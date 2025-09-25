אלפי דולרים וחבילת הטבות: הערים שישלמו לכם כדי שתגורו בהן

כשש שנים לאחר שעזב את מרכז אינדיאנה לטובת טקסס, ברנדון ספיס הרגיש שמדגדג לו לחזור. בהתחלה עלויות המעבר נראו כמו הדבר שעשוי להפיל את התוכנית, ואז ספיס, שמשרתו בהנדסת נתונים עברה לעבודה מרחוק במהלך מגפת הקורונה, נתקל בהצעה: נובלסוויל, פרבר של אינדיאנפוליס, תשלם לו 5,000 דולר כדי שיעבור לשם, ותוסיף הטבות כמו כרטיסים להופעות, חברות בחלל עבודה משותף וגישה למגרש גולף.

ספיס (30) וארוסתו הסכימו לעסקה ועברו דירה בשנת 2023. בשנה שעברה בני הזוג קנו בית, עסקה שהיו מתקשים לעשות בשוק הדיור היקר של אוסטין. "היתרון הגדול ביותר היה המענק במזומן, שפשוט השתמשנו בו כדי לשכור מובילים", אמר ספיס. אבל "חלל העבודה המשותף היה נהדר, וגם הגולף לא הזיק".

מה שהחל כניסוי במהלך המגפה, במטרה לפתות אנשים לחזור לעיירות קטנות ולערים בלב אמריקה, הופך כעת, כחמש שנים לאחר מכן, לאסטרטגיה נפוצה.

מה עושים כדי שהתושבים גם יישארו?

MakeMyMove, פלטפורמה לרילוקיישן לעובדים, הושקה בשנת 2020 עם כ־20 תוכניות. כיום היא כוללת יותר מ־178 תוכניות של מאות ערים ועיירות, אומר המייסד־השותף אוון הוק.

החברה מסתמכת על ההנחה שעבודה שהיא כולה מרחוק, שרשמה שיא במהלך הקורונה אך נותרה יציבה מאז 2023, תמשיך להיות נפוצה. כך אמר ניקולס בלום, כלכלן מסטנפורד שחוקר את הנושא. לדברי בלום, כ־10% מכוח העבודה האמריקאי עדיין עובדים במשרה מלאה מרחוק.

רשויות מקומיות מקוות שהאנשים שיגיעו יוכלו לסייע לתקן עשרות שנים של בריחת מוחות, אם כי תוכניות כאלה אינן מציעות פתרון מהיר. כדי להצליח ערים חייבות להעביר אליהן מספר מספק של עובדים, כזה שתהיה לו השפעה כלכלית, ולהשקיע משאבים שיבטיחו שהם יישארו לתקופה ארוכה.

כמה תוכניות מתוקצבות היטב בערים גדולות יותר הצליחו למשוך עובדים בעלי כוח כלכלי. אבל הרבה מהתוכניות החדשות באזורים מבודדים יותר נותרות קטנות.

"זה דורש ליווי ממושך", אמר פריתוויראג' צ'ודהורי, פרופסור לניהול בבית הספר לכלכלה של לונדון (LSE) שחקר את הנושא. "לא מספיק להציע תמריץ על הנייר כדי שאנשים יבואו ויישארו".

ב־MakeMyMove ערים ועיירות מתחרות ביניהן על 17 מיליון אנשים שעובדים רק מרחוק. הדוגמאות כוללות את טרה הוט באינדיאנה, וויטסבורג בקנטקי וקולומבוס בג'ורג'יה, המציעות לעובדים מרחוק תמריצים הנעים בין 5,000 ל־7,500 דולר.

התמריצים הולכים ומשתכללים. לצד מזומן, התוכניות מציעות מנויים לחדר כושר, כרטיסי כניסה לפארקים וקפה עם ראש העיר.

שיעור שימור של 90% בנובלסוויל

Tulsa Remote, אחת מתוכניות העובדים מרחוק הוותיקות ביותר במדינה, טוענת שהביאה יותר מ־3,600 איש לטולסה, אוקלהומה, מאז שהושקה בשנת 2018. 70% ממי שהשלימו את התוכנית מאז 2019 עדיין מתגוררים שם.

התוכנית, הממומנת בידי קרן משפחת ג'ורג' קייזר, משלמת לעובדים 10,000 דולר כדי שיעברו אליה למשך שנה לפחות. 23% מאלה שהובאו דרך Tulsa Remote עובדים בטכנולוגיה.

מחקר עדכני, שמימנה Tulsa Remote ונערך במכון W.E. Upjohn לחקר תעסוקה, מצא שכל דולר שהושקע בתוכנית החזיר יותר מ־4 דולר בתועלות מקומיות, בעיקר באמצעות הכנסות ממסים ויצירת מקומות עבודה. המחקר מצא גם שהתוכנית הייתה יעילה פי שישה ביצירת מקומות עבודה מאשר תמריצים עסקיים מסורתיים.

