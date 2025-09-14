"אי אפשר להחליף את קירק": הרצח שמטלטל את אמריקה, ולא עוצר שם

בגיל 18, צ'ארלי קירק ייסד מתוך מוסך באילינוי את ארגון Turning Point USA, שיצמח לצד עלייתו של דונלד טראמפ לנשיאות ויהפוך עם הזמן למנוע מרכזי של תנועת "MAGA".

שנים לאחר מכן, קירק סיפר כי כשהקים את Turning Point USA ב־2012 "לא היה לי כסף, לא קשרים, ולא מושג מה אני עושה". אך כישרונו הרטורי ויכולתו לנהל דיונים מול קהל עוין, מצא הד רב בקרב סטודנטים בעידן של הנשיא ברק אובמה.

קטעים מהופעותיו הראשונות בקמפוסים התפשטו ברשת ועזרו לו להשיג תרומות שהפכו את Turning Point לאחד הארגונים הפוליטיים הגדולים בארה"ב. "אף אחד לא הבין את ליבם של צעירי ארצות הברית טוב יותר מצ'ארלי," אמר הנשיא טראמפ לאחר שקירק נרצח בזמן נאום בקמפוס האוניברסיטה ביוטה.

הארגון, שלדברי קירק התחיל כתנועת סטודנטים התומכת בשווקים חופשיים וממשלה מוגבלת, החל עם השנים לקיים גם עצרות המונים שמשכו כל שנה עשרות אלפי צעירים שבאו לשמוע את מנהיגי השמרנות, כולל טראמפ, על במות נוצצות עם מסכים ענקיים, זיקוקים ומופעי תאורה בסגנון הופעת רוק באצטדיון.

במקביל לצמיחת הארגון, הפכה גם תהילתו של קירק לגלובלית. הוא תרגם את מעמדו הסלבריטאי, הפודקאסט המצליח והארגון ללא מטרות רווח לדרך שבה כולם הכירו אותו.

צ'ארלי קירק אישי: בן 31, נשוי + 2 מקצועי: אקטיביסט פוליטי שמרני, פודקאסטר, מייסד עמותת Turning Point USA, ומוביל תנועת MAGA עוד משהו: הופיע ברשימת ה־30 מתחת ל־30 של מגזין פורבס בשנת 2018 תחת תחום "משפט ומדיניות"

גורם משמעותי בקרב רפובליקנים צעירים

לא ברור בשלב זה מי ינהיג את Turning Point לאחר מותו של קירק. "אי אפשר להחליף את צ'ארלי קירק", אמר טראמפ. "הוא היה ייחודי".

הבסיס המרכזי של קירק היה בקמפוסים. הופעתו האחרונה ביום רביעי באוניברסיטת יוטה ואלי הייתה האירוע הפותח בסדרת ההרצאות החדשה שלו, שכונתה "American Comeback Tour".

בביקוריו בקמפוסים הוא היה מתיישב לעיתים קרובות מתחת לאוהל, כפי שהיה גם בעת הירי, ולעיתים מאחורי שולחן "Prove Me Wrong" המפורסם שלו. רוב קהלו היו צעירים שמרנים, רבים חבשו כובעי "MAGA", אך האטרקציה האמיתית הייתה העימותים עם הסטודנטים. קירק נהנה מתגובות עוינות ולא היסס להתעמת עם קהל פחות אוהד.

הוא דגל בעמדות שמרניות מבחינה תרבותית: תמיכה בזכות לנשק, התנגדות להפלות, תמיכה בכלכלת שוק, התנגדות להכרת המדינה בנישואים חד מיניים, מאבק בתפיסה הטרנסית ונצרות אדוקה.

בשנת 2024 ניצל את נאומו בוועידה הרפובליקנית הלאומית במילווקי כדי לשבח את טראמפ כמאסטר כלכלי ולטעון שבוחרי דור ה־Z אינם יכולים להרשות לעצמם ממשל דמוקרטי נוסף.

הרבה מההישג של הרפובליקנים בקרב צעירים, שלפי סקר ,AP 47% מהם הצביעו לטראמפ, מיוחס לעבודתו של קירק. ובשנה האחרונה גם גברו ההיערכות בתוך המפלגה הרפובליקנית שקירק נועד לגדולות - עד כדי הגעת למועמד לנשיאות.

