ביוני, כשהמתיחות הגיאופוליטית גאתה, רצתה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין לדבר עם הנשיא טראמפ בארבע עיניים, בפסגת G7 בקנדה. היא הפתיעה את צוות האבטחה שלו כשאחזה בזרועו והובילה אותו אל הספה לשיחה. שם, השניים דנו באוקראינה, בסין ובסחר. זה היה אחד הרגעים, אומרים העוזרים שלה, שסייעו לה לגשר על הפער מול טראמפ ולהפשיר את היחסים הטרנס-אטלנטיים הקפואים.

פון דר ליין בת ה-66, אם לשבעה ורופאה המתמחה בבריאות האישה, ניסתה במשך חודשים לשכנע את טראמפ בחשיבותו של האיחוד האירופי עבור ארה"ב. לשם כך, היא וצוותה הניחו בצד את הסגנונות המנוגדים וחילוקי הדעות, וחתרו ליצירת כבוד הדדי מול טראמפ.

היא פעלה ליצירת קשר ישיר עם טראמפ, לעתים קרובות תוך שימוש בשפה שלו והימנעות ממונחים שהוא סולד מהם. לדברי עוזריה, כשהיא וטראמפ מדברים, היא מסמנת את הקווים האדומים שלה ומפרטת את מטרותיה, מבלי להסתמך על נושאים שהוגדרו מראש. "היא תעמוד בפיתוי ולא תיגרר לריב אם המאבק אינו משרת מטרה", אמרה נציבת התחרות של האיחוד האירופי לשעבר, מרגרט וסטאגר, שהעידה כי פון דר ליין מנהלת היטב את היחסים עם טראמפ.

יש סימנים לכך שהמאמץ משתלם. טראמפ, מבקר ותיק של האיחוד האירופי, הרעיף שבחים על עמיתיו האירופיים בפגישה האחרונה בבית הלבן שעסקה באוקראינה, וכינה את פון דר ליין אחד האנשים החזקים ביותר באירופה. טראמפ גם שיבח הסכם סחר שעליו ניהל עמה מו"מ.

מבחנים חדשים

כעת, לאסטרטגיה של פון דר ליין מצפים מבחנים חדשים משני צידי ​​האטלנטי. טראמפ איים לאחרונה על אירופה במכסים חדשים ובמגבלות סחר על רקע תקנות טכנולוגיה של האיחוד. מנהיגים עסקיים ופוליטיקאים מהיבשת גינו את הסכם הסחר, שהושג ביולי בפגישה בנכס של טראמפ בסקוטלנד, והאשימו את פון דר ליין בהתרפסות בפניו.

נציב האיחוד האירופי לשעבר, תיירי ברטון, שהתפטר בשנה שעברה לאחר שפון דר ליין פעלה להחלפתו, תקף לאחרונה את עמדתה עם טראמפ ב-X (טוויטר לשעבר), והשתמש בפרפרזה על דבריו של וינסטון צ'רצ'יל: "נאמר לנו לקבל השפלה כדי למנוע חוסר יציבות. עכשיו קיבלנו את שניהם". זארה וגנקנכט, ראש מפלגת השמאל הפופוליסטית BSW בגרמניה, אמרה לעיתון גרמני כי הסכם הסחר "לא היה עסקה אלא אסון" וקראה לפון דר ליין להתפטר.

פון דר ליין מדגישה, ללא התנצלות, את הצורך של אירופה לשתף פעולה עם ארה"ב. "כשהאיחוד האירופי וארה"ב עובדים יחד כשותפים, היתרונות לשני הצדדים הם מוחשיים", אמרה, כשהכריזה על הסכם הסחר עם טראמפ ביולי.

האדם החרוץ בחדר

היא השחיזה את כישוריה הפוליטיים כשעבדה עבור קנצלרית גרמניה לשעבר אנגלה מרקל. לפי עוזריה, פון דר ליין למדה שכדי להיות אישה בשלטון, עליה להיות האדם החרוץ והמוכן ביותר בחדר.

האישה קטנת המידות, המוקפדת והמנומסת מייצגת את ההיפך הגמור מטראמפ. נאומיה יכולים להיות נוקבים אך לעולם אינם מאולתרים - בניגוד מוחלט למסיבות העיתונאים הארוכות והמאולתרות של הנשיא.

