שישה מקומות לינה שתוכלו לברוח אליהם - ולצאת קצת אחרים

מנוחה באוויר הצח, רחצה במים התרמיים, תפריט דיאטטי ובריא, מסדרונות מלאים באנשים בבגדים לבנים ושש בש מול נופי הכנרת והגולן: בית ההבראה כינרות של קופת חולים כללית בטבריה היה מהידועים והעמוסים בארץ בשנות החמישים של המאה הקודמת. זה היה מוסד כמעט מיתולוגי, עדות לתקופה שבה הבראה נחשבה חלק מתרבות העבודה והחיים בארץ.

כיום את צמד המילים בית הבראה החליפו שלל מילים לועזיות שמתגלגלות יפה על הלשון, ואת התמונה של נשים בכובעי ים בתוך אמבטיית בוץ מחליפים ויז'ואלים באינסטגרם של אמבטיות קרח על רקע נוף. אבל העיקרון בעינו עומד: אדם זקוק למרגוע לנפש ולגוף הרחק מביתו ומשאון החיים.

אם פעם עוד הסתפקנו בבריכה מחוממת או עיסוי בספא, היום המגמה מתמקדת במקומות לינה שמציעים ערך מוסף של Wellness - מושג רחב שניתן לפרשנות אישית. אלה יכולים להיות גינת ירק שהאורחים קוטפים ומבשלים מתוצרתה, שיעור יוגה בחצר, בריכות ציפה או אמבטיות קרח, ואפילו מדשאה שקטה עם ירוק בעיניים מספיקה לחלקנו.

ובישראל של השנים האחרונות, עם המלחמה, השחיקה, המתח והצורך הבלתי פוסק בבריחה קטנה - wellness כבר איננו בונוס, אלא צורך קיומי. ועם הצורך מתמלאת המפה המקומית בפינות חמדה שמציעות לא רק מיטה ללילה, אלא גם חיבור מחודש לעצמנו.

יצאנו למסע בין שישה מקומות מיוחדים, שמפזרים ערכים של wellness, מהגליל ועד המדבר, מהרי ירושלים ועד עמק המעיינות, וכל אחד מהם מציע דרך אחרת לנשום מחדש.

Slowness | קיבוץ מורן, גליל

המקום: כפר נופש יפהפה, עם יחידות לינה בעיצוב מינימליסטי והרבה תשומת לב לפרטים הקטנים - מצעים טבעיים, נרות, חורש ובריכות צמודות לחלק מהחדרים.

Slowness בקיבוץ מורן / צילום: באדיבות המקום

הסיפור: בקיבוץ מורן תמיד היה בית הארחה, בסגנון בתי ההבראה של פעם, מקום צנוע, עם חדרים בסיסיים, מוקפים בנוף. לפני כמה שנים הגיעו למקום יזמים מאזור המרכז, ונכנסו עם הקיבוץ לשותפות, שביקשה לשמור על הדנ"א של המקום כמרכז מרגוע אבל בסטייל של 2025.

Wellness: סדנאות ושיעורים קבועים לאורחי המלון - יוגה, פילאטיס, מיינדפולנס, מדיטציה ועוד. בחוץ טבע מרגיע, טובל בחורש ירוק, שמקיף את המתחם, מסלולי הליכה אינסופיים, בריכות חמות, סאונה וטיפולים.

למי מתאים? זוגות שמחפשים מקום לברוח אליו לסופ"ש ולצאת ממנו אחרים, יחידים שרוצים ריסטארט אמיתי, בלי לטוס רחוק, וחברות שאוהבות לבלות זמן איכות יחד.

בהר | הררית, גוש משגב

המקום: מרחב אירוח וסדנאות שבהגדרה מקדם איכות חיים. הלינה היא בגלריה העליונה של הבית, על מזרנים בסגנון פשוט, בתוך מתחם יפהפה העומד כולו לרשות האורחים.

