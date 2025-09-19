כסף קטארי וגינויים באירופה: האם ישראל תודח מהכדורגל העולמי?

בשנת 2022, כשרוסיה הושעתה מתחרויות הספורט הבינלאומיות בעקבות פלישתה לאוקראינה, רוב הצופים הישראלים קיבלו את זה בפיהוק. אמנם היה צריך כמה רגעים כדי להתרגל לכדורסל בלי צסק"א מוסקבה המיתולוגית, או לאולימפיאדה בלי ההמנון הרוסי, אבל די מהר המשכנו הלאה.

שלוש שנים אחרי, ופתאום גם אנחנו מתקרבים לסיטואציה דומה. הקולות להדחת ישראל מהכדורגל העולמי גוברים מיום ליום, ונראה שגם התקיפה בקטאר בשבוע שעבר לא הועילה. "אני מופתע שאנחנו עדיין אנחנו חלק מטורנירים בינלאומיים", מודה שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל. "בהרבה מובנים זה נס. אפשר להסביר את הנס בעשייה מצידנו ובהמון סובלנות מצד פיפ"א ואופ"א (התאחדויות הכדורגל העולמית והאירופית), אבל היסטורית - מדינות הושעו על הרבה פחות מזה".

מה בעצם קורה מאז 7 באוקטובר?

"מיד אחרי 7 באוקטובר הייתה אמפתיה מאוד גדולה בארגונים, ודחו משחקים בשבילנו, אבל הייתה בעיה עובדתית - המלחמה. מטעמי ביטחון הוחלט שהנבחרת וקבוצות ישראליות לא יארחו בארץ משחקים במסגרת אירופית. שנה אחרי 7 באוקטובר עוד הייתה לנו פנטזיה להחזיר לכאן את המשחקים, היום השאיפות שלנו הן רק להישאר חלק מהם.

"יותר מדינות באופ"א מצטרפות בחודשים האחרונים לקריאה להשעות אותנו. להערכתי נסיים את טורניר הנבחרות הנוכחי (מוקדמות המונדיאל, א"פ), אבל עוד אירוע אחד לא מוצלח בעזה, והכול יכול להיגמר בשנייה".

אל הקולות נגד ישראל הצטרף לפני כחודש נשיא אופ"א אלכסנדר צ'פרין, שאמר: "לגיטימי לשאול מדוע ישראל לא מורחקת ממפעלים אירופיים". מזה ברזל קצת פחות מתרגש. "לא צריך להיות נשיא אופ"א כדי לשאול את זה. זה לגיטימי. למזלנו הוא לא הרחיק אותנו עדיין, אבל הלחץ עליו אדיר.

"גורמים פרו פלסטינים דורשים מהם להשעות אותנו, יש צונאמי מאוד משמעותי, והלחץ על מקבלי ההחלטות גדל כל הזמן. אבל אופ"א ופיפ"א הולכות בינתיים נגד הזרם. אם היו עושים הצבעה חופשית - לא היינו שורדים אותה. בינתיים צריך רק להגיד תודה".

"קטאר לא מנהלת את הכדורגל העולמי"

כדי להבין מעט יותר אם יש סיכוי שירחיקו אותנו מטורנירים בינלאומיים, צריך לחזור לרגע להרחקות הגדולות בהיסטוריה של הכדורגל. ב-1963 הורחקה דרום אפריקה מפיפ"א למשך עשרות שנים, בעקבות מדיניות האפרהטייד. מאוחר יותר, בשנות התשעים, הורחקה יוגוסלביה מארגוני הכדורגל הבינלאומיים בעקבות המלחמות במדינה.

אך נראה שהאירוע הרלוונטי ביותר לישראל הוא פלישת רוסיה לאוקראינה. "מאותו הרגע הבנתי שזה אפשרי שידיחו אותנו", אומר עידו רקובסקי, עיתונאי ספורט וחוקר במרכז לדיפלומטיית ספורט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. "דרום אפריקה היא מקרה בוחן שהרבה פעמים משתמשים בו, אבל המדינה הזו הייתה לגמרי מוקצית, וזה לא באמת דומה לסיטואציה שלנו. כשרוסיה הורחקה, התחלתי לפחד".

ובכל זאת, רקובסקי מבקש להציג קול אחר מזה של ברזל. "אני לא חושב שנורחק בעוד רגע. אנחנו ניזונים מהתקשורת, והיא אוהבת אנקדוטות. אבל כשמסתכלים על המציאות ברזולוציה גבוהה יותר, אנחנו לא באמת קרובים להיות מורחקים מהוועד האולימפי, מאופ"א ומפיפ"א, מפיב"א (ההתאחדות הבינלאומית לכדורסל) ומכל התאחדויות ענפי הספורט האחרים. מה כן רואים? אירועים שמרגיזים אותנו כישראלים, אבל ההשפעה שלהם מאוד קטנה".

