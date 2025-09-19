אקזיט מוצלח נוסף לקרן ההשקעות פימי שמכרה אמש (ה') 8.8% ממניות מנועי בית שמש תמורת כ-500 מיליון שקל. בצד הקונה, שורה של גופים מוסדיים ישראלים כולל הפניקס וכלל שהגדילו את החזקתם בחברה, המייצרת ומשפצת מנועי מטוסים.

בעקבות המהלך תרד ההחזקה של הקרן בניהולו של ישי דוידי לכ-17%, אך היא תמשיך להיות בעלת המניות הגדולה בחברה ותמשיך להחזיק בשליטה האפקטיבית. עם זאת, גורמים בשוק מעריכים הבוקר כי ההחלטה של פימי למכור את מניותיה אינה נובעת מחוסר אמון בחברה, וכי היא לא צפויה למכור מניות נוספות בבית שמש או לוותר על השליטה בה היא מחזיקה כמעט עשור.

המכירה של פימי בבית שמש מגיעה לאחר שבשנים האחרונות כיכבה מניית החברה בראש טבלת התשואות בבורסה המקומית, בצל השיפור המתמיד בביצועיה והעניין הגובר בחברות בעלות פעילות ביטחונית. מתחילת השנה זינקה מניית החברה בכ-114%, תוך שהיא משלימה זינוק של כמעט 730% בשלוש השנים האחרונות, והא נסחרת כיום לפי שווי של כ-5.7 מיליארד שקל.

ההשקעה של פימי בבית שמש, בה היא החזיקה עד אתמול בכ-26% מהמניות בשווי של 1.4 מיליארד שקל, היא אחת ההשקעות המוצלחות שלה, וכיום היא מורווחת פי 9 על ההשקעה המקורית. זאת, לאחר שבשנת 2016 רכשה הקרן את השליטה בחברה מכלל תעשיות של לן בלווטניק תמורת 125 מיליון שקל, ובהמשך רכשה מניות נוספות תמורת 75 מיליון שקל. לאורך השנים מימשה פימי חלק מההחזקות תמורת 350 מיליון שקל, הפעם האחרונה שבהם לפני כשנה, אז היא מכרה לגופים מוסדיים, ובניהם כלל ביטוח, מור, מיטב דש, וילין לפידות 10% מהחברה תמורת 200 מיליון שקל.

רווחים של מעל 1 מיליארד שקל השנה

הצפת הערך בבית שמש מצטרפת לשורה ארוכה של מימושים מוצלחים אותם ביצעה הקרן בהחזקותיה בבורסה בת"א, בה נסחרות 15 חברות בשליטתה. רק בשנה האחרונה מכרה הקרן, בדרך כלל לגופים מוסדיים, מניות בחברות הציבוריות תאת טכנולוגיות, עשות אשקלון, פי.סי.בי, אורביט ויוניטרוניקס (שנמכרה למשקיע אסטרטגי) . בסה"כ מדובר על מימושים שהציפו לקרן רווחים של מעל 1.2 מיליארד שקל, ורווח מגולם באותן השקעות (כולל ההחזקות שנותרו בידה) של מעל 3 מיליארד שקל .

באופן כללי, מכרה פימי בשנתיים וחצי האחרונות מניות בחברות המוחזקות שלה, הן הציבוריות והן הפרטיות בהיקף של 3.2 מיליארד דולר (10.7 מיליארד שקל). היא רשמה רווחים של מעל 2.3 מיליארד דולר על השקעותיה המקוריות (7.8 מיליארד שקל). מלבד בית שמש, המימוש הבולט ביותר של פימי הגיע מהחברה הביטחונית עשות אשקלון, בה היא מכרה בשנה האחרונה מניות בהיקף של כמעט 500 מיליון שקל.

אל החברות הציבוריות של פימי צפויה להצטרף בקרוב גם חברת הסיעוד והשיקום עמל ומעבר, שהנפקתה הראשונית (IPO) צפויה להתבצע עד סוף השנה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל - במהלך שיכלול הצעת מכר בהיקף מוערך של כחצי מיליארד שקל. גם כאן צפויה פימי לרשום רווח משמעותי שכן ב-2021 היא רכשה קרן פימי את השליטה מידי איש העסקים היהודי-אמריקאי הארי גרוס, לפי שווי חברה של מיליארד שקל . כעבור כשנתיים, מכרה פימי, לצידה של המנכ"לית דליה קורקין חלק מההחזקה לידי פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל.

נזכיר גם כי בתקופה האחרונה ביצעה פימי שורה של מהלכים גם בשוק הפרטי. בתחילת החודש האחרון הודיעה הקרן על רכישת 50% מחברת כרמקס, המייצרת "כלי כרסום וחריטה מתקדמים" לתעשיית השבבים, תמורת 85 מיליון דולר (283 מיליון שקל) . אשר הצטרפה לרכישה נוספת של חברת לנדא דיגיטל פרינטינג תמורת 80 מיליון דולר (270 מיליון שקל), אותה היא השלימה במהלך החודש האחרון לאחר שקיבלה את אישור בית המשפט.