בהר / צילום: עדי זיו אב

הסיפור: הררית הוא יישוב קהילתי שממוקם על רכס יודפת בגובה של כ-500 מטר וממנו נשקף נוף פנורמי מרהיב, מהחרמון ועד הים התיכון. הוא נוסד בתחילת שנות השמונים במסגרת תוכנית המצפים, ומתאפיין בקהילה מודעת שמזדהה עם ערכים של רוחניות, מדיטציה, טבע וסביבה. הבעלים של בהר, דליה ובועז בן יצחק, יזמו אותו מתוך חלום ליצור מרחב שבו ניתן לארח סדנאות, פעילויות התבוננות ויצירה ולשמור על קרקע של קהילה, פשטות וחיבור לסביבה.

wellness: סדנאות יוגה, מדיטציה והקשבה עצמית שמאפשרות לנוח ולשחרר לחץ פנימי וכן מפגשי צלילים מרפאים, סדנאות אמנות שמחברות לרגש וליצירה ותחושה של קהילה.

למי מתאים? קבוצות של חברים וחברות שמוכנים לישון כפיות, משפחות שמחפשות זמן איכות משותף ואנשים שרוצים תוכן איכותי, פשטות ואותנטיות.

חמדתיה | אילניה, גליל תחתון

המקום: בית איכרים יפהפה הממוקם בלב המושבה ההיסטורית אילניה (לשעבר סג'רה), בנקודת החיבור בין הר תבור לכנרת. גולת הכותרת של חמדתיה, מלבד החדרים היפים ופינות הטיפוח, היא החצר והגן של המקום על ערוגות הירק, צמחי התבלין, הכרם והבוסתן שמעניקים למקום ניחוח של אגריטוריסמו באיטליה.

חמדתיה / צילום: בן פרשיץ

הסיפור: הבית ההיסטורי נבנה בתחילת המאה הקודמת במסגרת נחלת האיכרים של משפחת מצליח. במהלך השנים ננטשו המבנים, עד שעתליה ואלי תרועה רכשו את המקום והתחילו בתהליך שיקום קפדני. הם שמרו על האותנטיות שלו, הרצפות המקוריות, צבעי הטיח הישנים וגם הוסיפו טאץ' אישי ותועפות טעם.

wellness: קטיף עשבי תיבול או ירקות עונתיים מהגינה וארוחת בוקר על טהרת חומרי הגלם שמעניקה החווה. בקיץ אפשר להצטרף לבציר ובסתיו למסיק, ואפשר גם לכבוש זיתים ולהכין שמן עם בעלי הבית. ניתן גם לטבול בבריכות שכשוך עם מים טבעיים, ג'קוזי חוץ וגם בריכות אבן טבעיות, קרירות בימי הקיץ ומחוממות בחורף. למי שרוצה פינות מרגוע יש ערסלים ולמי שרואה את ה-wellness בצעדה או ריצה יש מסלולים מתאימים בין בתי המושבה ההיסטורית.

למי מתאים? זוגות שמחפשים לברוח רגע מהשגרה, משפחות רב־דוריות (סבים, הורים וילדים) שיעריכו את המרחבים ואת ההיסטוריה המקומית, או מי שרוצה ללכת לאט, לדבר פחות ולשמוע את עצמו.

קמא | עמק המעיינות

המקום: כפר הנופש קמא הוא מקום אירוח חדש בעמק המעיינות (לשעבר עמק בית שאן), שנפתח בשנה האחרונה וממוקם סמוך לקיבוץ מסילות. המקום מציע יחידות אירוח משפחתיות וזוגיות המשובצות במתחם ירוק ופורח, וכולל בריכה אקולוגית ומרפסת פרטית בכל חדר לשעות שקטות של שקיעה או קריאת ספר.

אירוח בקמא / צילום: אושרי בן חמו

הסיפור: היזם מאחורי כפר הנופש הוא חן שלם, מרצה לפיזיקה וקולנוען שאף זכה בעבר באמי. שלם, בן קיבוץ ניר דוד, חזר לאזור עם אשתו וארבעת בניו אחרי עשר שנים בתל אביב ועשר שנים נוספות בארה"ב. הפעם הוא היה מצויד בחלום חדש: להקים אתר תיירות. הוא הציע את המיזם לקיבוץ, אבל שם ויתרו ושלם חתם עם קיבוץ מסילות. בהסכם התחייב שאם לא יצליח יישר חזרה את הקרקע - כך שתחזור להיות שדה חיטה. בינתיים השדה לא נראה באופק. המקום נפתח להרצה רק לפני כמה שבועות וההזמנות רבות.

wellness: טבילה בבריכה האקולוגית או בשפע המעיינות של העמק, טיולי אופניים בשדות, מנוחה על הערסל מול מפל מפכפך ומרחבי דשא פתוחים שמזמינים להירגע, לשבת בשתיקה או לקרוא.

