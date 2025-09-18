אימה של השרה מאי גולן התייצבה היום (ה') לחקירה בלהב 433, זאת לאחר שהתחמקה במשך שלושה ימים. האם חשודה בקבלת דבר במרמה בשל מעורבותה בעמותת "העיר העברית" של השרה. השרה עצמה עדיין לא התייצבה בחקירה שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, אחרי שטענה כי מדובר ב"חקירה פוליטית".

במהלך חקירת האם, השרה מאי גולן הוציאה את אימה ללא אישור מתחנת המשטרה וכעת במשטרה בודקים אם חרף החסינות ניתן לעצור את השרה.

אתמול דיווחנו כי המשטרה גייסה עד מדינה אחד בפרשה . החשוד הנוסף היה קרוב לחתימה גם הוא - ונסוג ברגע האחרון. כעת מסתמן שלפחות שלושה מקורבים נוספים של השרה ישמשו עדי תביעה. היום שוחררו למעצר בית שני חשודים בפרשה - ששמם אסור בפרסום.

המשמעות לאי-התייצבות השרה גולן

כאמור בעקבות תחקיר המבקר של יוסי מזרחי ודפנה ליאל, פשטה המשטרה ביום שני האחרון על משרדה של השרה גולן בירושלים. גורמים נוספים הקשורים לשרה גולן עוכבו בבתיהם. בנוסף לכך, במהלך הפשיטה על ביתה של היועצת הנוכחית לשרה גולן בעיר יבנה, נתפסה מעבדת סמים שככל הנראה מופעלת על ידי בעלה של היועצת.

אם גולן לא תתייצב לחקירה - המשמעות היא שהשרה לא תביא את גרסתה לאירוע, ולא תתגונן מפני החשדות המיוחסים לה. בעבר, חברת הכנסת טלי גוטליב סירבה להתייצב לחקירה במשרדי להב 433 בטענה שעומדת לה חסינות מהותית מפני חקירה פלילית. המשנה לפרקליט המדינה הבהיר לה שאם מתעורר חשד לביצוע עבירה פלילית, יש בסמכות גורמי האכיפה לזמן חבר כנסת לחקירה.

המשנה לפרקליט הבהיר כי לחברי הכנסת קיימת חסינות דיונית מפני חיפוש, האזנת סתר, מעצר ולעיתים מהגשת כתב אישום - אבל לא מפני חקירה פלילית. משכך, הגם שלא ניתן לכפות על גולן להתייצב לחקירה - הרי שהיעדר התייצבות עלול להיות לרעתה.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12