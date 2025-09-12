מגמה חיובית באסיה; כלכלת בריטניה רשמה צמיחה אפסית בחודש יולי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:24

כלכלת בריטניה רשמה צמיחה אפסית בחודש יולי, כך לפי נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה שפורסמו הבוקר.

כלכלנים ציפו שהתוצר המקומי הגולמי (GDP) יישאר ללא שינוי, לאחר התרחבות של 0.4% ביוני. זאת לאחר שהכלכלה צמחה ברבעון השני ב־0.3% - מעל הציפיות, אך פחות מהצמיחה המרשימה של 0.7% שנרשמה ברבעון הראשון.

בחודש יולי נרשמה חולשה בעיקר בתחום הייצור, שירד ב־0.9%, בעוד שהתפוקה בשירותים ובענף הבנייה עלתה במעט. כעת מעריכים כלכלנים כי במחצית השנייה של 2025 תחל האטה בכלכלה הבריטית.

סאנג'יי רג’ה, הכלכלן הראשי לבריטניה בדויטשה בנק, ציין השבוע כי "לאחר רבעון שני חזק מהצפוי, שבו בריטניה הציגה את שיעור הצמיחה המהיר ביותר מבין מדינות ה־G7, כל הסימנים מצביעים על האטה בפעילות הכלכלית במחצית השנייה של השנה". לדבריו, "תיקון במסחר מקדים, אגירת מלאים, רכישות נטו של מתכות יקרות והוצאות המגזר הציבורי - כל אלה יובילו להאטה בצמיחת התוצר הבריטי בהמשך 2025".

האטה כלכלית צפויה להוסיף לדילמה של בנק אנגליה , שנאלץ להתמודד עם אינפלציה עיקשת שעלתה ביולי ל־3.8% - מעל הציפיות - וזאת לקראת הצגת תקציב הסתיו ב־26 בנובמבר, שבו תחשוף שרת האוצר רייצ'ל ריבס את תוכניותיה הפיסקליות לשנת 2026.

08:21

מניית SK Hynix, אחת הספקיות המרכזיות של זיכרון HBM עבור אנבידיה, מזנקת במעל ל-7% לאחר שהחברה הודיעה כי השלימה את פיתוח HBM4, הדור החדש של זיכרון בעל רוחב פס גבוה, הנחשב חיוני ליישומי בינה מלאכותית.

מניית עליבאבא גרופ ומניית באידו , הרשומות למסחר בהונג קונג, מזנקתו ביותר מ־6% ובכ־10% בהתאמה, לאחר ששתי החברות החלו לפרוס שבבים שפותחו בבית לצורך אימון מודלים של בינה מלאכותית, כך דיווח אתר The Information אתמול, על פי מקורות מקורבים.

לפי הדיווח, Alibaba עושה שימוש בשבבים שלה עבור מודלים קטנים יותר של בינה מלאכותית מאז תחילת השנה, בעוד ש־ Baidu בודקת את שבב Kunlun P800 לצורך אימון גרסאות חדשות של מודל הבינה המלאכותית שלה, Ernie - ובכך שתי החברות מחליפות חלקית את מוצרי אנבידיה.

07:30

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות שערים בעקבות השיאים שנקבעו אתמול בוול סטריט - בורסת טוקיו עולה ב-0.8%, בהונג קונג מדד הנג סנג מזנק ב-1.5%, בורסות שנגחאי והודו עולות ב-0.2%.

החוזים העתידיים בוול סטרט נותרו כמעט ללא שינוי במסחר הלילי, לאחר שהשוק זינק לשיאים חדשים בעקבות סימנים להיחלשות בשוק העבודה ולאינפלציה מתונה יחסית - שהתפרשו אצל המשקיעים כסימן לכך שהבנק הפדרלי יוריד את הריבית בשבוע הבא.

החוזים על דאו ג'ונס נותרו יציבים, וגם החוזים על S&P 500 ועל נאסד״ק נסחרו קרוב לקו האפס.