למי מתאים? משפחות שמחפשות חופשה נינוחה במקום שבו הילדים יכולים לשחק בחופשיות במדשאות ולא רק להיות בחדר, זוגות שמבקשים זמן איכות בלי לו"ז מובנה של ריטריט ואנשים הזקוקים ליחידת אירוח נגישה ומרווחת.

מלון נווה שלום | ואחת אלסלאם, מטה יהודה

המקום: מלון צנוע ומקסים, שמוקף נוף הררי משובץ כרמים בלב אזור היין של מטה יהודה. הוא משלב חדרי אירוח פשוטים ונעימים, חדרי גן משפחתיים ובסביבתו שפע שבילים להליכה רגלית ונקודות תצפית.

מלון נווה שלום / צילום: קשרי חוץ וואחת אל סאלאם נוה שלום

הסיפור: נווה שלום הוא כפר ייחודי שהוקם בהרי ירושלים בשנות השבעים ביוזמת האב ברונו הוסאר, ונועד להיות מרחב קהילתי משותף ליהודים וערבים. בלב הכפר נבנה המתחם, שיותר משהוא מלון, הוא מעניק לאורחיו חוויה של השתייכות לקהילה שבחרה לחיות זה לצד זה, ברוח של דיאלוג ושוויון, מילים שראוי להיזכר בהן בימים אלה ביתר שאת.

wellness: זה יותר מעוד ריטריט, בריכת ציפה או יוגה. מדובר במרחב קהילתי שמבוסס על שותפות בין יהודים וערבים, המטפח רווחה חברתית ותחושת שייכות. המקום מאפשר לשלב בין שהייה כפרית לפעילות מודעת של דיאלוג שהוא קצת אחר. לצד כל אלה תוסיפו את השקט של הרי ירושלים וה-Dome, כיפה עגולה ומרשימה במרכז הכפר, שבה ניתן לתרגל מדיטציה, שתיקה והתבוננות פנימית.

למי מתאים? משפחות, זוגות וקבוצות עם לב פתוח וכל מי שחפץ בחיי שיתוף והידברות.

אקו קמפוס | קיבוץ לוטן, ערבה דרומית

המקום: כפר אקולוגי צבעוני שבו בתי הלינה נבנו מכיפות בוץ. לוטן מציע גם מלון מטיילים, אך בכפר האקולוגי חוויית הלינה אחרת לגמרי - פשוטה, צבעונית, עם מיטות בסיסיות ואווירה שקשה למצוא במקומות אחרים. במתחם האקו קמפוס ישנו מרכז ללימודי סביבה ויחידות דיור אקולוגיות - בקתות בוץ מיוחדות וממוזגות, עם שירותי קומפוסט ומקלחות משותפות.

הסיפור: קיבוץ לוטן הוקם ב־1983 בידי גרעיני נח"ל מרחבי העולם, מתוך חזון של שמירה על הסביבה בשילוב ערכי יהדות ושוויון. בשנת 1997 הוקם בו המרכז לאקולוגיה יצירתית וכהמשך לחזון הוקם גם האקו קמפוס, שכונה אקולוגית בת קיימה, המאפשרת חוויה של חיים בקהילה עם השפעה סביבתית נמוכה, וגם אירוח למי שמזדהים עם הערכים האקולוגיים 'הלוטניים'.

Wellness: לחובבי הקיימות מדובר בגן עדן - סדנאות בנייה בבוץ, גינות אורגניות, למידה על חיים סביבתיים, פינות למדורה, בישול בביו־גז, סיורי קיימות וגם מפגש עם קהילה שחרתה על דגלה חיבור אמיתי לאדמה. המקום מטפח חינוך ואת שריר התודעה הסביבתית. בהתאם לתפיסת הקיימות, הגורסת מינימליזם, הלינה מתאפשרת במחירים שווים לכל נפש.

למי מתאים? לכל מי שכדור הארץ יקר לליבו, למשפחות מגניבות, לקבוצות שמחפשות פשטות והעמקה בנושאי קיימות ולזוגות צעירים שמעדיפים לילה זרוע כוכבים על פני ג'קוזי מפונפן.