגזר הדין ציינה השופטת דנה מרשק-מרום כי "הפגיעה בערכים המוגנים היא בעוצמה גבוהה, נוכח הסכומים הגבוהים בהם הורשעה הנאשמת, השימוש בחשבונות בנק כדי להסוות את מעשיה, הפגיעה באנשים קרובים ובלקוחות וכן בשל התקופה הארוכה במהלכה ביצעה עבירות".

עוד ציינה השופטת כי בדיונים האחרונים בבית המשפט הנאשמת לא ביטאה מילה של חרטה אלא של חוסר תובנה והכחשה למצבה, וכן לא פעלה עד היום להסרת המחדל.

"על-פי ההלכה הפסוקה, בענישה על עבירות מס יש ליתן משקל רב לשיקולי הרתעה ומשקל מופחת לנסיבות האישיות. זאת, בכדי ליידע עבריינים פוטנציאליים כי 'הסיכון גובר על הסיכוי', בפרט לנוכח הקלות בביצוע העבירות והקושי הרב בחשיפתן. גם נסיבות אישיות קשות, כגון מצב כלכלי דחוק או היעדר עבר פלילי, אינן מצדיקות ככלל הקלה משמעותית בעונש", נכתב בפסק הדין.