באירופה, פון דר ליין מעוררת מחלוקת גוברת. היא דחפה להגברת כוחו של משרדה ושל האיחוד האירופי, ורכשה אויבים בבריסל ומחוצה לה. לאחרונה היא התמודדה עם הצבעת אמון בפרלמנט האירופי.

יש הטוענים שהנציבות סטתה מתהליכי קבלת ההחלטות הקולקטיביים המסורתיים שלה. ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן ופוליטיקאים אחרים, המסתייגים מן האיחוד האירופי, האשימו אותה כי היא משתמשת בסמכויות האיחוד כנשק נגד מתנגדים.

פון דר ליין המאופקת יכולה להיראות מרוחקת. כשסבלה משפעת קשה בתחילת השנה, הנציבות הודתה שהיא בילתה שבוע בבית חולים רק בעקבות דיווח בתקשורת הגרמנית. התגובות החריפות שהתקבלו לאחרונה נגד הסכם הסחר הפתיעו את הצוות שלה. עוזריה מודים כי היא יכולה להיות תובענית, וכי חשוב לה מאוד להבין סוגיות קריטיות, גם אם משמעות הדבר היא לתשאל, בניגוד למקובל, עובדים זוטרים.

הבחירה בפון דר ליין בשנת 2019 הייתה מפתיעה. היא כיהנה אז כשרת ההגנה של גרמניה, והייתה במפגש עם גורמים צבאיים כשנשיא צרפת עמנואל מקרון התקשר באופן בלתי צפוי, באישורה של מרקל, כדי לשאול אם היא רוצה בתפקיד. מנהיגי אירופה, שהיו חלוקים בנוגע למועמדים אחרים, אישרו אותה במהירות כאישה הראשונה שתעמוד בראש הנציבות האירופית.

היא מיד קבעה את הטון בכך שדאגה להתקין לראשונה מגורים ליד משרדה, בראש בניין המנהלה הראשי של הנציבות, כדי שתוכל לעבוד שעות ארוכות יותר. גורמים רשמיים מדגימים את נחישותה בכלל ברזל: לחגוג הצלחה פוליטית במשך שעתיים - אחר כך חוזרים לעבודה.

דוגמה חיה לשחיקה של הקשר של ישראל מול בריסל אורסולה פון דר ליין ספגה ביקורת רבה ממנגנוני האיחוד האירופי על מה שנתפס כתמיכה בישראל. היא ביקרה בישראל לאות סולידריות מיד לאחר התקפת הטרור של חמאס ב–7 באוקטובר, הביעה תמיכה חד–משמעית בזכותה של ישראל להגן על עצמה במשך תקופה ממושכת, ובלמה יוזמות אנטי–ישראליות מול לחץ מתוך הנציבות. זה אולי לא מפתיע מפוליטיקאית גרמנית שצמחה ב–CDU, על ברכי היחסים המיוחדים בין המדינות, חניכה ושותפה של הקנצלרית אנגלה מרקל. אך בנאום "מצב האיחוד" שנשאה השבוע, נראה היה שהגישה השתנתה. נשיאת הנציבות הכריזה על צעד מיידי שנמצא בתחום סמכותה - הקפאת מיליוני אירו בסיוע ישיר מהאיחוד לישראל. זה כסף קטן לעומת הצעד המשמעותי ביותר שהציעה - שהיה קשה לדמיין כי יישמע בבריסל - הקפאת הסכם הסחר החופשי בין ישראל לאיחוד האירופי. צעד כזה הוא רעידת אדמה ביחסי ישראל עם אירופה. העובדה כי הוא שנוי במחלוקת בקרב מועצת האיחוד, ולכן בשלב זה אינו אפשרי, עוזרת לפון דר ליין "ללכת בלי ולהרגיש עם". אנגלה מרקל בחגיגות יום הולדתה ה־70 בסוף ספטמבר / צילום: Reuters, Kay Nietfeld היא יכולה להציע את הצעד הזה (יחד עם סנקציות על מתנחלים ושרים קיצוניים) בלי לשבור את הכלים מול ישראל ולהיכנע לדרישות הקיצוניות של מדינות כמו ספרד ואירלנד. אבל קשה להתעלם מתמיכתה בצעד, כמו ביוזמה הקודמת של הנציבות שהיא עומדת בראשה: איסור על חברות ישראליות לקבל גישה לכספי תוכנית המו"פ "הורייזן". שינוי הכיוון הזה משקף את השפל העמוק ביחסים עם האיחוד נוכח המלחמה הנמשכת והמצב ההומניטרי ברצועה. פרשנים שמו לב אליו, כמו גם מדינות פרו-פלסטיניות. בסופו של דבר, ההגנה הדיפלומטית שמספקות מדינות כמו איטליה או גרמניה עלולה להתאייד, בלחץ הציבור המקומי. פון דר ליין, לכאורה, כבר עברה צד. היא מהווה דוגמה חיה לשחיקה של הקשר של ישראל מול בריסל. אסף אוני, ברלין קראו עוד

