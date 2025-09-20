לפני כשבוע, צפרא כץ, מנכ"לית חברת התוכנה ותשתיות הענן אורקל , הגדילה את ההון האישי שלה ביותר מ־400 מיליון דולר בתוך יום מסחר אחד. זאת לאחר שהחברה שעליה היא אמונה מאז שנת 2014 הדהימה את וול סטריט עם זינוק של 36% לאור דוחות טובים במיוחד.

כץ, שעל פי פורבס שווה כעת כ־3.4 מיליארד דולר, עובדת באורקל כבר 25 שנים. לאחר פרישתו של המייסד לארי אליסון מהתפקיד ב־2014 היא מונתה לתפקיד מנכ"לית משותפת, וב־2019 שותפה מארק הרד נפטר והיא נותרה בתפקיד לבדה. תחת הובלתה, הגיעה מניית אורקל לשיאים שלא נראו מאז פריחת הטכנולוגיה בשנת 1999.

צפרא כץ אישי: בת 63, נשואה+2. נולדה בחולון ובגיל 6 עזבה עם משפחתה למסצ'וסטס, ארה"ב. כיום גרה בפלורידה מקצועי: מנכ"לית אורקל מאז 2014, ובסך הכל יותר מ־25 שנים בחברה. הובילה בעבר את מחלקת המיזוגים והרכישות של החברה וכן כיהנה כסמנכ"לית כספים. קודם לכן עבדה כבנקאית השקעות בוול סטריט עוד משהו: תומכת נלהבת בטראמפ ותרמה לקמפיין שלו מאות אלפי דולרים. מכהנת במועצה המייעצת לביטחון המולדת בארה"ב

החוצפה הישראלית שהקפיצה אותה לראש

הסיפור של כץ, מהנשים הבכירות ביותר בעמק הסיליקון, מתחיל דווקא בישראל. היא נולדה בחולון וחיה פה עד גיל שש, אז משפחתה ירדה מהארץ אל ברוקליין, מסצ'וסטס. כץ תומכת נלהבת בישראל וכבר ביקרה בארץ מספר פעמים לאחר טבח 7 באוקטובר. אורקל אף תרמה לצה"ל ציוד צבאי בשווי של שני מיליון דולר, והעניקה לעובדיה בישראל בונוס על התקופה הקשה.

כץ עשתה תואר במנהל עסקים באוניברסיטת פנסילבניה ב־1983 ובהמשך תואר שני במשפטים, אך החליטה לוותר על קריירה בתחום ועבדה כעשור כבנקאית השקעות. "ההחלטה הטובה ביותר שלי הייתה לבחור ללכת לוול סטריט על פני עריכת דין", אמרה בראיון לטיים ב־2010. "למדתי הרבה והתקדמתי בתעשיית התוכנה המתרחבת בתקופה שבה תעשיית התוכנה העצמאית רק החלה. זה מה שהביא אותי לאורקל בסופו של דבר".

לאורקל הצטרפה כץ בשנת 1999 הישר לתפקיד סגנית נשיא בכירה, שנה לאחר מכן היא הצטרפה לדירקטוריון וב־2004 הפכה לנשיאה. טרם מינויה לתפקיד המנכ"לית, כץ הובילה את מחלקת המיזוגים והרכישות של החברה, ולקחה חלק בכ־130 עסקאות - חלקן בהיקף של מיליארדי דולרים - שהניעו את הצמיחה של אורקל. "תשלחו את הישראלית", נהג להגיד המייסד אליסון בכל פעם שהחברה עמדה בפני משא ומתן קשה.

ואליסון שילם הרבה תמורת העקשנות והחוצפה הישראליות. בשנת 2022 שכרה כמנכ"לית היה בין הגבוהים ביותר בארה"ב, לאחר שחבילת אופציות חריגה בהיקפה הביאה את השכר הכולל שלה באותה שנה לכ־138 מיליון דולר. בשנת 2024, לצורך ההשוואה, השכר השנתי עמד על כ־6.5 מיליון דולר. את עיקר הונה צברה כץ ממימוש קבוע של אופציות למניות. מוקדם יותר השנה, למשל, היא מכרה אופציות בשווי של כ־1.8 מיליארד דולר.

גם כץ מצדה הביעה הערכה כלפי אליסון לאורך השנים, אותו הגדירה כ"גאון האמיתי של העסק הזה" בראיון לפורצ'ן לפני כשלוש שנים. "יש מייסדים בעלי חזון, ויש את האנשים הייחודיים האלה שהם לא רק מייסדים בעלי חזון - אלא אנשי עסקים מדהימים. הוא אחד מהם".