אחד האירועים עליהם מדבר רקובסקי התרחש לפני כחודש בסופר קאפ האירופי, כאשר לפני המשחק הונף באמצע המגרש שלט עם הכיתוב "די לרצח ילדים". "ובכל זאת", אומר רקובסקי, "קבוצה ישראלית השתתפה במוקדמות ליגת האלופות, ותשחק בשלב הבתים של הליגה האירופית. יש ממד הצהרתי והרבה מס שפתיים, אבל אם נכנסים קצת לפוליטיקה, יש לישראל נציגים בהרבה מאוד ארגונים. שינו זוארץ (יו"ר התאחדות הכדורגל, א"פ) למשל, נבחר בחודשים האחרונים להיות חבר בוועד הפועל של אופ"א. אז בסדר, נורווגיה אמרה שאת ההכנסות ממשחק הבית שלה מול ישראל היא תעביר לתושבי עזה. אז אמרה. היא עדיין תעלה לשחק.

"פיפ"א כבר דנה שלוש פעמים בבקשה של ההתאחדות הפלסטינית בראשות ג'יבריל רג'וב להרחיק את ישראל, ולא יצא מזה כלום. מה שחשוב באמת זה מה שקורה בענפים הקטנים. ההרחקה לא תתחיל בכדורגל ובכדורסל, אלא בענפים הפגיעים והקטנים יותר".

למה בעצם רוסיה הורחקה ואנחנו לא?

"בסוף, ישראל היא מדינת מערבית. יש פה אינטרסים רבים, ויש עוד עוולות בעולם - צפון קוריאה לא הורחקה, סין לא הורחקה, העולם יותר מורכב משחור ולבן. המצב שלנו לא טוב, אפילו גרוע, אבל אני לא רואה שהתחיל צונאמי".

איך למשל התקיפה בקטאר תשפיע? לקטאר יש מנופי לחץ בארגוני הכדורגל, כאלו שגם הנחיתו אצלה את המונדיאל ב-2022.

"זה נכון, אבל היא עובדת באופן שיטתי, זה חריש עמוק לשנים קדימה. אני לא חושב שהאקט של קטאר יהיה שקוף וברור כמו שמדינה מערבית הייתה מגיבה. במשך עשורים קטאר מנסה להיכנס למוסדות התרבות העולמיים - זה לא רק השליטה בפריז סן ז'רמן, זה הרבה יותר עמוק. אני לא חושב שההפצצה תשנה לכאן או לכאן".

"קטאר לא מנהלת את הכדורגל העולמי", מוסיף ברזל. "זה חלק ממכלול - נלחמים בעזה, באיראן, ועכשיו גם תוקפים בקטאר. אנשים בעולם לא מבינים מה זה".

ומה יקרה אם ידיחו אותנו מאירופה? לפי ברזל - קטסטרופה. "האליבי של המדינות יהיה העניין הביטחוני וכאב הראש שזה מייצר להן, אבל זו תהיה כמעט מכת מוות לכדורגל הישראלי. ושיהיה ברור - אם הכדורגל הישראלי נופל, כל הענפים האחרים יפלו. וגם אם המלחמה תיגמר, לא יחזירו אותנו מיד".

ומה תהיה ההשפעה על הכדורגל שלנו?

"בפן הכלכלי זו תהיה מכה מטורפת. קרוב ל-30% מתקציב ההתאחדות לכדורגל מגיע מאופ"א ומזכויות שידור. אני לא רואה הרבה ארגונים שבסיטואציה הספרטנית הנוכחית יכולים לוותר על כזה נתח מהתקציב... אבל זה לא רק עבור ההתאחדות. אתה יודע מה זה יעשה למכבי תל אביב, מכבי חיפה והפועל באר שבע? התקציבים של המועדונים ייחתכו ב-50%, במקרה הטוב. ומעבר לזה, אם נודח, זה אחד הסממנים הקלאסיים למדינה מצורעת רשמית. זה כתם נוראי".

"להוביל קמפיין מדיני מתוחכם"

ואחרי הכול, הסוגיה הזו רחבה הרבה יותר מכדורגל. כך, למשל, בשבועות האחרונים מתרבים הקולות להדחתה של ישראל מאירוויזיון. "יש סיבה מדינית שבגללה תפיסת הביטחון של ישראל מתבססת על הכרעה מהירה", אומר לגלובס גורם מדיני. "זה לא רק בגלל המחירים למשק והמילואים, אלא בגלל שהמחיר המדיני מתעצם ככל שהזמן מתארך. כיום, החור השחור של עזה שואב לתוכו כל שביב של אור על ישראל".

זה קשור להסברה?

"אין דבר כזה רק בעיית הסברה. ברור שיש גם בעיית הסברה, אבל זה תמיד בא עם בעיית מדיניות. בהקשרי הכדורגל - נכון שיש כסף ערבי בקנה מידה שונה ממה שאנחנו מכירים, אבל צריך להוביל קמפיין מדיני מתוחכם. צריך שיהיה פרויקטור לאומי ברמת שר שמדבר על סוגיית ההסברה עם ראש הממשלה כל הזמן. צריך להיפגש באופן קבוע ושבועי עם כל הגופים הרלוונטיים, וכחלק מזה להקדיש זמן לסוגיות בספורט".

"הספורט אף פעם לא לבד", מסכם רקובסקי. "זה בא ביחד עם מדע, אקדמיה, תרבות, תעופה, כל אספקט בחיים הנורמליים. אם נהיה מבודדים בספורט - זה יגיע אחרי בידוד הרבה יותר רחב".