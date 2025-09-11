1 קליע בצוואר

זה קרה ביום ד' השבוע בקמפוס של אוניברסיטה במדינת יוטה, במערב ארה"ב, במהלך אסיפה פוליטית. דקות אחדות לאחר 12 בצהריים קליע יחיד פילח את צווארו של הנואם המרכזי, צ'ארלי קֶרק.

● המילים הנדירות: "באפט טעה". 57 מיליארד דולר נמחקים

● ראש ממשלת ספרד, אשתו ואחיו בצרות; וטראמפ שולח אוניות מלחמה דרומה

את ההודעה על מותו פרסם הנשיא טראמפ בכבודו ובעצמו. קרק, בן 31, היה ממליצי היושר המפורסמים ביותר של טראמפ, משפיען מבריק, שגרף בשנים האחרונות מיליוני צעירים ימינה. אפשר לזקוף לזכותו, לפחות במידת מה, את ניצחון הבחירות של טראמפ.

בזמן הכתיבה עדיין לא ידענו את זהות הרוצח, או את מניעיו. ידענו לעומת זאת שההתנקשות הזו, אולי הסנסציונית ביותר של הדור האחרון, תחדד את הקיטוב הפוליטי באמריקה ותלבה אלימות.

שלט מאולתר לזכר צ'ארלי קֶירק / צילום: ap, Alex Goodlett

קֶרק חשב את עצמו לפרו־ישראלי נלהב, אבל תקף לא פעם את יהודי אמריקה בלשון האופיינית לאנטישמים.

2 "כבר במלחמה"

ההבדל בין מלחמה לשלום מיטשטש והולך, באירופה ובאגן האוקיאנוס השקט.

לפחות 19 מל"טים רוסיים, אולי בלארוסיים, חדרו השבוע אל שמי פולין. פולין הזניקה את חיל האוויר שלה, אבל מטוסי "פ־35" הולנדיים הם שהפילו ארבעה מן המל"טים. הדעה המקובלת: רוסיה בחנה את מערכת ההגנה של נאט"ו ואת נחישותה. בעיני מומחים לענייני ביטחון, האקט הזה מבטא מציאות חדשה: מלחמה 'היברידית' כבר מתנהלת בין רוסיה לאירופה, ואפשר שהיא גולשת לאיטה אל חיכוכים צבאיים גלויים.

בדרום האוקיינוס השקט, ראש ממשלת אוסטרליה מתרוצץ השבוע בין מדינות־האיים הקטנות בניסיון לחתום איתן על חוזי־הגנה ארוכי־טווח נגד חדירה סינית. אחד האיים האלה, ואנואטו, השיב השבוע את פניו ריקם. ממשלתו סירבה להתחייב שלא תרשה לסין להשקיע בתשתיותיה.

אנתוני אלבאנזי, ראש ממשלת אוסטרליה / צילום: Reuters, Lukas Coch

נשיא של עוד מדינת־אי זערורית, פאלאו, הכריז השבוע כי "אנחנו כבר במלחמה עם סין". עיתוני אוסטרליה מלאים ידיעות על ליקויי ביטחון ועל פיתוח של מערכות נשק חדישות.

3 בעלי הברית

ביטחונו העצמי הגובר של פוטין מתבטא עכשיו במטר יומי כבד של טילים ושל כטב"מים על אוקראינה. נשיא אוקראינה זלנסקי התלונן השבוע שבעלי בריתו "מדברים אבל לא עושים".

הבעיה שלו היא שבעלי בריתו הקרובים ביותר מתמודדים עכשיו עם משברים פנימיים חמורים. החשוב מכולם, נשיא צרפת מקרון, איבד השבוע את ראש ממשלתו הרביעי בתוך 20 חודש. אין לו רוב פרלמנטרי כדי להעביר תקציב, הפופולריות שלו היא הנמוכה ביותר בשמונה שנות נשיאותו; והרחובות מתחילים להתמלא במפגינים, המודיעים בגלוי על רצונם לשתק את צרפת לזמן בלתי מוגבל. בעל בריתו החשוב השני, קיר סטארמר הבריטי, מאבד במהירות את אמון הצי.

עמנואל מקרון, נשיא צרפת / צילום: ap, Philippe Magoni

בעל בריתו החשוב השני, קיר סטארמר הבריטי, מאבד במהירות את אמון הציבור על רקע צירוף של התנהלות מזעזעת ושל מינויים גרועים. על הכול מרחף צילו של משבר הגירה. ביום שבת בלבד הסתננו לבריטניה כמעט 1,100 לא־חוקיים, ומספרם לכל השנה עבר את 30 אלף. הממשלה חסרת אונים. הימין הקיצוני גואה בסקרים בכל מקום.

4 קטמנדו בוערת

מהפכות רחוב אלימות נעשות לחם־חוקן של ארצות בדרום אסיה. השבוע בא תורה של נפאל. היא סיפקה ז'אנר חדש: מהפכת מתוסכלי האינטרנט. ממשלה זקנה, חירשת ועיוורת החליטה לכבות את רוב המדיה החברתית בטענת־הסרק ששלוחותיה לא נרשמו כחוק.

מהומות בקטמנדו / צילום: ap, Niranjan Shrestha

המוני צעירים פרצו לרחובות קטמנדו, הציתו את בניין הפרלמנט, את בית המשפט העליון, את מעונותיהם של פוליטיקאים בכירים, בהם ראש הממשלה (שאשתו נכוותה קשה). מסתיים תפקידן של מפלגות שהתחלפו בשלטון במשחקים אין־סופיים של כסאות מוזיקליים.

בין אם תצליח ובין אם תיכשל, המהפכה הנפאלית חוזרת ומזכירה לממשלות בכל העולם שהן חשופות לזעם ההמון הרבה יותר ממה שהעלו על הדעת.

5 כסף קטן

מדד המיליארדרים של בלומברג הקפיץ את לארי אליסון, מייסד Oracle, אל הפסגה. הוא חלף על פני אילון מאסק בזכות זינוק של כ־40% בערך מניית Oracle. ההפרש ביניהם 8 מיליארד דולר. כסף קטן. השבוע הראה סקר של מכון גאלופ, כי רוב האמריקאים מוסיפים להעדיף קפיטליזם על פני סוציאליזם, אם כי בהפרש מוקטן (54% לעומת 60% ב־2020). הפופולריות של סוציאליזם גואה לעומת זאת בין דמוקרטים, ועומדת על 66%. זו כנראה אחת הסיבות שהטוען הסוציאליסטי לכהונת ראש העיר של ניו יורק מוסיף ליהנות מתמיכה מוחצת בסקרים.

רשימות קודמות ב־yoavkarny.com וב־sebolg-https://tinyurl.com/karny ציוצים (באנגלית) ב־twitter.com/YoavKarny ציוצים בעברית @KavHamashve