חשש מחטיפה

ההצבה בבריסל החזירה את פון דר ליין למקום הולדתה. אביה, ארנסט אלברכט, לימים פוליטיקאי שמרן גרמני רב עוצמה, היה עובד מדינה בכיר באירופה, בימים הראשונים של מה שהפך לאיחוד האירופי.

בסוף שנות ה-70 חששה משטרת גרמניה שקיצוניים עלולים לפגוע באלברכט דרך חטיפת בתו, והיא נשלחה לבית הספר לכלכלה של לונדון, שם נרשמה לצורך אנונימיות תחת השם רוז לדסון, שהגיע מהסבתא-רבתא האמריקאית שלה.

פון דר ליין חידשה את קשרי המשפחה עם ארה"ב בתחילת שנות ה-90, כשבעלה, הייקו פון דר ליין, גם הוא רופא ממשפחת אצולה גרמנית ותיקה, לימד באוניברסיטת סטנפורד. לאחר שחזרה לגרמניה, היא עברה מתחום הרפואה לפוליטיקה אזורית.

חברים אומרים שמעמדה הפוליטי עלה בזכות האינטלקט שלה, חריצותה וקשריה עם מנטורים, לרבות מרקל. היא קיבלה את תפקיד השרה הראשון בממשלה ארבע שנים לאחר לידת ילדה השביעי.

בעבר דיברה על הלחץ שהופעל עליה לעזוב לאחר שהפכה לאם. במקום זאת, היא בנתה מותג פוליטי סביב יכולתה לשלב מטלות עבודה כבדות משקל עם משפחתה. כשיצאו לסרט, היא, ילדיה ושומרי ראשה היו ממלאים לעתים קרובות שורה שלמה בקולנוע. היא זכתה לתמיכה עממית כשתמכה בהרחבת חופשת ההורות בגרמניה.

תנופה מחודשת

ב-2019, עלייתה המטאורית החלה לקרטע נוכח תקופה קשה כשרת ההגנה. זו הסתיימה על רקע האשמות כי הצבא הגרמני אינו כשיר וחקירות על מעשים פסולים במשרד. שיחת הטלפון ממקרון העניקה לקריירה שלה תנופה מחודשת.

לאחר השבעתו של טראמפ השנה, פגישתם הראשונה הייתה בוותיקן באפריל, בהלוויית האפיפיור פרנציסקוס. כעת הם מדברים או שולחים הודעות טקסט באופן קבוע.

מערכת היחסים החדשה לא דמתה לקשרים ההדוקים שהיו עם ממשל ביידן. בעת שרוסיה התכוננה לתקוף את אוקראינה ב-2021, היא ועוזרה הבכיר רב העוצמה, ביורן זייברט, עבדו עם וושינגטון כדי לגבש את הסנקציות כלכליות שארה"ב והאיחוד הטילו על מוסקבה לאחר פלישתה בקנה מידה גדול בתחילת 2022.

מספר שבועות לאחר מכן היא ביקרה בבוצ'ה, פרבר של קייב שבו חיילים רוסים טבחו במאות אנשים. עוזריה אומרים שזה היה סימן לנכונותה לקחת סיכונים ולטיפולה בנושא אוקראינה.

סיכון נוסף היה פגישה של הרגע האחרון עם טראמפ ביולי בסקוטלנד. היא הגיעה עם לוח זמנים דחוק. בשיחה חופשית מול המצלמה, לפני השיחות הסגורות, נתנו שני המנהיגים סיכוי של 50% להצלחת המשא ומתן. פון דר ליין שמרה על קור רוח כשטראמפ שלט בשיח, ופנתה לדימוי העצמי שלו כעושה עסקאות. "אם נצליח, אני חושבת שזו תהיה העסקה הגדולה ביותר שכל אחד מאיתנו עשה אי פעם", אמרה. טראמפ הסכים.