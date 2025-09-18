איך חברה שגייסה פחות מ־5 מיליון דולר נמכרה ביותר ממיליארד דולר?

החברות המסקרנות בתחום, המהלכים החשאיים והטכנולוגיות שמעצבות את העתיד: המדור שמציג בגלובס את החדשות המרכזיות מהשבוע החולף בענף ההייטק.

● ההבטחה גדולה, הסיכוי נמוך: מאחורי היוזמה להכנסת אובר לישראל

● אנתרופיק שוברת שיאים: גייסה סכום של 13 מיליארד דולר לפי שווי דמיוני

1 באמצעות חברה ישראלית: ההשקעה הראשונה של אובר ברחפנים

מהלך היסטורי לאובר: לראשונה בתולדותיה החברה משקיעה בטכנולוגיית רחפנים, במסגרת שותפות עם חברת פלייטרקס הישראלית. המיזם, שנמצא כבר בשלבי פיילוט בדאלאס, צפוי לשלב את שירות המשלוחים האוטונומיים של פלייטרקס בפלטפורמת Uber Eats - כך שמזון יוכל להגיע לבתי הלקוחות תוך דקות, מהאוויר.

פלייטרקס, שנחשבת לאחת מארבע החברות היחידות בעולם עם אישור FAA לטיסות Beyond Visual Line of Sight (כלומר מעבר לקו ראייה אנושי), כבר ביצעה יותר מ־200 אלף משלוחים מוצלחים בארה"ב. כעת, עם הגיבוי של אובר, היא ממצבת את עצמה ככוח עולמי בתחום "הלוגיסטיקה האוטונומית". מבחינת אובר, מדובר בצעד אסטרטגי רחב יותר: הרחבת רשת המשלוחים שלה מעבר לרכבים ואופניים, גם לרובוטי מדרכה וגם לרחפנים.

2 סטארט-אפ שגייס כ־5 מיליון דולר נמכר בכמיליארד דולר

ענקית התוכנה האוסטרלית־אמריקאית אטלסיאן הודיעה השבוע על העסקה הגדולה בתולדותיה: רכישת DX, פלטפורמה למדידת פרודוקטיביות של צוותי פיתוח, תמורת כמיליארד דולר במזומן ובמניות.

מה שמבליט את העסקה הוא הפער החריף בין הסכום האסטרונומי לבין גובה ההשקעות בסטארט־אפ הנרכש - DX, חברה שהוקמה ב־2021 על ידי היזמים האמריקאים אבי נודה וגרייסון יונגגרן, גייסה פחות מ־5 מיליון דולר בלבד עד כה. למרות המשאבים המצומצמים, היא הצליחה לבנות קהל לקוחות נרחב של יותר מ־350 חברות, בהן ADP (חברת שירותי משאבי אנוש אמריקאית), GitHub (בבעלות מיקרוסופט), ו־Adyen (חברת פינטק הולנדית). DX משלבת בין ניתוח נתונים כמותי לאיכותי כדי לאתר צווארי בקבוק בצוותי פיתוח - מודל שאטלסיאן ניסתה לפתח בעצמה במשך שלוש שנים אך לא הצליחה.

התזמון עצמו אינו מקרי: עם הגאות של כלי AI בעולמות הפיתוח, לחברות יש צורך הולך וגובר במדדים אמינים שיבהירו האם ההשקעות אכן משפרות תפוקה. עבור DX, מדובר באקזיט חלומי - פחות מחמש שנות פעילות, מימון מזערי, ורכישה פרטית בסכום עגול של מיליארד דולר.

3 פריצת ענק בסיילספורס: טענות על גניבת 1.5 מיליארד רשומות

קבוצת ההאקרים ShinyHunters פרסמה בסוף השבוע הודעה דרמטית שלפיה הצליחה לגנוב יותר מ־1.5 מיליארד רשומות ממערכות סיילספורס, השייכות לכ־760 חברות שונות. ההאקרים, שפועלים לאחרונה תחת הכינוי "Scattered Lapsus$ Hunters", טוענים כי השיגו גישה באמצעות שילוב של טכניקות הנדסה חברתית וסריקת קוד מקור כדי לאתר מפתחות גישה.

הדיווח, אשר פורסם באתר BleepingComputer, ציין כי ההאקרים הציגו "הוכחת ביצוע" בדמות רשימת תיקיות קוד שהורדו ממאגר GitHub של Salesloft. כלומר, לא פריצה ישירה לסיילספורס עצמה, אלא לפרטנר טכנולוגי צד שלישי (Salesloft Drift), שהחולשה שלו פתחה דלת לנתוני הענק שמאוחסנים אצל סיילספורס.

כמו כן, חברת האבטחה Mandiant אישרה כי המידע שנגנב כלל טבלאות רגישות כמו חשבונות, אנשי קשר, פניות תמיכה והזדמנויות מכירה, לצד מפתחות גישה ל־AWS ו־Snowflake. בין הנפגעות: שמות ענק כמו טנאבל, קלאודפליירג, גוגל, ופאלו אלטו הישראלית. בינתיים, ה־FBI פרסם התראה רשמית והמליץ לארגונים להטמיע אימות דו־שלבי ולצמצם הרשאות.

4 סקר חדש חושף עד כמה האמריקאים מפחדים מבינה מלאכותית

סקר רחב היקף של מכון פיו, גוף מחקר אמריקאי עצמאי ללא מטרות רווח, הנחשב לסמכות מובילה בסקרים חברתיים ופוליטיים, מגלה עד כמה הציבור בארה"ב מתבונן בחשדנות בטכנולוגיות AI. הסקר נערך בחודש שעבר, בקרב 5,023 אמריקאים בוגרים, באמצעות שאלונים מקוונים המייצגים את האוכלוסייה הכללית בארה"ב.

מחצית מהנשאלים העידו שהם מודאגים יותר מאשר נרגשים מהשימוש ההולך וגובר ב־AI, בעוד שרק 10% אמרו ההפך. יותר ממחצית (53%) סבורים כי AI יפגע ביצירתיות האנושית, ו־50% חוששים שהוא יחליש את היכולת ליצור קשרים אנושיים משמעותיים. במקביל, נמצא יחס חיובי יותר כלפי יישומים פרקטיים: 74% תומכים בשימוש בבינה מלאכותית לחיזוי מזג האוויר, 70% בזיהוי הונאות פיננסיות ו־66% בפיתוח תרופות חדשות.

אחת התובנות הבולטות מהסקר היא הדרישה לשקיפות: 76% מהמשיבים סבורים שחשוב מאוד לדעת אם טקסט, תמונה או וידאו נוצרו בידי אדם או מערכת AI, אך למעלה ממחצית הודו שאינם בטוחים כלל ביכולתם לזהות את ההבדל. הסקר אף מעלה פער דורי מובהק: צעירים עד גיל 30 מכירים את הטכנולוגיה יותר, אך גם פסימיים יותר- 61% מהם חושבים שהיא תפגע ביצירתיות, לעומת 40% בלבד מבני 65 ומעלה.