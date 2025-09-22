ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגמה מעורבת באסיה, לאחר העליות בוול סטריט ביום שישי

מניית לוקסשר, ספקית של אפל הנסחרת בשנזן, זינקה הבוקר בכ-10% • הניקיי מזנק בכ-11%, הנג סנג יורד בכ-1%, שנזן עולה בכ-0.3% • החוזים העתידיים על וול סטרט נמצאים בירידות קלות • מחירי הנפט רושמים עליות קלות

שירות גלובס 08:22
הבורסה בהונג קונג / צילום: Shutterstock, Daniel Fung
הבורסה בהונג קונג / צילום: Shutterstock, Daniel Fung

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:45

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: בורסת טוקיו מזנקת בכ-1.11%, בהונג קונג מדד הנג סנג יורד בכ-1%, בורסות שנגחאי בירידה של 0.1%, ושנזן עולה בכ-0.3%.

מניית לוקסשר, ספקית של אפל הנסחרת בשנזן, זינקה הבוקר בכ-10%, בעקבות דיווח שלפיו יצרנית המכשירים הסינית חתמה על הסכם עם OpenAI לייצור מכשיר צרכני בתחום הבינה המלאכותית. על פי דיווח של The Information ביום שישי, לוקסשר כבר מפתחת אבטיפוס של המכשיר, המבוסס על מודלי השפה הגדולים של ChatGPT.

החוזים העתידיים בוול סטרט נמצאים הבוקר בירידות קלות: החוזים על דאו ג'ונס בירידה של 0.12%, S&P 500 נסחר סביב 0.09%, ונאסד״ק נסחר סביב 0.06%.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות כעת בצמוד לרמות הבסיס. האגרת ל-10 שנים מגיעה לתשואה של 4.14%. תשואת האגרת לשנתיים עומדת כעת על 3.58%.

במהלך הסופ"ש, עסקה חשובה בתחום השבבים הובילה את מניית אינטל
לזנק ב-22% בסיכום השבועי. יצרנית השבבים אנבידיה ,אחת החברות הגדולות בעולם כיום אשר שווה 4.3 טריליון דולר, תשקיע ביצרנית השבבים אינטל 5 מיליארד דולר.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות: מחיר חבית נפט אמריקאי עולה ב-0.6% ל-62.8 דולר, ומחיר חבית מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-67.12 דולר.