החשוד ברצח: מורמוני בן 22 מיוטה

ביום רביעי בשבוע שעבר בעת שניהל דיון מול אלפים באוניברסיטת יוטה ואלי נהרג קירק מידיעה בודדת לצוואר. אחרי כיום וחצי של נעצר חשוד בירי - טיילור רובינסון בן ה־22 מיוטה, בן למשפחה מורמונית שמרנית ברובה. גורמים רבים בארה"ב מאמינים שמניעיו של רובינסון ברצח היו פוליטיים.

ב־CNN נכתב, כי על פי גורמי אכיפת החוק, "אביו של רובינסון זיהה אותו מהתמונות שפרסם ה־FBI. כשעומת עם התמונה, הודה רובינסון הבן שהוא היורה". אך אמר כי הוא "מעדיף למות ולא להסגיר את עצמו למשטרה". אך האב עודד אותו לדבר עם כומר שהיה בקשר עם המשטרה.

לבסוף, לפי חלק מהעדויות, חבר של המשפחה הסגיר את צ'ארלי ל־FBI, ובאותו הלילה, שעות אחדות בלבד לאחר שה־FBI הודיע שאין לו קצה חוט, רובינסון כבר היה במעצר.

ה־FBI בוחן כעת מניע אפשרי מתוך "הר של ראיות", הכולל "כל חיבור, כל קבוצה, כל קשר וכל אדם הקשור".

רשויות פדרליות ומדינתיות חשפו ביום שישי כי שותפו לדירה של רובינסון משתף פעולה עם החקירה. וכי הודעות טקסט ותקשורת אחרת שניהל עם רובינסון סייעו למעצרו.

בזירת הירי נמצאו תרמילים שעליהם כתובות, כולל אחת שאמרה: "היי פשיסט! תפוס!" הכדורים נורו ממרחק של כ־200 יארד מרובה צייד שנמצא עטוף במגבת באזור מיוער.

"בהודעות מהאיש קשר טיילר צוין גם כי הוא החליף בגדים," נכתב בתצהיר שתיאר את הדיונים בדיסקורד. ההודעות שימשו כראיות שאיפשרו לרשויות להגיש ביום שישי כתב אישום ברצח מחמיר נגד רובינסון - האישום היחיד הנושא עונש מוות במדינת יוטה. סביר שרובינסון אכן יקבל בגזר דינו עונש מוות.

טראמפ: "מתמודדים עם שמאל רדיקלי מטורף"

קירק היה דמות אהובה בקרב הימין האמריקאי. ומותו טלטל את המדינה החצויה גם כך. במחנה השמרני הובע זעזוע עמוק מהרצח, ועל מנת לעודד את תפיסת רוצחו, פרסם ה־FBI פרס של 100 אלף דולר למי שיסגיר אותו. ביל אקמן הודיע כי יוסיף לפרס מיליון דולר נוספים. לאחר ביקורת ציבורית כי הכסף עלול להגיע למשפחת הרוצח, אשר לפי חלק מהמקורות לקחו חלק בהסגרתו, אמר אקמן ברשת טוויטר כי הוא ישלם את הסכום, גם אם הוא ילך למשפחת הרוצח - כדי לעודד הסגרות נוספות בעתיד, ואמר כי הוא מקווה שמשפחתו של רובינסון תתרום את הכסף לקרן של קירק.

לאחר הרצח, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגביר את טונים בהתבטאויות נגד "השמאל הקיצוני", אותם הוא האשים במותו של קירק, ונגד אלימות פוליטית. חריפות האמירות הרימה גבות לאחר השתיקה בה נקט טראמפ במקרים של אלימות פוליטית בעבר. בראיון ל־NBC אמר טראמפ כי "אנחנו מתמודדים עם קבוצה של שמאל רדיקלי מטורף, והם לא משחקים לפי הכללים".

מותו של קירק עורר הדים רבים לא רק בארה"ב, והפך לסמל בקרב הימין העולמי, שרבים ממנהיגיו התייחסו לרצח כמתקפה פוליטית מצד השמאל, עוד לפני מעצרו של רובינסון. בוול סטריט ג'ורנל סוקרו התגובות למותו ברחבי העולם. כולל עצרות בלונדון, ודברי פוליטיקאית ימין קיצוני בגרמניה, שכינתה את קירק "בן ברית שהיה מחויב לעתיד שלנו".