אתמול זינק מדד דאו ג'ונס בלמעלה מ־600 נקודות, ה־S&P 500 עלה ב־0.9% והנאסד״ק, התקדם ב־0.7%. שלושת המדדים המרכזיים סגרו ברמות שיא חדשות, כאשר הדאו סגר מעל 46,000 נקודות לראשונה אי־פעם.

מדד המחירים לצרכן הצביע אתמול על עלייה חודשית של 0.4% באוגוסט - מעל התחזית ל־0.3% של כלכלנים שנסקרו על־ידי דאו ג'ונס. עם זאת, העלייה השנתית של 2.9% תאמה את הציפיות.

הדו"ח החשוב על האינפלציה נדחק הצידה מול נתוני תביעות האבטלה השבועיות, שהראו עלייה מפתיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2021. מספר מבקשי דמי האבטלה לשבוע שהסתיים ב־6 בספטמבר עלה ב־27 אלף ל־263 אלף - מעל הצפי שעמד על 235 אלף.

אופן-דור טכנולוג'יס אפליקציה לרכישת דירות בארה"ב, זינקה בכ-75% לאחר שהודיעה על מינוי של Kaz Nejatian למנכ״ל ושל Keith Rabois, מייסד שותף, ליו״ר הדירקטוריון.

המניה הייתה מניה חמה בשנות הקורונה, ואיבדה מאז את רוב שוויה עד שכמעט נאלצה להימחק מהמסחר, אבל אז הגיע מנהל קרן גידור קטנה מקנדה, שהעריך שהיא תעלה פי 100, טען שהיא "לא מניית מם, אלא מניית פולחן", וסחף אחריו קהילת משקיעים שהקפיצו את המניה ביותר מ־400% מתחילת השנה. בינתיים היא לא עוצרת.

מניית וורנר ברדרס דיסקברי זינקה במעל 25% בעקבות דיווח כי חברת פרמאונט סקיידנס, שהתמזגה לאחרונה, מתכוננת להגיש הצעת רכש. כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

ההצעה צפויה לכלול את כל החברה, לרבות רשתות הכבלים ואולפן הסרטים שלה. בסוף השנה שעברה הודיעה וורנר ברדרס על כוונתה להתארגן מחדש לשתי חטיבות: אחת שתתמקד בעסקי הטלוויזיה בכבלים המסורתיים, ואחרת שתתמקד בסטרימינג ובאולפנים.

פרמאונט סקיידנס , שמנוהלת על־ידי דיוויד אליסון - בנו של המיליארדר לארי אליסון - סגרה לפני מספר שבועות את עסקת המיזוג שלה עם פרמאונט, הבעלים של Nickelodeon, MTV, Comedy Central ואולפן הסרטים שלה.

עסקה כזו תהיה מהלך דרמטי, שכן שווי השוק של Warner Bros. - כ־33 מיליארד דולר - הוא יותר מפי שניים מזה של Paramount Skydance . הצעה רשמית טרם הוגשה והתוכניות עדיין עלולות להתפרק.

באמצעות מהלך מקדים לפני הפיצול המתוכנן של וורנר, שואפת פרמאונט סקיידנס למנוע מלחמת הצעות אפשרית על חטיבת האולפנים והסטרימינג, שעשויה לכלול ענקיות טכנולוגיה עתירות מזומנים כמו Amazon ו־ Apple .

אם המהלך יצליח, העסקה תחבר בין שניים מהאולפנים האגדיים ביותר בהוליווד ובין חברות־האם של שירותי הסטרימינג HBO Max ו־ Paramount+ . Warner מחזיקה בזכויות על "Barbie", DC Comics , "Harry Potter" וסדרות טלוויזיה כמו The White Lotus , וכן ברשתות הכבלים CNN , TBS ו־ TNT .

היקף המיזוג הפוטנציאלי עלול להוביל לבחינה רגולטורית ולבדיקות הגבלים עסקיים.