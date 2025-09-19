חברה ישראלית-אמריקאית נוספת יוצאת להנפקה. נבן (Navan) המנוהלת על ידי ישראלים מקליפורניה חשפה הערב (שישי) את התשקיף שלה לקראת הנפקה בנאסד"ק ככל הנראה כבר בשבועות הקרובים, כפי שנחשף בגלובס בתחילת השבוע.

ההכנסות לחציון הראשון של השנה זינקו ב- 30% מ- 253.7 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד, ל- 329.4 לששת החודשים הראשונים של 2025, קצב הכנסות שנתי שגוזר סך הכנסות של לפחות 700 מיליון דולר עד סוף השנה.

ההפסד הנקי, עם זאת, דווקא גדל בין המחצית הראשונה של 2024 למחצית הראשונה של 2025: מ- 92.5 מיליון דולר ל- 99.8 מיליון, בעיקר בשל עלייה בהוצאות מחקר ופיתוח, וכן שיווק ומכירות. נבן פיתחה מערכת לניהול נסיעות עסקיות עבור חברות - על ידי ניהול מרוכז של תקציבי הנסיעות הארגוניים, מנהלי הכספים יכולים למנוע התנהלות בזבזית ובו בזמן להציע לעובדים מערכת הזמנות טיסות ומלונות בעלת ממשק ידידותי, שממנו הם יכולים גם להזמין נופש פרטי משפחתי.

זהו התשקיף השני של חברה בעלת רקע ישראלי שנחשף בתוך שבוע: ביום ו' שעבר חשפה לנדבאז, חברת ההלוואות לרכישת רכבים את התשקיף שלה, ובאותו היום גם הונפקה גם חברת התחבורה ויה (Via).

מה שעודד, ככל הנראה, את חתמי החברה לקראת היציאה להנפקה, היו התוצאות השנתיות לשנה הקודמת וזו שלפניה. בשנת הכספים שהסתיימה בסוף ינואר השנה, הכניסה החברה 536.8 מיליון דולר, לעומת 402.2 בשנה שהסתיימה בינואר 2024. ההפסד הנקי התכווץ כמעט במחצית ל- 181 מיליון דולר. קופת המזומנים של החברה נאמדת ב- 223.2 מיליון דולר והגרעון המצטבר עומד על 1.7 מיליארד דולר.

שכרו של המנכ"ל והיו"ר אריאל כהן עומד על 1.62 מיליון דולר, בעוד שכרו של סמנכ"ל הטכונלוגיות אילן טוויג עומד על 1.45 מיליון דולר. בעל תלוש השכר הגבוה ביותר הוא נשיא החברה האמריקאי, מייקל סינדיצ'יץ', עם תלוש של 2.11 מיליון דולר בשנה.

התשקיף איננו מפרט את חלוקת בעלי המניות בחברה, אך מזכיר את קרן לייטספיד, זאב ונצ'רס של המשקיע הסדרתי אורן זאב, ואנדריסן הורוביץ כבעלי המניות הגדולים ביותר בחברה. זאב הוביל את שני הסיבובים הראשונים של החברה, עוד כשזו נקראה "טריפאקשנס", ולפי ההערכה ממוקם במקום השני בנתח המניות שהוא מחזיק מקרב המשקיעים החיצוניים. בעלי מניות קטנים יותר בחברה הם קרן Premji המחזיקה בנתח הרביעי בגודלו מבין המשקיעים, גרינאוקס וגרופ 11 של דובי פרנסס.

נבן (ששינתה את שמה מ"טריפאקשנס") הוקמה בעמק הסיליקון לפני עשור על ידי הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג. היא מנוהלת מפאלו אלטו, אך מחזיקה מרכז פיתוח של כ- 150 עובדים במגדל תוהא בתל אביב העוסקים בפיתוח כמה מוצרים מרכזיים בחברה. סך הכל מועסקים בחברה קרוב ל- 3,000 עובדים, כך שמשקלם של העובדים הישראלים בחברה הוא נמוך למדי. סבב הגיוס האחרון שנערך ב- 2022 גילם לה שווי של 9.2 מיליארד דולר, כך על פי PitchBook, וייתכן כי החברה תאלץ להתפשר על שווי נמוך יותר. עד היום גייסה החברה 2.16 מיליארד דולר.