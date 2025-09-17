קרן ההון סיכון הישראלית גלילות קפיטל מודיעה היום (ד') על גיוס של חצי מיליארד דולר ממשקיעים מוסדיים ופיננסיים מארה"ב, מאירופה ומישראל. ההון החדש, שיחולק בין קרן הסיד החמישית של גלילות לבין קרן הצמיחה השנייה, תחת השם "גלילות פלוס", מיועד להשקעות ביזמים בתחומי הסייבר, התוכנה הארגונית והבינה המלאכותית.

גלילות קפיטל, שהוקמה בשנת 2011 בידי קובי סמבורסקי ואריק קליינשטיין, מנהלת כיום נכסים בהיקף העולה על מיליארד דולר.

מאז הקמתה רשמה הקרן 22 אקזיטים, בהם שמונה רצופים מהקרן הראשונה. בין החברות הבולטות בפורטפוליו שלה ניתן למנות את AtBay, המציעה ביטוח סייבר; UpStream, המפתחת מערכות הגנה לרכב; סיידר סקיורטי, שנרכשה בידי פאלו אלטו נטוורקס; ו-IntSights, שנרכשה על־ידי Rapid7. חברות נוספות כמו נומה, Appcharge וסקיילאופס גייסו בחודשים האחרונים עשרות מיליוני דולרים והציגו צמיחה מואצת.

לדברי סמבורסקי, הגיוס הנוכחי משקף את האמון של מוסדות פיננסיים גלובליים במודל הייחודי של הקרן. "ההון החדש אינו רק הוכחה לביצועים שהשגנו עד כה," מסר, "אלא גם מאפשר לנו להמשיך ולתמוך ביזמים פורצי דרך שמעצבים את עתיד הסייבר והבינה המלאכותית".

התמקדות בסייבר

הגיוס של גלילות קפיטל מתרחש על רקע דוח חמור שפרסמה היום רשות החדשנות, שבו נרשמה ירידה חדה בהיקף גיוסי ההון של קרנות הון סיכון בישראל. מנגד, גלילות מציגה תמונה אחרת: רק לפני שבועיים נחשפו בגלובס נתוני הביצועים שלה, שהצביעו על אחת התקופות החזקות בתולדות הקרן.

התמונה הרחבה מלמדת על מגמה עמוקה יותר בתעשיית ההייטק המקומית, ובעיקר בתחום הסייבר, שממקמת את ישראל כאחת המובילות העולמיות. בעשור וחצי האחרונים קמו כאן מאות חברות, רבות מהן נוסדו בידי יוצאי מערכת הביטחון, שהביאו עמם הכשרה טכנולוגית ייחודית וניסיון מעשי. השילוב הזה יצר תעשייה ייחודית, שבה כמעט כל חברת סייבר ציבורית מחזיקה מרכז פיתוח בישראל, ורבות מהן אף מרחיבות את פעילותן המקומית.

החברות הוותיקות בתחום כבר הפכו לשחקניות בינלאומיות שמובילות קטגוריות שלמות, וההצלחות האלה יצרו אצל משקיעים תחושת ביטחון: לא רק שהבעיה העולמית של התקפות סייבר אינה נעלמת, היא אף מתעצמת בעידן שבו תוקפים עושים שימוש בבינה מלאכותית מתקדמת. המשמעות היא שההשקעות בהגנת סייבר צפויות רק לגדול, וזו אחת הסיבות המרכזיות לכך שהון בינלאומי ממשיך לזרום לישראל גם בתקופה של אי־ודאות כלכלית ופוליטית.

במקביל, כך מסבירים בקרן, השוק המקומי עובר שלב נוסף של התבגרות. אם בעבר יזמים הסתפקו באקזיט מהיר, הרי שכיום קם דור חדש של "סקנד־טיימרים"- יזמים שמכרו חברות במאות מיליוני דולרים ושבים לשוק כדי להקים מיזמים גדולים בהרבה. כמו כן, הצלחות כמו זו של וויז תרמו להעלאת רף השאיפות, וכיום המטרה איננה רק לייצר יוניקורן, אלא לבנות חברות עצמאיות שמובילות שווקים גלובליים לאורך זמן.

שנת שיא למרות האתגרים

כאמור, על רקע חוסר הוודאות בזירה הפוליטית והכלכלית, תעשיית ההייטק המקומית מציגה דואליות מעניינת: מצד אחד, קשיים מערכתיים ומדיניות ממשלתית שלעתים מעיבה על התחום; מצד שני, ביצועים עסקיים שממשיכים לשבור שיאים. 2025 מסתמנת כשנת שיא עבור התעשייה הישראלית, עם קצב פעילות שצפוי להיות גבוה פי חמישה מזה של 2024 - נתון נדיר בכל קנה־מידה בינלאומי.

בגלילות אומרים כי הצמיחה ניכרת במיוחד בגיוסי המשך בתחומי הסייבר והבינה המלאכותית. גם אם לא מדובר בסבבים ענקיים של מאות מיליוני דולרים, הרי שהמספר הכולל של ההשקעות והעובדה שחברות קיימות ממשיכות להציג מכירות חזקות, מצביעים על תעשייה שמצליחה לשמור על מומנטום.

התמונה הרחבה מצביעה על שילוב של חוסן עסקי, ביקוש מתמשך מצד השוק העולמי וקהילת יזמים מקומית שמציבה לעצמה מטרות גבוהות יותר משנה לשנה.

מצרפת שותפה חדשה

בנוסף, גלילות הודיעה על הרחבת צוות ההנהלה ומינויה של רינת רמלר כשותפה. רמלר כיהנה במשך קרוב לשני עשורים כ־CFO של חברת אלרון. במסגרת תפקידה באלרון הייתה מעורבת באופן ישיר בניהול הפיננסי והעסקי של חברות הפורטפוליו, וישבה בדירקטוריונים של מספר חברות מקבוצת אלרון.

לרמלר יש תואר ראשון בכלכלה בהצטיינות יתרה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במינהל עסקים מהטכניון, והיא רואת חשבון מוסמכת מאז 1997.

לפי הקרן, בכניסתה לגלילות תתמקד בהעמקת התמיכה בחברות הפורטפוליו ובהאצת הצמיחה הגלובלית שלהן.

"אנחנו נרגשים לקבל את רינת רמלר כשותפה החדשה שלנו", מסר אריק קליינשטיין, מייסד ושותף מנהל בקרן. "רינת מביאה מומחיות תפעולית עמוקה וניסיון מוכח בעבודה עם יזמים בצמיחה לשווקים גלובליים. הצטרפותה תחזק את היכולת שלנו לספק ליזמים ליווי צמוד ותמיכה מעשית בכל שלבי הדרך".