נובלסוויל, המפעילה את אחת מהתוכניות הגדולות יותר ב־MakeMyMove, עשתה רילוקיישן ל־102 עובדים מרחוק מאז 2022, והביאה אליה 253 תושבים חדשים. עד כה התוכנית מדווחת על שיעור שימור של 90%, על פי דוברת העיר. העיר צופה כי לתוכנית תהיה השפעה כלכלית של 37.6 מיליון דולר בחמש השנים הקרובות. המשתתפים בה משתכרים בממוצע 80 אלף דולר בשנה, והמחיר הממוצע של הבתים שרכשו העוברים לעיר הוא כמעט 500 אלף דולר.

כריס ג'נסן, ראש עיריית נובלסוויל, רואה בגידול האוכלוסייה צורך קיומי לעיר. "באינדיאנה בפרט, וכנראה ברחבי ארה"ב, או שאתה צומח כקהילה או שאתה גוסס", הוא אמר.

ג'נסן מקווה שהתוכנית תוכל לפעול לצד מודלים מסורתיים של תמריצים עסקיים כדי לעודד חברות להתבסס בנובלסוויל. "בסופו של דבר אנחנו יכולים לתמרץ עסקים כל היום, אבל אם אין לנו את כוח העבודה הנדרש, אין בכך טעם", אמר.

סיור במזקקה וקפה עם ראש העיר

במזרח קנטקי שקיעתה של תעשיית הפחם הביאה לצמצום באוכלוסייה, במיוחד בקרב צעירים ועובדים מיומנים. לטאשה פרנד, המנהלת את תוכנית העובדים מרחוק באזור, EKY Remote, מקווה לתקן את מה שהיא רואה כסטיגמה שדבקה לאזור. "כשאתה גדל במזרח קנטקי, אומרים לך שאם אתה רוצה להצליח אתה צריך לעזוב את האזור", אמרה פרנד. "זה קצת כואב לי".

מאז הושקה בשנת 2024, EKY Remote העבירה למזרח קנטקי 51 משקי בית, הכוללים יותר מ־158 איש. התושבים החדשים מגיעים מ־27 מדינות בארה"ב, והם הביאו לאזור יותר מ־7.4 מיליון דולר בהכנסות משקי בית מעבודה.

ג'סיקה בארי (41) עברה בסוף 2024 ממארבל פולס שבטקסס לפַּייק קאונטי בקנטקי, עם בעלה, קבלן העובד מרחוק, ועם שתי בנותיה המתבגרות. בני הזוג עברו דירה משום שהשתוקקו לאורח חיים כפרי בחיק הטבע. EKY Remote חיברה את בארי לשכנים, שעזרו לה להתמקם בבית החדש, ולמנהל בית ספר מקומי, שערך לה סיור אישי.

תוכניות אחרות הן קטנות, ועדיין לא ברור אם יוכלו להתרחב וליצור השפעה כלכלית משמעותית.

לעיר פרנקפורט שבקנטקי עברו חמישה עובדים מרחוק במסגרת תוכנית שהושקה בשנת 2023. יוזמת Remote Frankfort מנסה לפתות עובדים להגיע לאזור בירת המדינה באמצעות חבילה הכוללת תמריץ של 5,000 דולר, סיור במזקקת בורבון והבטחה להתרועע עם ראש העיר.

"לא דמיינו שאי פעם נחיה באינדיאנה"

סטייסי גוס, ראשת עיריית האצ'ינסון, קנזס, סייעה בהשקת תוכנית לעובדים מרחוק במחוז רינו, כשעה נסיעה צפונית־מערבית לוויצ'יטה. התוכנית, שיצאה לדרך בינואר 2025, הגישה עד כה שבע הצעות ויש לה עובד אחד שאישר את המעבר. "זו לא הטבה הרשומה בחבילה, אבל אני מתכוונת לקבל את פניו עם מגש עוגיות", אמרה גוס.

לאחר שעבודתו של דיוויד וולינגטון (38) באזור וושינגטון הבירה עברה למתכונת של עבודה מרחוק במהלך המגפה, הוא ואשתו החלו לברר על תוכניות תמריצים לעובדים מרחוק. נובלסוויל התבלטה בעיניהם לטובה בזכות בתים במחירים נוחים, מערכת החינוך המוערכת והקרבה לבני משפחה המתגוררים באינדיאנה.

וולינגטון ואשתו, שמנהלת עסק משלוחים של קישוטי חג, מכרו בית של ארבעה חדרים באזור וושינגטון הבירה תמורת 640 אלף דולר, ושילמו 600 אלף דולר עבור בית בן שישה חדרים השוכן ברחוב ללא מוצא בנובלסוויל. הם השתמשו בתמריץ של 5,000 דולר שקיבלו כדי לרהט את ביתם החדש. "אני לא חושב שאי פעם בכלל דמיינו לחיות באינדיאנה", אמר וולינגטון. "שנינו מגיעים מאזורי חוף".