אחרי ירידה של 31% מאז פרסום הדוחות הכספיים של מאנדיי בחודש שעבר, החברה מודיעה, לראשונה, על תוכנית נרחבת לרכישה עצמית של מניות (buy back).

מאנדיי דיווחה שדירקטוריון החברה אישר תוכנית לרכוש מניות של עצמה בתמורה לעד 870 מיליון דולר. בסוף הרבעון השני היו לחברה בקופה כ-1.6 מיליארד דולר, לאחר שייצרה ברבעון השני 179 מיליון דולר מפעילות שוטפת. במחיר המניה הנוכחי של מאנדיי, מדובר על רכישה של מניות המהוות כ-8.7% מהון המניות של מאנדיי.

תוכנית לרכישה עצמית של מניות נועדה להצביע על אמון הדירקטוריון וההנהלה בכיוון החברה ולשקף לשוק שבחברה מאמינים שמחיר המניה מוערך בחסר ואינו מעיד על הערך האמיתי של החברה.

מאנדיי, בניהולם של המייסדים המשותפים ערן זינמן ורועי מן, מספקת מערכת הפעלה לעבודה והיא נסחרת בשווי 10.1 מיליארד דולר. מאנדיי גם עורכת היום (ד') יום משקיעים בניו יורק, בו היא צפויה לספק מידע על החזון לעתיד על רקע ה-AI, על האסטרטגיה ועל יעדיה הפיננסיים.

כאמור, מניית החברה צנחה לאחר פרסום הדוחות לרבעון השני והחברה איבדה כ-6 מיליארד דולר משוויה באותו יום, וזאת למרות שהדוחות היו טובים. הסיבה לכך הייתה חששות המשקיעים מפני השפעות ה-AI על פעילותה של מאנדיי. מדובר הן על חשש כללי שה-AI תהווה תחרות לפלטפורמה שלה, והן על השפעה ספציפית על פיצ'ר AI שגוגל השיקה לאחרונה, ופגע בטראפיק מגוגל למאנדיי, גם מצד לקוחות פוטנציאליים שהם עסקים קטנים ובינוניים.

השוק העניש את המניה יותר מידי

נכון להיום, לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 26 אנליסטים שמסקרים את מניית מאנדיי, 24 מחזיקים בהמלצות חיוביים ו-2 בהמלצות נייטרליות. מחירי היעד למניה נעים בין 205-330 דולר כך שכולם משקפים פרמיה על המחיר הנוכחי, ומחיר היעד הממוצע (270.4 דולר) גבוה ב-38% ממחיר המניה בנאסד"ק.

לאחרונה כתבו כלכלני ג'פריס שתגובת השוק לדוחות מאנדיי "הענישה" את החברה יותר מדי, והעריכו שיום האנליסטים (שכאמור נערך היום) יחזק את הביטחון המשקיעים במניה.

מאנדיי הונפקה בשנת 2021 בשווי של 6.8 מיליארד דולר, הגיעה בשיא באותה שנה לשווי של כ-20 מיליארד דולר. ב-2022, בהתאם למגמה השלילית הכללית בשוק, המניה ירדה מתחת למחיר ההנפקה, אך בהמשך התאוששה.