3 המניות שיכולות להרוויח בגדול מהורדת ריבית בארה"ב

קשה לזכור מתי בפעם האחרונה נרשמה ציפייה כה גדולה לאירוע כלשהו בשווקים. בתשעת החודשים שחלפו מאז הורדת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב, בסוף 2024, וול סטריט רשמה טלטלות לא פחות מהיסטוריות ובראשן תוכנית המכסים של נשיא ארה"ב טראמפ.

באפריל, הצגת התוכנית שביקשה להטיל מכסים גבוהים על כל שותפות הסחר הגדולות של ארה"ב, הביאה למפולת כמעט חסרת תקדים. שבועות ספורים אחר כך, עם ריכוך התוכנית, הגיע ריבאונד שלא נראה מאז היציאה ממשבר הסאב פריים. סערת המכסים עיכבה את הורדות הריבית של הפדרל ריזרב, שניסה לצפות האם הרפורמה של טראמפ תאיץ מחדש את האינפלציה ותגרור עליות מחירים חדות בארה"ב. כעת, אחרי שרוב הסכמי הסחר הגדולים כבר נחתמו עם הכלכלה הגדולה בעולם, הגיעה העת להקלה המוניטרית שהשוק חיכה לה.

"הריבית צפויה לרדת ברבע אחוז", אומר ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ של בנק לאומי בשיחה שנערכה טרם החלטת הפדרל ריזרב. "אבל אם מסתכלים שנה קדימה מהיום, השוק מתמחר בין חמש לשש הורדות ריבית, ככה שהריבית אמורה להיות אז סביב 3%. אנחנו יודעים היסטורית שבדרך כלל, כשהפד מתחיל להוריד את הריבית, זה לא חד־פעמי, אלא מהלך יותר מתמשך של כמה הורדות. תחום אחד שאמור ליהנות מזה הוא סקטור הצריכה המחזורית. הכוונה לחברות שמוכרות מוצרי מותרות, כמו תיירות, רכבים ומסעדות. בארה"ב, חלק משמעותי מהצריכה מבוסס על אשראי, ולכן ירידה בריבית יכולה להקל את הנטל של הוצאות החוב של משקי הבית האמריקאיים, ולייצר יותר הכנסה פנויה".

ענק בנקאות וחברת נסיעות

אבל הורדת הריבית לא תסייע במידה שווה לכולם, במיוחד כשנראה שהשווקים כבר מתוחים לקצה עם שיאים חסרי תקדים בוול סטריט ומכפילים שלא נראו שנים. אורגד מסמן שלוש מניות שעשויות להרוויח מהורדת הריבית: אובר, חברת שיתוף הנסיעות והמשלוחים, אקספידיה, פלטפורמת התיירות המקוונת, וגולדמן זאקס, מבנקי ההשקעות הגדולים בעולם.

מניית אובר עלתה ב־55% מתחילת השנה, תשואה גבוהה פי כמה מ־S&P 500 שעלה רק ב־13% באותה התקופה. לאחרונה, היא קיבלה רוח גבית מהמיליארדר היהודי־אמריקאי ומייסד קרן הגידור פרשינג סקוור, ביל אקמן. אובר הייתה ההחזקה הגדולה ביותר של הקרן בסוף הרבעון הראשון של 2025, ועמדה על כ־18% מתיק ההשקעות שלה. אורגד מציין כי שירותי הפרימיום של ענקית התחבורה, אשר כוללים משלוחי מזון, כמו גם נסיעות שיתופיות, הם מסוג השירותים שצרכנים יאפשרו לעצמם יותר לרכוש כאשר הנטל על משקי הבית יירד. לדברי אורגד, "החברה צמחה מאוד יפה בשנים האחרונות, והשנה צפויה להציג גידול של כ־17% בהכנסות, כאשר הגידול ברווחיות גם צפוי להיות משמעותי. מדובר בחברה שנסחרת במכפיל רווח לא גבוה (כ־16), ולכן לדעתי היא משלבת בין צמיחה לתמחור אטרקטיבי".

המניה השנייה שמסמן אורגד היא אקספידיה , חברת תיירות מקוונת שמפעילה אתרי אינטרנט ואפליקציות שמאפשרים ללקוחות להזמין טיסות, מלונות, חבילות נופש וחוויות תיירותיות. מתחילת השנה היא עלתה ב־21%. לדברי אורגד, בדומה לאובר, התמחור של אקספידיה, מול פוטנציאל הגידול שלה ברווחיות, הופך אותה לאטרקטיבית בראייה קדימה. על אף שהחברה מציגה צמיחה חד־ספרתית בהכנסות, אורגד מציין לחיוב יוזמות שהיא מקדמת לשיפור הרווחיות שלה. ובשונה מהמתחרה המרכזית שלה, בוקינג, אקספידיה מתמקדת בשוק האמריקאי, "מי שמחפש חשיפה יותר טהורה לשוק התיירות הפנימי בארה"ב, אז אקספידיה יכולה להתאים לו יותר", אמר אורגד.

הבחירה השלישית היא גולדמן זאקס , מבנקי ההשקעות הגדולים בעולם. לכאורה מדובר בבחירה מפתיעה שכן הריבית הגבוהה מסייעת לרווחי הבנקים, אבל גולדמן זאקס יהנה גם מהורדת ריבית, לדברי אורגד, בעיקר בשל החשיפה הגבוהה שלו לשוק ההון. "כשהריבית יורדת, עלויות החוב יורדות ומיזוגים ורכישות יכולים להפוך ליותר כדאיים; באשר לשוק ההנפקות הראשוניות שמתעורר לחיים לאחרונה, עם יותר הנפקות איכותיות - כמובן שהורדת ריבית יכולה להביא לתמחורים יותר נדיבים בסקטורים מסוימים, כמו טכנולוגיה, מה שיעודד חברות נוספות לצאת להנפקה, וישרת את גולדמן זאקס שמציעה שירותי חיתום". אורגד הוסיף כי גולדמן זאקס בדרך כלל מדורג במקום הראשון או השני בעולם בקטגוריות כמו מיזוגים ורכישות, פרייבט אקוויטי ועוד. "מעניין ליהנות מבנק שפחות תלוי במרווחי אשראי, ויותר בהיקף הפעילות בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים", סיכם אורגד.

מה המשמעות לכיס שלכם?

לסיכום, אובר, גולדמן זאקס, ואקספידיה הם צדדים שונים של אותו המטבע - גידול צפוי בצריכה הפרטית בשל הקטנת נטל החוב על הצרכן האמריקאי. סימן השאלה היחיד שמתעורר הוא האם אכן ריבית הפד תמשיך לרדת ואילו הזדמנויות נוספות יתעורר בשוק בעקבותיה.

***גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם