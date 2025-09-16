מההייטק לפוליטיקה: האם נשיא WIX בדרך לכנסת

ניר זוהר, נשיא וויקס ואחד ממייסדי החברה, הוא אחד החתומים על מסמך ההקמה של המפלגה החדשה של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. לצד בכירים נוספים כמו הכלכלן פרופ' מנואל טרכטנברג, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר יואב הורוביץ, האלוף במיל' טל רוסו שהתמודד בעבר על מקום לכנסת ברשימת העבודה וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנא.

בשלב זה לא ידוע האם זוהר מעוניין לרוץ ברשימת המפלגה לכנסת, מה יהיה מיקומו ובכל מקרה מהחברה נמסר שהוא איננו עוזב את תפקידו. עם זאת, אם ירוץ בבחירות וייבחר לכנסת, קשה יהיה לראות כיצד זוהר ימשיך למלא תפקיד פעיל בחברה שנסחרת כיום בנאסד"ק בשווי של קצת פחות מ-10 מיליארד דולר.

לתעשיית הטכנולוגיה הישראלית נציגות קטנה בפוליטיקה

לאורך עשרים שנות הקריירה של זוהר בוויקס, היה ידוע ומוכר כפעיל חברתי בולט - תחילה בפורום חברות הצמיחה שפועלות למען קידום חברות הייטק בוגרות ושילוב של אוכלוסיות חלשות בהייטק הישראלי, ולאחר מכן ביתר שאת במחאת ההייטק נגד המהפכה המשפטית בתחילת 2023, והמטה האזרחי עם פתיחת מלחמת חרבות ברזל בסוף אותה השנה. כיום הוא פעיל במטה מחאת ההייטק שפועל במשותף עם מטה משפחות החטופים.

זוהר הוא הראשון והיחיד בינתיים ממטה מחאת ההייטק - שכוללת בכירים רבים בענף כמו עדי סופר תאני, מנכ"לית מטא ישראל; המשקיע הסדרתי גיגי לוי; מנכ"ל פייבר מיכה קאופמן; וארז שחר מקרן קומרה - שעושה צעד ממשי לכיוון הפוליטיקה הישראלית. בכירים אחרים - כמו המיליארדרים איל וולדמן או אביגדור וילנץ, מסתפקים במתן ראיונות לתקשורת ובתרומה לעמותות.

לתעשיית הטכנולוגיה הישראלית, שאחראית על עיקר הצמיחה בייצוא התעשייתי, נציגות קטנה באופן מסורתי בפוליטיקה הישראלית. קדמו לו יזהר שי, מייסד חברת ביזנס לאיירס שנמכרה ב-50 מיליון דולר, שהצטרף לאחר מכן לתפקיד שותף בקרן האמריקאית קיינן. ב-2019 הצטרף למפלגתו הקודמת של בני גנץ, "חוסן לישראל" ובמאי 2020, זמן קצר לאחר הופעת מגיפת הקורונה, מונה לתפקיד שר המדע והטכנולוגיה, תפקיד שבו שימש עד 2021, אז החליט לפרוש מהעשייה הפוליטית.

קדם לו בפוליטיקה הישראלית מייסד קרן JVP אראל מרגלית, שהצטרף למפלגת העבודה ב-2006 וכיהן כחבר כנסת מ-2013 ועד 2017. מרגלית שימש כחבר ועדת הכספים וועדת המדע והטכנולוגיה וב-2016 אף התמודד לראשות מפלגת העבודה. שר הכלכלה ניר ברקת שימש גם הוא בעברו כבכיר בענף ההייטק - אחד ממייסדי קרן BRM שהיתה מראשונות המשקיעים בצ'ק פוינט הישראלית. נכון להיום הוא הנציג היחיד מהענף שמשמש בפוליטיקה הישראלית.