מבריקה, קשוחה ומחויבת לביצועים

כץ נתפסת כמנהלת מבריקה וקשוחה במיוחד, מומחית בתחומי התפעול. "אחת מהמנהיגות האגדיות בסקטור הטכנולוגיה ב־20 השנים האחרונות", אומר דני אייבס, אנליסט מבית ההשקעות וודבוש. רבים מתארים אותה כ"יוצאת דופן" וכמי שלא משכה תשומת לב כמו שאר המנהלים הבכירים באורקל. כך לדוגמה, ריי וואנג מחברת הייעוץ Constellation Research אמר כי רבים זלזלו בה כי היא לא רצתה לקחת את אור הזרקורים, "אבל יש לה כוח שקט". לדבריו, אנשים תמיד אמרו שהיא זו שמנהלת את החברה מאחורי הקלעים, וכי היא מתמקדת בביצועים.

באחד הראיונות שערכה כשנה לאחר כניסתה לתפקיד המנכ"לית, אמרה ששיעור המנהיגות הגדול ביותר שלמדה בשנה זו הוא להקשיב: "הקשיבו, חשבו ואל תפחדו לשנות את העמדה שלכם על סמך עובדות חדשות. גם אם משהו לא נשמע לכם הגיוני, תנו לאנשים לשאול שאלות קשות. אולי זה בכלל לא הגיוני, ואולי הם פשוט צודקים". בראיון אחר אמרה שהיא מודעת לכך שיש "הרבה שחקנים אחרים שמדברים יותר", אבל "כשהם מסיימים לדבר מתברר שהם לא שחקנים כל כך טובים. אני רוצה שהתוצאות שלנו ידברו בעד עצמן".

את ההצלחה של אורקל היא זוקפת בעיקר ליכולת ההתפתחות של החברה. "להשתנות ולהפוך את עצמך למודרני זה לא יעד, זה מסע מתמיד. בכל פעם שתעצרו המתחרים שלכם יעברו אתכם", אמרה בראיון ל־Cloud Wars בתחילת השנה. "עסקים מצליחים בזכות גמישות וספיגה של הטכנולוגיות החדשות. אלו שנשארים עם מה שיש להם פשוט חולפים מעצמם". הטיפ שלה למנהלים אחרים, כך אמרה בראיון לגלובס בשנת 2022, הוא "לא להילחץ, לבחון את העסק, ולהוציא כסף רק על הדברים שמבדלים אותך ונותנים ערך ללקוחות".

"אל תפחדו להיראות טיפשים"

מהי התכונה הכי חשובה מבחינתה להצלחה? "אומץ. אומץ לעשות משהו חדש", כך אמרה בטקס פרסים שנתי של מועצת הטכנולוגיה לנשים. "להרבה אנשים נוח לעשות דברים בדרך הישנה והם יילחמו בך כל הזמן, וצריך את האומץ פשוט ללכת על זה". עם זאת הדגישה כי "חשוב להבין שמה שגרם לכם להצליח בעבר לא בהכרח יהיה המקום שהעתיד שלכם נמצא בו".

תכונה נוספת שחשובה במיוחד מבחינתה היא יושרה. "אפשר להתאושש מטיפשות, אבל לעולם לא ניתן להתאושש משקרים. היושרה חשובה. אל תפחדו להיראות טיפשים, אבל לעולם אל תיתן ליושרה שלכם להיפגע", אמרה בראיון לפורבס.

התמיכה בטראמפ גרמה לקולגה הבכיר להתפטר

כץ תומכת בדונלד טראמפ עוד מתקופת הקדנציה הראשונה שלו כנשיא ארה"ב, ובשנת 2016 אף הצטרפה לצוות המעבר הנשיאותי לקראת כהונתו הראשונה. "אנו עם הנשיא הנבחר כדי לסייע לו בכל דרך. אני מקווה שטראמפ יבצע רפורמה במס, יצמצם את היקף הרגולציה וינהל משא ומתן על הסכמי סחר, כך שיועילו לענף ההייטק", אמרה אז.

הצעד המדובר גרם למנהל בכיר באורקל לעזוב במחאה. אותו בכיר, שעבד בחברה יותר משני עשורים, פרסם את מכתב ההתפטרות שלו בלינקדאין ובו כתב כי הוא מתנגד לנשיא הנבחר ש"ליבה פחד, שנאה ואלימות" והוסיף כי "אני לא עם הנשיא הנבחר טראמפ ואני לא כאן כדי לעזור לו בכל דרך... על כן, אני חייב להתפטר מהחברה".

הדבר לא הזיז את כץ מעמדתה. בשנת 2020 היא החליטה לתרום לקמפיין הבחירות של המועמד טראמפ כרבע מיליון דולר.

כיום היא גם מכהנת במועצה המייעצת לביטחון המולדת לצד מנכ"לים בולטים אחרים, בהם מארק אנדרסן - מייסד שותף של קרן ההון-סיכון אנדרסן הורוביץ. החודש כץ גם השתתפה בארוחת הערב המתוקשרת שערך הנשיא טראמפ בבית הלבן, שאליה הוזמנו עשרות דמויות מפתח בולטות מעמק הסיליקון. בין היתר השתתפו בסעודה מנכ"ל מטא מארק צוקרברג, מנכ"ל אפל טים קוק, מייסד מיקרוסופט ביל גייטס ומנכ"ל החברה הנוכחי סאטיה נאדלה, מנכ"ל OpenAI סם אלטמן ועוד.